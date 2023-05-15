威斯汀自然生態教室開課啦｜今年夏天帶著全家大小一起走進自然、遠離喧囂！

今年暑假，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店邀請生態教育網紅名師「蝌蚪老師」呂軍逸，獨家規劃「威斯汀自然生態教室」暑期三天兩夜親子住房專案，讓孩子在擁有豐富專業生態教育團隊師資帶領下，藉由實際觀察、手作體驗、趣味互動等方式，深度探索自然萬象，進入豐富又有趣的生態世界！

擁有超過12年生態教學經驗的名師「蝌蚪老師」呂軍逸與其所創辦的「蝌蚪池塘自然文創」多年來致力於推廣孩童自然生態教育，上千場講座與生態教育活動之豐富經驗累積，團隊擅長運用孩子們能夠理解的語言，引導孩子們親身體驗、探索自然的萬千變化，本次特別與位於桃園大溪幽靜山區、綠意圍繞的大溪笠復威斯汀合作，針對 7-12 歲兒童規劃全日營隊型完整生態課程，包含零距離生態觀察、趣味遊戲競賽、實際手作活動、生態新知分享及夜訪園區生態等豐富內容，讓孩子全方位體驗與培養探索自然的興趣，每個參與的學員還能獲得包含帽子、背心、望遠鏡、手電筒等全套精美生態探險家裝備，一起進入豐富又有趣的生態之旅！

平日辛勞的爸爸媽媽放心地將孩子交給專業團隊後，得以無憂無慮地享受頂級度假酒店的完整體驗，包含室內外泳池、多元休憩設施、中西式精緻佳餚美饌、頂級天夢芳療、晚間房客專屬池畔 Happy Hour 無限暢飲，或恣意沉浸於舉世聞名的天夢之床中補眠養神，無須擔憂分神照顧孩子，自由自在地享受完全屬於自己、身心靈完全放鬆的悠閒時光。

「威斯汀自然生態教室」暑期三天兩夜親子住房專案，包含指定房型三天兩夜住宿及適合 7-12 歲兒童參與的全日生態營隊課程，今年暑假共舉行四梯次：2023/7/12-14（報名截止 2023/6/1）、2023/7/30-8/1（報名截止 2023/6/15）、2023/8/13-15（報名截止 2023/7/1）、2023/8/23-25（報名截止 2023/7/10）；每梯次最少10人成團，上限20人，依報名順序決定錄取，名額有限，額滿為止，今年暑假，讓孩子們留下與眾不同的回憶吧！