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Prestige Taiwan’s 40 Under 40 2022

By PRESTIGE TAIWAN
17 Nov 2022
勇往向前、迎接挑戰、實現自我、貢獻社群，永遠都是PRESTIGE遴選40 UNDER 40菁英領袖的標準，本屆40位40歲以下菁英領袖同樣在各自專業領域發光發熱，秉持上述標準並以年輕新世代領袖之姿發揮影響力與領導力。2022是個充滿逆境與挑戰之年，於此更顯現出本屆PRESTIGE 40菁英領袖不凡與創新領航之處，就在此讓我們一起分享他們在2022年的成就與創新，探索這些不同凡響的年輕新世代領袖的魅力。
40 Under 40 Taiwan 2022 40 UNDER 40
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呂佳恬
維多麗亞酒店執行董事
莊富鈞
鈞聯生醫董事長、醫揚科技美洲總經理
李玉璽
演員、歌手
奚岳隆
電影導演
胡世恩
藝術家、演員
張心妍
演員
邵瀅綺
丹意信實集團董事長
陳冠燁
Minoshin美之心執行長
TIGER LIN
TIGER Wedding藝術總監
李婉瑄
大茶樹記 營運總監
李齊
古典音樂家、演員
蜜多麗 MIDORI
微風藝人、93 AVENUE創辦者
林傳凱
凱銳光電、VOLVO凱銳汽車董事長
楊盛閎
Weng Collection總經理
林可彤
Hyphy共同創辦人、藝人
丁春誠
策展人
JENNY CHOU
Jenny Chou Couture設計與營運總監
潘福睿
愛麗生醫療集團執行長
陳柏翰
尊勝建設開發股份有限公司 負責人
阮于恬
寶于藝術中心創辦人
林美伸
333畫廊主理人
JULIA HUNG
藝術創作者
范成章
Cheng & Mach歐式花藝創辦人
田則安
PeachUP創辦人
劉純芳
豐邑機構飯店事業部執行長
邱昱嘉
佳聯石業副總經理
岡本孝
攝影藝術創作者、演員
譚以欣
What O Love 創辦人
HENRY TSENG
和興餐飲執行長
HENRY CHU
源友企業副總、CAFE !N 創辦人
吳珮綺
沙烏地阿拉伯商務辦事處發言人
王怡鈞
The Traders Club創辦人
何明原
創新創業總會青年會執行長
林仙兒
新竹街口攻城獅副領隊
王詩婷
光田綜合醫院策略長、仁馨樂活園區執行長
趙國翔
御森美學牙醫診所院長
陳德立
欣臨企業品牌總監
郭柏毅、高莉雅
華文音樂劇公司總經理、策略長
李育全
UART CUBE共同創辦人、賽車手
丘紘豪
正成集團副總經理

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