疫情後的旅遊提案：12星座旅遊秘密基地大揭曉！

隨著國際旅遊開始逐漸解封，你想好疫情過後要最先去哪玩了嗎？全球訂房網站 Booking.com 蒐集來自全球各地旅行者的旅行習慣，並結合12星座在旅遊時的特徵，整理了一份適合不同星座的旅遊目的地清單，從人跡罕至的沿海仙境到迷人的城市中心，趁著全世界旅客開始報復性旅遊之前，趕緊看看你的星座適合去哪玩，開始規劃疫情後的第一趟旅行！

水瓶座：越南 北河



喜歡藉由尋訪古蹟、當地市集來細細品味傳統文化的水瓶座，非常適合到保有完整當地原始文化的城市旅行，例如越南北河。不同於河內或是下龍灣等充滿觀光客的城市，北河是相對冷門的景點。不過正因為冷門，你可以在這裡看到高山少數民族最真實的生活呈現。推薦的景點除了當地最大的北河市集，老街地區以其寧靜的山地景觀和豐富的苗族文化聞名，另外從法國殖民時期就保留的 Hoang A Tuong Castle 也值得一去！

雙魚座：俄羅斯 聖彼得堡



擁有「北方威尼斯」之稱的聖彼得堡，集結了藝術、歷史、文化，相信絕對是「文青知性派」的雙魚座的首選目的地。在聖彼得堡這個迷人的文化之都周圍有很多值得探索的地方，例如雄偉的馬林斯基劇院或是見證許多革命現場的冬宮廣場，雙魚座來到此地必能享受一趟震撼的藝文洗滌之旅。

牡羊座：智利 聖佩德羅德阿塔卡馬



對於喜歡冒險的牡羊座來說，非常適合到智利的聖佩德羅德阿塔卡馬體驗驚險的滑沙行程，或是挑戰越野自行車。在聖佩德羅德阿塔卡馬除了可以體驗到刺激的極限運動外，還能一睹非比尋常的壯麗景觀，像是砂岩峽谷、充滿火鶴的鹽灘、冒著蒸汽的間歇泉，以及看起來像外星人的岩層，另外這裡的死谷 (Death Valley) 也是出人意料地相當適合野餐呢！

金牛座：美國 佛羅里達州



佛羅里達州是美國最受歡迎的旅遊目的地之一，對於享受家庭時光的金牛座來說，到陽光普照的佛羅里達與全家人來趟公路旅行想必會是人生中最難忘的旅程。除此之外，當地湖泊眾多，加上溫暖的氣候，也十分適合健行、露營、水上活動等。當然，大人小孩都愛的迪士尼樂園、環球影城還有哈利波特魔法世界都不容錯過。

雙子座：英國 倫敦



相信倫敦的迷人之處無須多加介紹。而分秒之間，決定和想法都瞬息萬變的雙子座，充滿多元文化的倫敦會是你們的最佳選擇！最重要的是，當雙子座臨時改變想法時，也都總有地方讓他們去（笑）。

巨蟹座：泰國 曼谷



和雙魚一樣都走知性之旅的巨蟹座，兼容傳統與創新的曼谷，一定能夠為巨蟹帶來相當震撼的文化衝擊。但如果你已是深度玩家，對曼谷再熟悉不過的話，編輯加碼推薦曼谷周邊的秘境島嶼–西昌島，不如芭達雅這麼商業，不過卻擁有相同的海島美景，適合花個兩三天到當地體驗慢活之旅。

獅子座：澳洲 凱恩斯



你是否身邊也有一個獅子座朋友總是在旅行時提議一起去玩極限運動？熱愛探險的獅子座，十分適合到凱恩斯旅行，這裡除了是大堡礁的必經之地，跳傘也是吸引許多遊客前往的原因之一。但你不知道的是，遠比亞馬遜雨林古老千萬的世界遺產戴恩樹雨林（阿凡達以此地為靈感打造潘朵拉星球）也位於此，還有人煙稀少的秘境–翡翠島也離凱恩斯不遠。說到這，獅子座的讀者是不是已經蠢蠢欲動呢？

處女座：日本 東京



以完（愛）美（挑）主（剔）義聞名的處女座與日本一絲不苟的匠人精神算是不謀而合，而在現代化發展十分迅速的東京，還能保有傳統職人般的態度，想必就算是處女座也無法挑出毛病來。除此之外，不計其數的觀光景點，身為「計劃通」的處女座，想必對於出發前的行前工作是樂在其中。

天秤座：義大利 波托菲諾



天生浪漫的天秤座，彷彿生來就有如義大利人般的浪漫性格，因此位於北義的絕美漁村–菲諾港，十分適合浪漫的天秤座到此一遊。這裡雖然沒有許多標誌性的觀光景點，不過光是沿著港邊欣賞夕陽，或是在山城找個面海的餐廳享用燭光晚餐，都是人生一大享受。

天蠍座：德國 柏林



說走就走的天蠍座，通常可以在三天內就訂好機票，馬上出發。而喜歡在異地交朋友的天蠍座，到擁有文化大熔爐之稱的柏林旅行，一定是如魚得水。而柏林除了擁有悠久的歷史文化，近年來更成為世界各地創意人士的聚集地，同時也是歐洲最時尚的城市之一。

射手座：西藏 拉薩



拉薩是藏傳佛教徒的朝聖之地，同時也是中國西南部的文化瑰寶。對於未知事物充滿熱情的射手座，一定會在這片平靜卻又神祕的淨土有所收穫。

摩羯座：紐西蘭 皇后鎮



務實的魔羯座不喜歡虛有其表的觀光地點，如果能夠邊打工邊度假，那對摩羯座來說是再好不過了。紐西蘭皇后鎮作為打工度假勝地之一，觀光需求極高，每年都有不少遊客來此跳傘、滑雪，以打工度假的方式來旅行可以說是最適合摩羯座了！