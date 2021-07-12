微解封的旅遊提案：來去國家公園住一晚 ！全台第一家露營區的蘭姆酒主題吧

當指揮中心一宣布微解封之際，想旅遊的心是否已蠢蠢欲動呢？墾丁「貓鼻頭露營莊園」已經為等不及旅遊的國人做好萬全準備，將在貓鼻頭國家公園內提供六種營位型式服務，營區另設有：「露友食堂」、「炊事屋」、「生態教育室」、「綠能實踐公共衛浴」、「觀星台」等，其中，營區內最受注目的「黑潮市服務中心」，除了提供露友們旅遊詢問，協助達成上山下海的願望，此處更是全台第一家露營區的蘭姆酒主題吧，提供各式古巴風情調飲，面著徐徐海風，與家人朋友們在微醺中輕鬆渡過。以下編輯也整理了「貓鼻頭露營莊園」五個亮點：

1、搭建在珊瑚礁岩上的帳篷Villa

「貓鼻頭露營莊園」提供六種營位型式服務，包括：（A）豪華Villa 4人、（B）豪華Villa 2人、（C）Villa 4人、（D）Villa家族4人、（E）露營車位4人、（F）自由露營區4人，多功能的專業露營場。莊園營地通過國家公園的環評，利用安全且特殊的建造技術，以一根地軌支撐Villa基座，避免破壞其下的珊瑚礁岩，帳篷也因抬升在Villa基座之上，成就獨樹一幟的獨門、獨院、獨戶的營位，保有露營的隱私，降低聲音干擾，加上多功能的設施及營區活動，舒適豐富。「貓鼻頭露營莊園」是愛好露營者的天堂，提供彈性和多樣選擇，想要開著自己的露營車、或是自己動手搭帳篷也都沒問題。

2、全台第一家露營區的蘭姆酒主題吧

圓環式的酒吧擺放各式酒類，眺望窗景是360度大自然環抱無死角，一系列以蘭姆酒為基底的調酒，佐徐徐南風、滔滔海聲，兩款人氣推薦：以哈瓦那俱樂部七年蘭姆酒、日本六琴酒、台灣桂花釀調製的「O’glamping特調」，是旅行世界多年的游子回家時，既陌生又熟悉的感動；以百加得金蘭姆酒、台糖二砂、薄荷葉、荔枝的「摩西多」，以荔枝點題，讓經典調酒Mojito悄悄加入熟悉討喜的台灣味；異國風情的特色調酒讓人彷彿神遊古巴哈瓦那，佐徐徐海風、滔滔浪聲，帶給南境過客一個難忘美好的夜晚。

3、小廚神也羨慕的炊事屋

露營時最有趣的一部分是準備大夥兒要吃的東西，營主怕大家在戶外突然下雨還得奮鬥煮飯的貼心服務，在營區設置三座炊事屋，共24組炊事設備：冰箱、瓦斯爐、飲水機、製冰機等，露營成熟的國家在營區內都會有這樣的炊事屋，因為在國家公園內隨地生火會造成汙染或甚至危險，集中炊事除了更安全，同時也能減輕露友們在裝備上的負擔。營區內亦有「露友食堂」全天候提供不想動手做飯（或不小心煮失敗）的朋友們澎派餐點，全台首創的「冰品共和國」消暑點題，美食搭配無敵海景的墾丁味，人生大享受。

4、南十字星最佳觀星點

貓鼻頭是最有名的南十字星觀星點，「貓鼻頭露營莊園」整個營區的燈光設計採向下照明，暗天不暗地，將光害減到最低，一入夜滿天星斗映入眼簾；除了觀星、觀月，為了讓露友們能夠充分感受墾丁的魅力，特別邀集不同領域的職人們到莊園分享他們的生活，衝浪、SUP、深潛、浮潛、潮間帶生態….等，應有盡有，露友們也可以登記報命、隨同體驗。在每天晚上的時間，於園區的「活動生態教育室」分享體驗，在露營之餘，同時也能知性提升。

5、綠能實踐、汙水100%回收

十年磨一劍，「貓鼻頭露營莊園」花了十年打造，是第一個通過國家公園環評的露營區，建蓋率僅2.9%，所以園區內絕大部分是超過1000株的復育墾丁原生種，包括：大葉山欖、白水木、草海桐、七里香、，酒瓶蘭、林投、大王椰子、銀葉椰子，還有晚上才開花的棋盤腳等；營區內的公共衛浴亦符合國家公園的評估集中一區管理，斥資近五千萬資金建構環保再生水系統將汙水100%回收，經三級處理（沙漏、經過活性碳化解毒素、利用微藻生物清理重金屬）後，全部使用在庭園用水和植物澆灌，「貓鼻頭露營莊園」是最愛護地球的露營區，我們在這裡等您一起重回大自然的懷抱。