Festive Wonders｜節慶盛宴

年底冬季充滿許多歡慶的日子。好比說到耶誕節，無不令人聯想起芭蕾舞劇《胡桃鉗》，而你是否知到哪一款珠寶腕錶更是以芭蕾舞女伶為靈感而聞名？好比彩寶運用與鑽石鑲嵌工藝，眾家頂級腕錶品牌所呈現的珠寶腕錶，哪怕是適合晚宴，其實更多是適合在充滿節慶氣息時刻佩戴，這邊就來看PRESTIGE的介紹

Words:Mick Wu Image:各品牌

繽紛時光

說到要與耶誕與跨年節慶氣息應景，配戴Bvlgari色彩繽紛的珠寶腕錶還是最適合不過了。Bvlgari有彩寶藝術大師之稱，特別是Allegra系列腕錶，更充滿著明亮彩寶交織奔放韻律。Allegra系列腕錶體現「享受生活」（joie de vivre）的義式哲學，穿戴珠寶也正該是隨心所欲、無拘無束。不同切割、大小與鑲嵌的彩寶錯落有致：粉紅和黃色剛玉、粉紅碧璽、黃水晶、橄欖石和玫瑰石榴石顆顆澄澈飽滿，各呈蛋面、橢圓形、心形或祖母綠切割，意外地和諧相稱。

戴上後在腕間恣意閃耀，捕捉生命裡無數的歡快時光，讓佩戴者重拾自在的生活步調。圓滑的蛋面切割寶石折射溫潤優雅的光芒，為腕錶增添醉人魅力。總重逾9克拉珍貴寶石交錯環繞著珍珠母貝錶盤，姿態輕盈婆娑，與鑽石時標和鑲鑽錶圈巧妙輝映。Allegra腕錶跳脫單一切割、寶石種類與色彩的制式思維，讓彩寶產生獨特韻律，並同時與玫瑰金或黃K金錶殼及彩色錶帶完美呼應，展現Bvlgari對於色彩運用的完美掌握。

然後說到Divas’ Dream系列腕錶，更是融匯Bvlgari的精巧工藝：在靈動的扇形花瓣細膩烘托之下，彩色寶石更顯璀璨華美。本系列最大特色為鑲嵌了寶石與鑽石的「扇形」元素，搭配明亮的圓形切割寶石，形成吸睛焦點。形似銀杏葉的扇形結構演繹優雅和諧之美。Bvlgari採用了堅硬的不透明寶石，特殊切割的精巧的葉片，與寶石錶盤和輕巧靈動的顫動鑲嵌結構和諧交融，搖曳生姿的輪廓展現優雅的最高境界。

在寶石組合上，蘊藏深邃紋理的碧綠孔雀石搭配活力洋溢的粉紅碧璽；粉嫩的蛋白石則與豔陽般的黃水晶構成明顯對比。八片銀杏葉組成的花環襯托中央閃爍珠光的珍珠母貝錶盤與鑲鑽錶圈。錶帶配色呼應主要寶石的色澤，或綠或粉，展現明媚氣質。

為晚宴增艷

年底更是出席眾多節慶晚宴的時刻，Cartier的Coussin de Cartier腕錶專為夜間的驚艷亮相而打造。Coussin de Cartier腕錶錶盤環繞方形渦紋鑲嵌鑽石，形似枕墊的錶殼造型是設計關鍵，尺寸各異的鑽石突顯動感，而俐落矚目的K金邊角則彰顯優雅韻味。如此視覺美感乃基於Cartier的精湛工藝。品牌工作坊開創三角形鑲嵌工藝，無需借助傳統珠粒，即可將鑽石直接鑲嵌於錶殼中。金屬材質隱而不見，鑽石之美得以展現，更顯璀璨奪目。

Coussin de Cartier腕錶還推出兩款限量錶款，是Cartier腕錶工作坊和創新研發實驗室的結晶。此創意部門設計出觸感柔軟靈活的錶殼，整體均鋪鑲鑽石或祖母綠、碧璽、沙弗萊石及藍寶石等彩色寶石。柔軟的腕錶由K金鍊節組成，彼此環環相扣，織就一片格網，Cartier在其內置入創新元件，令錶殼可變形並重新收緊與恢復原狀。

芭蕾女伶

說到最著名的耶誕節芭蕾舞劇，相信所有人心中第一個浮現的絕對是柴可夫斯基的《胡桃鉗》。而Van Cleef & Arpels更有一系列腕錶是以芭蕾舞女伶為創作靈感，今年更以兩枚典雅與時尚兼備的佳作演繹舞蹈藝術，分別由白K金及玫瑰金鑄造：Lady Arpels Ballerine Enchantée腕錶與Lady Arpels Ballerine Enchantée Rose Gold腕錶。

在兩枚新作中，芭蕾舞伶的身軀以精金雕琢出玲瓏曲線，頭飾、臉龐、胸口和腰肢則以鑽石勾勒。她優雅地抬手，恍如輕拂身披的舞裙。裙上的輕紗透薄如蟬翼，光線在掩映間若隱若現。舞伶的裙襬猶如燦爛盛開的花冠，分別鑲嵌內填琺瑯、藍寶石和鑽石，或彩繪玻璃琺瑯。裙襬外另有兩幅彩繪玻璃琺瑯輕紗，如羽翼般上下扇動，以顯示時分。這幕動人的情景以璣鏤放射刻紋細加烘托，增強動感。紫色或粉紅色透光琺瑯層層遞進，為構圖增添光采和層次。

慶典之光

Piaget在今年舉行的「Extraordinary Lights」頂級珠寶展暨腕錶展，以三個關於光的主題來呈現Piaget頂級珠寶之美。特別是「奇幻光影」（Magical Lights）與「慶典之光」（Festive Lights）這兩個主題系列珠寶與珠寶腕錶特別適合為節慶的氣息增色。

在「慶典之光」（Festive Lights）主題中的Piaget Extraordinary Lights系列紅寶石頂級珠寶腕錶，以鮮豔的紅色烘托燈下之人的熱情。秉持伯爵寶石學家對於完美寶石的不懈精神，9顆來自莫三比克、總重7.12克拉的梨形切割紅寶石化身夜空中最動人的念想，多種不同切割方式美鑽相互鋪排成就優雅的弧形，絕屬世家融合製錶工藝與珠寶美學設計的雋永之作。

而在「奇幻光影」（Magical Lights）系列中的頂級祖母綠鑽石腕錶，將104顆梯形切割祖母綠，透過Piaget工匠的巧手鋪排出三種不同色調的綠色，渾然一體打造不斷變幻的極光，與之相映的長方形切割和明亮式切割美鑽，彷彿對生命此起彼落的詠嘆。兩款Piaget頂級珠寶腕錶，讓你在靜夜中感受魔幻光影，譜寫一場流光溢彩的珠寶盛宴。