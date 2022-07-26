大溪笠復威斯汀度假酒店獻上期間限定「高球巧克」感謝爸爸們整年的辛勞！

八月八日父親節即將到來，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店向天下的爸爸們致敬！

坐落於國際知名大溪高爾夫球場旁，大溪笠復威斯汀以最能呈現在地特色的高爾夫球為主題，推出精緻獨特的「高球巧克」父親節限定蛋糕，於館內二樓 The Deli 全方位輕食與甜點概念店獨家販售，即日起至 7 月 31 日前訂購並完成付款可享早鳥 8 折優惠！

大溪笠復威斯汀點心主廚蔡鴻賓擁有超過三十年的豐富甜點經驗，擅長以豐富口感及創新造型的法式蛋糕創作，從食材、原料、裝飾三方面融合，將多年累績的甜點文化結合精湛技法，完美融合和諧口味與吸睛造型，本次發揮巧思，結合酒店在地情景與眾多爸爸們的最愛，設計出擬真高爾夫球造型的千層蛋糕，特別選用法國可可巴芮巧克力為基底，慢工製作出薄透軟嫩的餅皮，再抹上特選鮮奶油及墨西哥卡魯哇咖啡香甜酒，溶入 58% 黑巧克力所製成香甜不膩的內餡；多達三十層餅皮層層堆疊，疊出精緻微醺酒香的豐厚細膩。外層則是加入巴芮脆片與法國傳統酥粒餅融合牛奶巧克力，特殊的奶香味及多層次的口感，厚實不甜膩的風味結合細節面面俱到的精緻外型，誠摯地獻給每個懂品味的父親。

蔡主廚表示：「甜點對我來說是興趣也是生活的一部分，希望結合我每天所見所愛的美麗景致，與綿密豐富又和諧的甜蜜滋味，交織出令人驚艷的蛋糕體驗。」

此外，為了慰勞爸爸們整年的辛勤付出，採用英國皇室御用品牌 Bamford Spa 香氛品牌、以全方位頂級呵護著稱的奢華「天夢芳療 Heavenly Spa」亦推出父親節獨家優惠， 8 月 8 日至 8 月 10 日期間爸爸們可任選 60 分鐘以上之任何療程，即可獲得額外 10 分鐘延長，體驗全然放空的舒緩尊寵，慰勞爸爸們每日的辛勞！

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

地址：桃園市大溪區日新路 166 號

天夢芳療預訂專線：03-2725044

高球巧克父親節限定蛋糕：預訂專線 03-2725777 轉 7946

（取貨日期 8 月 1 日至 8 月 8 日，恕不寄送。）