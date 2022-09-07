Get Summer High｜燦爛盛夏

夏季即將尾聲，你有什麼值得分享的戶外運動經驗？現在天氣逐漸涼爽，是再次從事潛水、登山、駕駛遊艇與從事帆船運動等戶外運動的好時機。上述的休閒運動適合佩戴怎樣的腕錶，又或者佩戴哪些腕錶更能為日常生活注入冒險色彩？就讓PRESTIGE來為你介紹

TEXT MICK WU IMAGE 各品牌

Cartier 夏日邂逅

夏天就是要來一趟海邊浪漫度假的季節。來到了蔚藍海岸度假勝地，哪一款對錶最適合情侶前往度假呢？答案會是Cartier的Ballon Bleu與Ballon Blanc，兩款男女系列腕錶在陽光飾紋錶盤的照耀下，灑落出蔚藍色調的暖暖陽光。Ballon Bleu藍面精鋼腕錶，40毫米，1847 MC型自動上鍊機械機芯，精鋼，錶冠鑲嵌凸圓形合成尖晶石，可更換式精鋼錶鍊。Ballon Blanc精鋼鑲鑽腕錶，30毫米，石英機芯，精鋼，鑽石，深藍色磨砂小牛皮錶帶。兩款腕錶除了有著夏日般的優雅藍色調外，Ballon Bleu與Ballon Blanc在設計上有「圓中帶圓」意涵，對於熱戀中的愛侶又有祝福幸福美滿之意。

Bvlgari 冒險啟航

Bvlgari Aluminium系列腕錶搭載自動上鍊機械機芯，從藝術美學到機械性能均無可挑剔。鋁合金與橡膠激盪的純粹俐落質感，黑白相間的前衛運動風格；鋁合金錶殼、DLC鈦金屬底蓋、以及搭配鋁合金連結扣與針式錶扣的橡膠錶帶，更是完美呼應核心設計巧思。而Bvlgari Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕錶，致敬以十六世紀佛羅倫斯偉大航海探險家Amerigo Vespucci為名的海軍訓練艦，展現其雄偉氣勢。腕錶的黑、白與黃金錶盤呼應船艦配色，GMT兩地時區功能則有揚帆啟航、傳承探險使命的意味。此複雜功能也是世界探險家必備工具，完美詮釋冒險精神。

Jaeger-LeCoultre 迎接日常冒險

說到Jaeger-LeCoultre積家知名的運動與潛水腕錶系列Polaris，相信所有人一定對其結合實用功能、復古設計元素以及堪稱現代典範的計時性能等三大特色留有深刻印象。在今年2022年，積家Polaris Date日期顯示腕錶迎來最新的漸變深綠色錶盤款式，為日常冒險注入新色彩。設計和諧勻稱，巧妙地區分活動內錶圈以至軌道式分鐘圈等各個重要的錶盤區域。錶盤由淺橄欖綠色漸變至蒼翠的雨林綠色，按照不同角度的光線呈現不同色調。半透明漆面塗層為錶盤增添迷人的深邃感，令香草色時標更加鮮明易讀。

積家Polaris系列腕錶的精髓，在於其在極端環境中亦能保持卓越性能。佩戴者可透過2時位置的錶冠設定活動內錶圈，這是潛水腕錶的其中一項特色，有助佩戴者精準測量時間偏差或進行倒計時。此腕錶搭配透明底蓋，防水性能達200米，無論是享受都市生活，還是探索海洋深處均游刃有餘。

Hublot 繽紛夏日

想要在黏膩的熱天，穿出清爽得體的正裝，只要戴上Hublot Big Bang Integrated彩色陶瓷鍊帶計時碼錶，無論搭配亞麻材質或單色系西裝，清爽又不失莊重，不論是靛藍、天藍、砂礫米、叢林綠款式，均可成為清爽有形同時具有份量感的絕佳時計。

錶徑為42毫米，搭載自製Unico飛返計時機芯。錶鍊由22個特殊切角的零件串聯，可在任何角度下反射陶瓷的飽滿色澤，佩戴服貼舒適，展現Hublot高階陶瓷與鍊帶的卓越製錶工藝。四款色彩鮮明的陶瓷腕錶，可為燥熱的天氣帶來繽紛的活力舒適感。搭配陶瓷特殊的透心涼材質特性，無論是天空藍或靛藍，兩款藍色看起來冷靜又清爽。微帶暖的砂粒米色淡雅沈穩，視覺效果十分舒適。進階版還可以選擇叢林綠，為日常穿搭造型增添更多的造型感，更可展現配戴者的神采自信。

TAG Heuer 藍天、豔陽與浪花

全新TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT兩地時間腕錶，猶如精鋼般的堅毅外型突顯自信魅力，藍、黃、白的時髦配色組合分別代表藍天、豔陽、海水以及岸邊捲起的浪花。這組配色讓該款腕錶成為全天候的理想搭檔，陪伴衝浪和潛水愛好者在世界各地找尋完美浪點，及壯闊的海底美景。

別出心裁且時尚大器的錶面承襲經典水平甲板紋設計，以午夜深藍色襯底，搭配塗覆白色Super- LumiNova夜光塗料的指針及時標，並以亮黃漆釉點綴鍍銠中央秒針尖端，讓潛水者在水中也能精準掌握時間。採用高度防刮、防褪色陶瓷打造的雙色雙向旋轉錶圈，雙色設計可區分晝夜。為締造絕佳的清晰度及易讀性，陶瓷錶圈鐫刻24小時GMT刻度，並以對比色呈現：黑色數字為日間、白色數字為夜間。

每24小時繞錶面一圈的GMT指針透過錶冠設置，飾以亮黃漆面並於指針尖端點綴夜光塗料。精心構思的設計細節，皆體現於這枚GMT兩地時間腕錶清晰易讀的錶面，獻給所有追逐浪花、挑戰極限的都會冒險家。

Panerai 讚頌帆船運動

一直以來，Panerai致力於為勇敢無畏的航海探險家製作精密儀器。義大利Luna Rossa船隊是世界頂級的帆船隊，在Prada杯第36屆美洲杯帆船賽挑戰者選拔賽中勇奪勝利。雙方的合作始於2017年，Panerai為其船隊提供贊助支持，亦從其精湛的帆船技術中汲取靈感，創作了多款腕錶，讚頌帆船運動的競技精神。此次，Panerai全新演繹Luminor Luna Rossa系列腕錶，慶祝2024年將於巴塞隆納舉辦的美洲杯帆船賽新賽季揚帆啟航，續寫與Luna Rossa帆船隊的精彩合作篇章。

全新Luminor Luna Rossa腕錶限量1,500枚，以充滿活力的嶄新面貌，賦予航海風格腕錶現代詮釋。別具一格的白、灰、紅三色組合，建立了腕錶沉穩內斂的基調，可靈活應對不同的佩戴場合。直徑44毫米的精鋼錶殼和錶冠護橋鎖桿經拋光處理，與磨砂錶冠護橋裝置形成巧妙對比。散發綠色螢光的灰色Super-LumiNova夜光塗層與紅色小秒針為啞光白色錶盤增添微妙點綴，錶盤上飾有Luna Rossa標識。防水性能達100米，隨附黑色橡膠錶帶以及飾有Luna Rossa帆船隊的紅色條紋標識錶帶。

Omega 世界最深潛

2019年，探險家Victor Vescovo成功駕駛其深海潛水艙潛入馬里亞納海溝海底深處，締造10,935公尺的世界紀錄。兩只Ultra Deep腕錶固定於潛水艙之外，經過12小時的深潛後，每只腕錶均完好無損地重返水面。今年，Omega將此深潛技術運用在Ultra Deep系列腕錶之上，Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep專業腕錶防水深度可達6,000公尺之深，錶徑45.5，以全新O-megaSteel五級鈦金屬打造，輕盈、抗腐蝕、具化學惰性且能夠抵受極端溫度。

五級鈦金屬錶殼上旋入刻有潛水計時刻度陶瓷錶冠，以及圓弧形凸面雙面防反光抗磨損藍寶石水晶鏡面。新款設計有錶冠護弓，確保腕錶錶冠在深潛期間不致受損。錶面有白色、漸層藍色與漸層灰色等款式。備有獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認可的大師天文台認證，可抵抗達15,000高斯磁力的同軸擒縱系統的自動上鏈機芯。

Franck Muller 向航海世界致敬

享有「複雜功能大師」美譽的Franck Muller與Italian Sea Group建立合作關係，特別推出Vanguard Yachting大三針日曆腕錶，向精湛工藝和航海世界致敬。Vanguard Yachting採用航海世界的細節，以創新方式展現時間。Yachting腕錶融合各項航海世界的細節，深藍色面盤、亮白色錶帶縫線和面盤上的風向圖裝飾，都使佩戴者仿如置身海洋世界之中。

Vanguard Yachting腕錶以鈦金屬、紅金或精鋼製成，備有經典、計時碼錶和陀飛輪款式，並配置自動上鏈機芯。此運動型腕錶實是遊艇玩家的理想之選，全面體現腕錶和遊艇的優雅氣質、獨有曲線和技術特點。每枚腕錶均搭配Cordura布料和橡膠錶帶，並綴以白色或藍色縫線。精準性能與賽艇設計在此嶄新藝術作品中展露無遺。FM0800自動上鍊機芯，動力儲存42小時，裝飾日內瓦波紋，珍珠圓點打磨，鍍銠處理，橡膠底部搭配布料頂部錶帶附折疊式錶扣。