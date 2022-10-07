Dazzling Stars｜璀璨時刻

積家榮幸邀請曾演出《后翼棄兵》的知名女星Anya Taylor-Joy成為最新品牌大使。繼品牌之友Amanda Seyfried與Anya Taylor-Joy加入成為品牌大使之後，積家可謂星光熠熠。同時，積家在此星光耀眼時刻推出錶盤有璀璨流星劃過天際的全新Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕錶，與Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶，讓佩戴的你一同與積家綻放星光。

TEXT MICK WU IMAGE JAEGER-LECOULTRE

品牌大使與品牌之友對於精品品牌來說至關重要，品牌大使與品牌之友的形象可以為精品品牌在情感層面上更能打動消費者。而說到積家，積家的品牌大使與品牌之友更是星光熠熠，最受人矚目的莫過於曾演出《新世紀福爾摩斯》、漫威《奇異博士》的Benedict Cumberbatch。

而如今積家再度宣布好消息，積家非常榮幸宣佈Anya Taylor-Joy成為最新品牌大使，並同時發佈全新短片《A Call of the Heart》讓Anya以新身份首次亮相。短片內容圍繞積家一次意義重大的通話，藉此歡迎Anya加入積家大家庭。影片的靈感源自一通別具歷史意義的電話，該次對話對勒考特錶廠影響深遠。1903 年，雅克大衛勒考特（Jacques-David LeCoultre）先生致電巴黎製錶師艾德蒙耶格（Edmond Jaeger），並接受了耶格提出的挑戰─設計一款超薄腕錶機芯，雙方自此展開了漫長且成果豐碩的合作，積家大工坊亦由此誕生。

積家全球總裁Catherine Rénier表示：「與Anya的邂逅亦是如此。她的家族與馬球運動有著悠久的淵源，並對製錶工藝有濃厚興趣，因此她與我們建立夥伴關係自然是水到渠成。她的美超凡脫俗，她擁有敏銳洞見，才華橫溢且努力進取，與積家大工坊所推崇的價值觀和風格不謀而合。」

Anya Taylor-Joy被公認為她這個世代中非常鼓舞人心的優秀演員，她生動地體現出現代女性的特質。她的銀幕形象豐富多變，脫俗出塵且引人注目，大膽無畏卻纖弱嬌柔，天真無辜卻又散發一種令人難以捉摸的韻味。現年26歲的Anya於邁阿密出生，父母為英籍阿根廷裔，因此她在布宜諾斯艾利斯和倫敦度過童年時光。2016年，她在導演Robert Eggers的電影《女巫》（The Witch）中展現出色的演技而備受讚譽。 其後她飾演了不同的角色，同樣好評如潮。2020 年，Netflix大熱劇集《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）讓她一舉成名，她對角色Beth Harmon的精彩演繹為她贏得了金球獎（Golden Globe）、美國演員工會獎（Screen Actors’ Guild Award）和評論家選擇獎（Critics’ Choice Award）。

隨後，她在Edgar Wright的《迷離夜蘇活》（Last Night in Soho）和Robert Eggers的《北方人》（The Northman）擔網主演，並將會在David O. Russell的《Amsterdam》中與Christian Bale和Margot Robbie同台飆戲，以及與Ralph Fiennes和Nicholas Hoult一同參演Mark Mylod的恐怖喜劇《五星饗魘》（The Menu）。Anya目前正在拍攝《瘋狂麥斯》（Mad Max）的前傳電影─《Furiosa》。

說起積家知名的品牌之友，相信所有人第一個想到的絕對是同樣是知名影星的Amanda Seyfried。Amanda Seyfried曾演出《辣妹過招》、《三棲大丈夫》、《媽媽咪呀！》、《悲慘世界》、《曼克》等多部膾炙人口的電影與電視劇，特別是在《曼克》中的演出讓Amanda Seyfried獲得奧斯卡最佳女主角提名。

Amanda Seyfried自2019年起便是積家的品牌之友，在紐約著名攝影師Alique掌鏡下，Amanda Seyfried佩戴積家Rendez-vous Dazzling Night & Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶更是顯得格外優雅。Rendez-vous Dazzling Night & Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶以閃亮的鑽石、充滿光澤的珍珠母貝錶盤和精緻的晝夜顯示，點綴著手腕，同時亦優雅地喚起浪漫的喜悅和神秘感。

當Amanda Seyfried第一次遇上積家時，就愛上了品牌充滿女性氣質的複雜功能，被其彰顯出的美麗和浪漫風格深深吸引。「夜晚的天空一直讓我著迷。既神秘又浪漫。能在製錶技術中加入如此精妙的工藝，著實令人驚艷。」在Rendez-Vous Dazzling約會系列珠寶腕錶的珍珠母貝錶盤上，可看見晝夜顯示設置在以金色星星點綴的彩虹色圓盤上；隨着圓盤的轉動，白晝變成黑夜，散發迷人捲曲光線的太陽與金色的新月慢慢交替。

Amanda Seyfried一直對圓形腕錶鍾情不已：「Rendez-Vous Dazzling約會系列珠寶腕錶上的鑽石將圓形錶殼提升到另一個境界。那閃爍的光芒讓人深深着迷。」兩排鑽石環繞着錶盤，而36顆寶石的外圈鑲嵌方式更顯出錶盤仿如泡沫般的輕盈質感。鑽石由精緻金爪高舉，仿佛是漂浮在錶殼周圍，而非固定在錶殼上。Rendez-Vous Dazzling Night & Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶就如對浪漫之頌歌，讓您真誠、永恆地愛。

此外，積家在今年同樣有好消息要宣布，積家推出全新的Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕錶，錶盤上流星驟然閃現，璀璨星光好不浪漫。Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕錶採用完全在錶廠內部設計和研發的全新機械裝置，於腕間重現這個夢幻綺麗的天文現象。流星會因應手腕的擺動而啟動，在錶盤上隨機出現，通常每小時出現四至六次，時間無法預計，令設計更見匠心。如要欣賞這個令人心醉神迷的景象，可旋轉上鏈錶冠數圈，流星便會出現。

全新Rendez-Vous Dazzling Star約會系列流星珠寶腕錶的錶盤完全以藍色砂金石製作，巧妙地詮釋璀璨夜空的迷人美感。錶盤由一圈鑽石所圍繞，中央設有三層交疊的圓盤。第一層為橢圓形砂金石圓盤，隱藏靜止不動的流星。在其下方為一個設有流星圖案的砂金石圓盤，當啟動流星功能後，這個圓盤會徐徐轉動，帶動流星沿弧形軌跡飛越錶盤上半部分。當流星劃過夜空時，鏤空部分會顯示錶盤的最底層。一個以金色金屬製作的固定圓盤，綴以閃亮的漸變飾面，令流星更具動感。

腕錶採用36毫米玫瑰金錶殼，錶圈由兩個同心圓環組成。外圈飾有36顆爪鑲鑲嵌鑽石，襯托出同心圓輕盈美妙的質感。爪鑲工藝是傳統的珠寶工藝，於2019年在Rendez-Vous約會系列腕錶推出，透過精妙別緻的方式彰顯積家精湛出眾的寶石鑲嵌工藝。纖細的18K金鑲爪托起閃爍的鑽石，讓光線從各個角度穿透每一顆鑽石，從而突顯其耀眼光芒，並盡可能隱藏金屬部分。錶耳表面亦鑲嵌鑽石，加上錶冠的一顆倒置美鑽，令錶殼更臻完美。

同時，積家亦推出全新的Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶，Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶備有兩個設計細膩的版本，分別為配搭精緻銀藍色錶盤的白金錶殼款式，以及配搭柔和金棕色錶盤的玫瑰金錶殼款式。積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的手工藝大師從流星的神奇魅力汲取靈感，他們施展精湛工藝，以全新方式演繹夜空的神秘之美。三層結構錶盤的最上層採用透明藍寶石水晶玻璃製作，移印星星在藍寶石水晶玻璃兩側的手工微繪雲海之中閃爍，並與一輪新月互相輝映。這一層錶盤在流星功能未啟動時，巧妙地隱藏流星。

在其下方為一個設有流星圖案的鈦金屬旋轉圓盤，在白金錶款採用深邃的夜藍色，而玫瑰金錶款則選用深灰褐色。當啟動流星功能後，這個圓盤會徐徐轉動，帶動流星沿弧形軌跡飛越錶盤上半部分。當流星劃過夜空時，鏤空部分會顯示錶盤的最底層。一個以銀色或金色金屬製作的固定圓盤，綴以閃亮的漸變飾面，令流星更具動感。在藍寶石水晶玻璃錶盤上，可見一個由鑽石鑲嵌而成的四分之三圈圓形，以此呈現流星的軌跡。當中的巧妙之處，是將纖細的金絲直接整合至水晶玻璃來固定鑽石，從而突顯錶盤的輕盈與通透美感。