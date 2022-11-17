Prestige Taiwan’s 40 Under 40 2022

勇往向前、迎接挑戰、實現自我、貢獻社群，永遠都是PRESTIGE遴選40 UNDER 40菁英領袖的標準，本屆40位40歲以下菁英領袖同樣在各自專業領域發光發熱，秉持上述標準並以年輕新世代領袖之姿發揮影響力與領導力。2022是個充滿逆境與挑戰之年，於此更顯現出本屆PRESTIGE 40菁英領袖不凡與創新領航之處，就在此讓我們一起分享他們在2022年的成就與創新，探索這些不同凡響的年輕新世代領袖的魅力。