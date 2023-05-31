極致的體驗連結｜跟著 PRESTIGE 感受日本的獨特美學觀點

旅遊，其實就是一種體驗「異文化」的旅程，當你深入一個場域，你會對於形成他們現在的風土人情的文化與歷史感到興趣，而透過體驗他們的傳統文化或生活場域，確實可以瞭解他們的體驗與想像；除此之外，參與獨特的藝術饗宴，也是連結不同文化與體驗生活風格的精彩想像，PRESTIGE 這次帶你走訪、探尋不同文化藝術觀點的有趣想像，體驗一趟「參與式」的文化與藝術的饗宴。

Words：Gershwin Chang Image：各品牌

相較於走馬看花的「旅行團式」旅程，現在透過深度、近距離觀察的「體驗旅程」似乎已漸成氣候。這是一種令人自由、放鬆，且有深度的在地旅遊，相較於旅行團一次購足的「加法旅行」，這種減少走馬看花、增加深度體驗的玩法，也讓人更感興趣；這種深度的體驗旅程中，旅人有機會與本地居民一起生活、跟著當地人吃食，深入認識當地文化，實際走進目的地的生活圈中，旅程體驗更加貼近真實，其 實也更有趣，當你真正與當地居民互動，親自和當地人學廚藝、作手工藝，旅程中有著在地人的陪伴與導引，真實體驗當地生活。

這是種無地區性限制的旅程，不管你身在何地，都可選擇您想要旅行的景點，作深度徹底的體驗行程，可選擇適合的時間和心儀的出行交通工具到達，到達後將有專人接送並全程陪同參加當地的在地旅遊，甚至可在當地旅遊體驗當地人文風情或體驗當地的生活方式，非常適合現代人喜歡緩慢、深度的旅遊態度，也可以更深刻的互動，創造多元的體驗樣貌。

像是自 1988 年創立以來，澳洲的企業「無畏旅遊」（Intrepid Travel），不僅引導旅人沿著印加古道（Inca Trail）徒步旅行、跋涉澳洲內陸（Outback），更讓旅客有機會與本地居民一起生活，吃當地人所習慣的吃的食物、乘搭本地交通工具，深入認識當地文化，這一種讓旅遊目的地的社區直接受惠，讓旅客的消費盡可能回到本地人的身上的旅程，其實可以說是可以深度影響旅人的思維並帶動社區整合性發展的正面思維。

它的另一個例子，是為幫助緬甸偏遠地區的發展並賦予婦女經濟獨立的能力，由無畏旅遊組成的「無畏基金會」與「緬甸行動援助組織」（ActionAid Myanmar）合作，在緬甸偏鄉 Myaing 鄉鎮和附近的四個村莊，規劃了一項以社區發展為核心的的旅遊商業合作計畫，透過農業活動或傳統的手工藝品製作，創造深度旅遊的體驗與文化連結。這個專案支持每個村莊約有 20 至 30 名婦女的自助小組，由自助小組所管理的「循環貸款基金」，用 2% 的利率來放貸，從自助小組借錢的婦女，也能投資在她們上既有的農業或手工藝製作，或開展新的技能，賦予這些婦女經濟獨立的機會，利息收入則用來支持運作並在年底作為利潤重新分配給加入小組成員。這樣的行程將 Myaing 列入其中一個小型團體旅遊團的行程，外地的遊客可在社區度過兩天，住在小屋參與當地文化交流，當地成員事先接受服務技能的培訓，以期能讓所有的旅遊目的地在生態環境、古蹟遺址與住民福祉的管理與行銷策略上整合，讓旅遊地區之生活環境能永續發展，也是有趣的文化連結。

深入場域體驗生活

這樣的體驗，在日本可以說是發展到極致的體驗連結，例如有日本三大傳統茅葺屋部落之一的京都美山町就是最好的例子。美山町茅葺里（かやぶきの里），與岐阜縣白川鄉合掌村、福島縣大內宿並稱為日本三大國家重要傳統建造物群保存地區，在這個區域裡，京都美山特有的北山型農家住宅主屋有 34 棟、茅葺民家 29 棟，保存數量相當可觀。美山町從以前就是以農業與林業社會為主，一直到現在走 在茅葺民家路上，仍然會看到許多農地種著蔬菜水果，雖然這裡熱鬧程度不像白川合掌村成為觀光勝地，但這樣隱世般的生活與氣氛，確實會讓人感到輕鬆舒暢；當然，如果要瞭解美山町的生活文化，當地的民俗資料館也完整呈現了當時的茅葺民家生活與建築樣貌，還有志工進行導覽，讓你得以一窺堂奧。

除了當地建築樣態外，也有一些傳統工藝技藝可以在此體驗，像是日本的傳統工藝、利用修補技術，將陶、瓷器等器物修復的技藝－金繼。「金繼」又稱「金繕」，為十五世紀的室町時代流傳至今的日本傳統工藝，工藝師使用漆樹的樹汁填補破裂的器物，並用金粉或其他的金屬粉來做裝飾裂痕，經過修補後變成獨一無二的器皿，也是一種精緻的藝術工藝。在美山町的陶藝工作室裡，工藝師教導旅人進行金繼的工作，透過磨製、使用生漆修繕陶瓷，在黏貼陶瓷器具的碎片後於裂紋上塗上一層金漆；傳統的金繼需要磨製歲便、仔細地調和生漆，黏合碎片後細細等待生漆乾透至少需要一天的時間，然後再上金漆把缺陷變成藝術，這是個相當需要耐心的工作，體驗課程將此過程簡單化，也讓旅人們更瞭解屬於日式禪風的「侘寂」——一種教人接受短暫和不完美的日式美學——觀點。

感受文化的哲學觀點

同樣是日式禪風，你也可以試試「坐禪」這個頗具日式風格的宗教哲學體驗。在京都很多佛寺，都有「坐禪」的體驗，這個傳統佛教修行的方式，必須端正坐姿、心無雜念，靜心覺知自己內心的鍛鍊，若說是修行，聽起來或許會覺得有些深奧難度，不過在日本「坐禪體驗」裡，會有木棒擊打座禪過程中姿勢散亂、精神渙散修行者的「警策」（きょうさく）儀式，在兩肩上各敲打兩下，頗有神清氣爽之感，一炷香（通常是一小時）的時間過得不快，而聽著師傅的腳步聲與敲在同是體驗夥伴肩膀上的啪啪聲，其實是透過某一種思維傳遞傳統日本禪宗思維的苦修精神吧！在京都大德寺這個日本禪宗傳播和實踐的生活中心，幾乎像一個小村莊的空間中，每個子寺廟都有其獨特的魅力，在禪修後坐下來喝杯茶（對，這裡也是當初千利休居住的地方），包括茶室和其他特殊的文化瑰寶（像是「枯山水」這個非常具有日式禪風的庭院景觀，也是寺廟中和尚修行的體驗），都會讓你有些啟發。

說到茶道，也是一項深具哲學感的日式體驗。茶道之中有諸多禮儀規矩，在「茶道體驗」裡，每一位旅人都能夠得到細心的指導，令人感到放心；雖然基本上需跪坐，但如果不習慣，即使改變坐姿也無傷大雅，體驗內容從接受茶飲與和菓子的基本作法到禮儀規矩都含括在內，不妨配合自己的喜好來選擇。也有許多體驗活動是在日本庭園設施內開辦，像是東京的八芳園——它的含義是「四面八方不論從哪一面看它都是美」的園林——就有兩種不同的茶道體驗，從基礎的「座椅版」到完整的「跪坐版」都能讓參加者能在美麗的日本庭園中，愜意體驗日本的「茶道」文化，也是有趣的日本文化體驗。即便不參加茶道課程，在這個已有 100 年以上的樹齡，一些較老的樹齡至少也有 520 年的盆栽圍繞的庭院漫步，以及同為八芳園象徵的池塘周邊靜思，當你在水邊的東屋— 水亭看著水中色彩鮮艷的錦鯉時，會覺得這裡真的是在東京嗎？那種鬧中取靜，也很愜意。

在觀光景點不勝枚舉的日本，不只可以遊覽名勝，這樣深度的體驗活動，讓旅人親身感受日本，其實也是一種有趣的事。能夠以五感感官體驗文化與歷史，得到「我也實際嘗試過了」的經驗，深刻的回憶亦將油然而生，體驗一些相近卻有相異的文化，確實是在日本的體驗中，最精彩的觀點。