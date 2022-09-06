CHERISH THE HERITAGE | 傳承與典藏（下）

PRESTIGE 在高登鐘錶慶祝成立 50 週年以及與百達翡麗合作 50 週年之際，訪問了幾位高登鐘錶的百達翡麗藏家，邀請他們分享幾個收藏百達翡麗腕錶最動人的故事。同為百達翡麗藏家以及高登鐘錶忠實顧客王先生，在本次也與我們分享與高登鐘錶及百達翡麗相識多年的情誼，共同慶祝這值得紀念的時刻。

藏家王先生分享說道，機械錶不僅有計時功能，更多的是見證生命當下最美好的時刻，如同他手上佩戴的 5270P 萬年曆計時碼錶，正是記錄小女兒誕生的重要紀念日。

TEXT WILLIAM CHEN PHOTO YUNG NAN LIU

隨著時間的推移，每個藏家的夢想可能因為智慧與生活歷練的增長有所改變。對王先生來說亦然，從年輕時便對收藏腕錶感到興趣，也很早就認識到百達翡麗腕錶，但他卻選擇到了一定年紀後才開始入手第一只腕錶，因為有了一定的歲月歷練，讓他更能體會百達翡麗腕錶所傳遞的品牌精神以及工藝故事，加上近年小錶徑腕錶的風潮，讓他在收藏後期專注投入百達翡麗機械錶領域，迄今已收藏十多只百達翡麗腕錶。

時間一直是王先生最重視的一件事，他也渴望能透過腕錶記錄下重要時刻。王先生表示，他所收藏的每只腕錶之於他而言都有一個獨特的存在價值，陪伴著他記錄著生命中不同的重要時刻，如：結婚紀念日、生日。王先生也向我們分享在採訪當天手中所佩戴的腕錶 5270P 萬年曆計時碼錶，正是他最新入手的腕錶。不只是最新款式，這只腕錶更是具有非凡意義，記錄他女兒出生的時刻，王先生表示這是最有紀念價值的一只腕錶，也完美應證了百達翡麗傳家的理念。

能在特殊的日子中收藏到這款腕錶，王先生特別感謝高登鐘錶夥伴們的努力協助，讓他能在女兒出生之時收藏到這只腕錶。對他來說，高登鐘錶就好像家人一樣，從買第一只百達翡麗腕錶開始，就感受到一種如同家人般的溫暖，不僅空間舒適，與銷售員溝通中，也可以學習到關於腕錶工藝的細節，這次在如此特別重要的紀念日為他留下這只錶，這讓他特別感動。

談及到第一只收藏的百達翡麗腕錶，王先生從錶盒內拿出 5172G 計時碼錶，這款腕錶之所以會吸引著他不單單是其外觀，內在的工藝精神也是他特別關注的地方。他指出這款腕錶特別之處在於其手上鍊機芯，與傳統自動上鍊機芯腕錶不同，「這款腕錶沒有自動盤去影響我們欣賞內在機械運行結構，是一種由內到外的美。」王先生如此說道。

除了計時碼錶，王先生也收藏了多款 Nautilus 以及高複雜系列腕錶。他表示收藏百達翡麗有趣的地方，在於接觸到不只有像 Nautilus 這類型的運動錶，同時也可以認識到高複雜計時腕錶，有機會去觀察不同款式腕錶機芯的技術變化。在腕錶佩戴上，王先生也與我們分享自己並沒有一定的佩戴邏輯，每款腕錶各有特色，主要還是根據當天的情境選擇。對他來說，腕錶不是用來炫耀的，而是用來記錄當下最真摯的情感與生活，這也是他一直以來秉持的價值觀。

腕錶不僅是一種計時工具，更是象徵傳承的意義。

王先生看著手中的腕錶表示，複雜功能腕錶的工藝歷久彌新，是品牌展現製錶工藝技術極重要的一環，他相信未來腕錶的工藝精神更會一直永久維持下去。而腕錶每項複雜工藝的背後都是為了呈現其功能之美，如世界時區製錶工藝的誕生就是因應旅行需求而生，這便是機械腕錶令人感到共鳴之處，這也是他在佩戴機械腕錶所會產生的獨有情感連結。因此，他也希望未來當孩子們在佩戴同樣款式腕錶時，也能真切地感受到與爸爸相同的共鳴。

訪問最後，我們問了王先生未來是否有渴望達到的收藏規模以及下一只心中的夢想清單？他笑說，如果真的要選一款，百達翡麗繪有亞洲地圖的世界時區腕錶是他心中目前的願望錶款。至於未來想要達到什麼樣的收藏規模，他坦承自己並沒有多想，對他來說收藏腕錶最重要的就是讓自己開心，記錄生命中的重要時刻就足矣。