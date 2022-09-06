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CHERISH THE HERITAGE | 傳承與典藏（上）

By Mick Wu
Managing Editor
06 Sep 2022
CHERISH THE HERITAGE | 傳承與典藏（上）
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CHERISH THE HERITAGE | 傳承與典藏（上）

PRESTIGE在高登鐘錶慶祝成立50週年以及與百達翡麗合作50週年之際，訪問了幾位高登鐘錶的百達翡麗藏家，邀請他們分享幾個收藏百達翡麗腕錶最動人的故事。百達翡麗三問腕錶藏家卓太太告訴我們，她認為機械錶是有生命的，特別是百達翡麗三問腕錶清脆悅耳的報時聲響，會讓她聯想到中國古典詩詞裡所描繪的意境。

TEXT MICK WU PHOTOGRAPHY YUNG NAN LIU 

高登鐘錶今年喜迎成立50週年紀念，以及為了慶祝與瑞士頂級鐘錶品牌百達翡麗合作長達50年的情誼，高登鐘錶與百達翡麗特別在今年8月，於高登鐘錶台北101百達翡麗專賣店舉辦50週年紀念收藏展。PRESTIGE藉這次特別的機會，訪問到了百達翡麗藏家以及高登鐘錶忠實顧客卓先生與卓太太。 

卓先生喜歡騎馬與打高爾夫球並且熱愛跑車，信手拈來就是跑車經，對於眾家頂級跑車評比頗有洞見。卓太太喜歡爬山，夫妻倆常一起挑戰爬百岳，近期則攀登了奇萊山與玉山。卓先生以他爬百岳的經驗分享了他的觀點：「不要看太遠，要專注把眼前每一步走好。」卓太太則說：「三千公尺以上的風景是與平地完全不一樣的。」 

百達翡麗藏家卓先生與卓太太

從卓先生與卓太太喜好挑戰巔峰極限的嗜好來看，會成為百達翡麗的藏家一點也不為過。我們問卓先生與卓太太，他們的第一只百達翡麗是在什麼時候購買，以及為何會持續與高登鐘錶購買百達翡麗腕錶？卓太太說她喜歡精品，並且擁有各家精品品牌機械錶，「在十年前我經過高登鐘錶台北101百達翡麗專賣店外在櫥窗前駐足時，銷售人員Henry就出來接待我了。我想擁有人生第一只萬年曆腕錶，於是就這樣開啟了與百達翡麗的第一次接觸機緣。我的第一只百達翡麗是5159J萬年曆腕錶，雖是男錶，但錶徑為38mm大小適中，男女皆可佩戴。這只5159J萬年曆腕錶特別之處是錶背設計成有如懷錶一般，有一個可以打開的錶蓋，相當復古有風味，打開錶背蓋可以欣賞精美複雜的機芯。」 

「我有各家精品機械腕錶購買經驗，擁有了百達翡麗腕錶感受到其極致精細的品質後，更加讓我確認以後就只專心收藏百達翡麗腕錶。」然後說到高登鐘錶台北101百達翡麗專賣店的服務，「與銷售人員認識已經十年了，很像朋友或是家人的感覺。」 

卓先生在採訪當天佩戴5711/1A，他形容「5711經典耐看輕薄，正是賈伯斯形容的『把簡單的事做好就是不簡單』。」卓先生跟我們表示，佩戴百達翡麗5711很容易跟生意上有往來的客戶開啟話題，甚至是開拓交友圈，「百達翡麗除了彰顯個人獨特風格外，也很容易在社交圈跟同好開啟話題，同樣佩戴百達翡麗表示雙方具有某些相同的價值理念。」 

卓太太在言談間一直難掩對所收藏的百達翡麗三問腕錶5531R的熱愛。百達翡麗三問腕錶5531R相當擄獲卓太太的芳心，「你們一定要聽聽看5531R清脆悅耳的三問報時聲音。」服務人員啟動5531R三問報時機制，話說著說著，5531R機芯的清脆音簧聲響便在高登鐘錶台北101百達翡麗專賣店的貴賓室裡迴盪不已。

卓太太頓時也回想起她購買的第一只百達翡麗三問腕錶，「我的第一支百達翡麗三問腕錶是5078R，沒有其他功能，音質與音律是最純粹的。再加上材質是玫瑰金，因此三問報時的聲音更為優美。我認為機械錶是有生命的，心情不好時把玩百達翡麗機械錶很有療癒效果。特別是聆聽百達翡麗三問腕錶的報時鐘聲，都會讓我聯想到中國古典詩詞裡所描繪的意境。」

對於未來會到怎樣的收藏規模，卓太太說只要是特殊與稀有的款式都會想收藏，但也明確表示這一切都得看緣份。卓先生則補充：「我一直都很相信太太的眼光，太太收藏的精品包包在現在市面上也都一包難求。」卓太太再以她收藏的百達翡麗新廠啟用紀念錶Calatrava 6007A舉例，「一開始看 Calatrava 6007A 的照片時感覺還好，但是看到實錶時就很心動便收藏了。所以問我會到怎樣的收藏規模，我會覺得真的看緣份。而我都把我的百達翡麗腕錶當做藝術品般收藏，其中的珍稀與手工藝價值無可取代。」 

 

高登鐘錶 高登鐘錶50週年 百達翡麗 Patek Phillippe 藏家 5159J 5531R 5711

Mick Wu
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