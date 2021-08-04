千萬遊艇與億萬星空的盛夏交響曲，獨特的遊艇Villa體驗！

疫情之下，大家的生活也都被迫按下了暫停鍵。好不容易解除三級警戒，許多人開始計劃與家人、朋友見面敘舊，國內也推出了許多特別的小型活動，讓大家在健康安全的前提下，也能享受愜意、悠閒的旅遊體驗。

歷經兩個月之久的在家防疫，終於在上週解封降為二級警戒，宜蘭縣縣長也在8/2公佈，8/3起開放餐廳內用，特定水域活動有條件解禁：「在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下，可從事衝浪、水肺潛水活動；可全程佩戴口罩情況則開放獨木舟、立式划槳，另外，帶客從事水域遊憩活動人次降載50%，獨木舟、立式划槳限單人單艘，1名教練限帶領5人，並須遵循相關規定。」詳細政策請至宜蘭縣縣政府官網查詢：https://pse.is/3l7kjs。

而深受網美喜愛的龜山島牛奶海行程，也在這次的解禁範圍內，隨著政策修訂，「樂浪遊艇俱樂部」推出了頂級出海住宿方案，提供兩種船型「遊艇Leopard43」及「帆船Bali45」給大家做選擇，行程內容包含夜宿帆船、包船住宿、管家服務等獨特體驗，還能一覽碼頭星空夜景，隔日再享用頭城當地特色早餐與手沖咖啡，為此趟行程劃下完美的句點。

預定「樂浪遊艇俱樂部」推出的頂級遊艇Villa體驗，即可享受夏日的午後，專屬管家將帶您前往蔚藍牛奶海戲水，在盡情的玩樂後，再回到烏石遊艇碼頭欣賞夕陽晚霞，管家將為客戶準備美味晚餐，沈浸在星空下的晚宴，吃飽喝足後，即可在船艇內休憩，酣然入夢；隔日早晨，管家將用手沖咖啡的香氣開啟您全新的一天，讓貴賓在波光粼粼的港口邊享用頭城特色早餐，邊體會在地人文風情，結束兩天一夜的行程。隱私及尊榮兩者兼具的服務，享受與身旁家人、好友的相處時光，這樣溫馨愜意的氣氛，為旅程更增添不同的體驗感受。

遠離人群，只聽見三五好友在遼闊大海中央的嬉戲聲，獨享夕陽美景與星空晚宴再加上寬敞舒適的遊艇空間，絕對讓人留下無法忘懷的美好回憶。這樣的獨特的夜宿體驗「樂浪遊艇俱樂部」在八月開放了限量報名名額，有興趣的朋友們也可以持續鎖定「樂浪遊艇俱樂部」的官方網站及facebook粉絲專頁了解更多最新相關資訊。