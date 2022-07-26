facebook

大溪笠復威斯汀度假酒店獻上期間限定「高球巧克」感謝爸爸們整年的辛勞！

By Katerina Cheng
26 Jul 2022
大溪笠復威斯汀度假酒店獻上期間限定「高球巧克」感謝爸爸們整年的辛勞！
Travel
大溪笠復威斯汀度假酒店獻上期間限定「高球巧克」感謝爸爸們整年的辛勞！

八月八日父親節即將到來，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店向天下的爸爸們致敬！

坐落於國際知名大溪高爾夫球場旁，大溪笠復威斯汀以最能呈現在地特色的高爾夫球為主題，推出精緻獨特的「高球巧克」父親節限定蛋糕，於館內二樓 The Deli 全方位輕食與甜點概念店獨家販售，即日起至 7 月 31 日前訂購並完成付款可享早鳥 8 折優惠！

大溪笠復威斯汀點心主廚蔡鴻賓擁有超過三十年的豐富甜點經驗，擅長以豐富口感及創新造型的法式蛋糕創作，從食材、原料、裝飾三方面融合，將多年累績的甜點文化結合精湛技法，完美融合和諧口味與吸睛造型，本次發揮巧思，結合酒店在地情景與眾多爸爸們的最愛，設計出擬真高爾夫球造型的千層蛋糕，特別選用法國可可巴芮巧克力為基底，慢工製作出薄透軟嫩的餅皮，再抹上特選鮮奶油及墨西哥卡魯哇咖啡香甜酒，溶入 58% 黑巧克力所製成香甜不膩的內餡；多達三十層餅皮層層堆疊，疊出精緻微醺酒香的豐厚細膩。外層則是加入巴芮脆片與法國傳統酥粒餅融合牛奶巧克力，特殊的奶香味及多層次的口感，厚實不甜膩的風味結合細節面面俱到的精緻外型，誠摯地獻給每個懂品味的父親。

蔡主廚表示：「甜點對我來說是興趣也是生活的一部分，希望結合我每天所見所愛的美麗景致，與綿密豐富又和諧的甜蜜滋味，交織出令人驚艷的蛋糕體驗。」

此外，為了慰勞爸爸們整年的辛勤付出，採用英國皇室御用品牌 Bamford Spa 香氛品牌、以全方位頂級呵護著稱的奢華「天夢芳療 Heavenly Spa」亦推出父親節獨家優惠， 8 月 8 日至 8 月 10 日期間爸爸們可任選 60 分鐘以上之任何療程，即可獲得額外 10 分鐘延長，體驗全然放空的舒緩尊寵，慰勞爸爸們每日的辛勞！

 

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

地址：桃園市大溪區日新路 166 號

天夢芳療預訂專線：03-2725044

高球巧克父親節限定蛋糕：預訂專線 03-2725777 轉 7946

（取貨日期 8 月 1 日至 8 月 8 日，恕不寄送。）

高球巧克 父親節蛋糕 大溪笠復威斯汀度假酒店 限定

Katerina Cheng
Fashion beauty ART watches
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.