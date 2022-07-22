與鯨鯊共游，帶你感受馬爾地夫最單純的奢華｜Welcome To Paradise

後疫情時代的馬爾地夫，正有間度假村以全新升級的體驗和設計，加之對於環境永續的重視，成為不可忽視的存在，跟著編輯一同前進馬爾地夫倫格里島康萊德酒店。

TEXT CRYSTAL LEE TRANSLATION WENDY CHANG

在傾刻之間，很容易錯過了牠的身影：扁平寬大的頭部、兩個胸鰭在龐大的身軀上、月牙形的尾巴，那毫無疑問是一條鯨鯊。當時我們正在馬爾地夫的南阿里環礁附近浮潛，聽到導遊的提示，馬上低頭看，想要捕捉我們腳下游過的有著白色斑點和條紋的鯨鯊，然而轉眼牠已消失地無影無蹤。

鯨鯊是世界上最大的海洋生物之一，亦是馬爾地夫的常年居民，而我們浮潛的地方屬於海洋保護區，無論在什麼時候都能看到鯨鯊。馬爾地夫倫格里島康萊德酒店（Conrad Maldives Rangali Island）是當地的度假村，提供海洋活動行程供遊客選擇，可接觸到這些溫和的海洋巨獸，同時，基於對於永續與負責任旅遊的高度重視，遊客在行程出發之前，需聆聽海洋生物學家講解鯨鯊相關的知識，了解這個瀕臨絕種的物種，以及與鯨鯊共游的注意事項。

深入蔚藍

馬爾地夫康萊德酒店自 2017 年以來就持續投入永續發展，時間比母公司希爾頓集團還要早，該集團在隔年才提出「Travel with Purpose 2030 Goal」計畫，目標是減半環境碳足跡，並將社會影響投資增加一倍。與此同時，面對全球暖化導致的大規模珊瑚白化，該度假村在 2017 年提出珊瑚再生計劃，以保護和培育周圍的珊瑚礁，由來自馬爾地夫海洋集團的海洋生物學家主導，除了建立珊瑚苗圃，還發起珊瑚認養計劃，讓遊客可以參與珊瑚保育。

為了推廣環保概念，康萊德酒店也在 2019 年與環保組織 Parley for the Oceans 合作推出聯名套組，組合內容包含可重複使用的不鏽鋼水瓶，和 Parley Ocean 托特包，每個托特包都是由 5 個塑膠瓶製成，都是從海上廢棄物回收而來，藉此推動永續旅遊的概念。上述的銷售收益再經由環保組織 Parley Global CleanUp Network 發揮作用，每賣出一個套組相當於可移除 4.5 公斤的海洋塑膠垃圾。

馬爾地夫康萊德酒店有著自然界令人振奮又敬畏的美景，對於環境永續也高度重視，後者成為其一大特點。該度假村曾在建立 25 周年前後進行大規模整修，然而目的並非要讓酒店煥然一新，而是尋求與環境永續共存、減少資源浪費。舉例來說，僅限成人入住的倫格里島，島上 50 棟水上別墅採用經典的馬爾地夫茅草屋頂，別墅內的陳設是極簡主義風格，視覺一路延伸至室外，中間沒有任何屏障，收起隔板就可以看到印度洋令人瞠目的美麗景色。同樣，倫格里島的 Over Water 水療中心現在也有了玻璃浴池以及可以在療程前後使用的舒適休息室。希爾頓亞太區奢侈品和生活風格品牌副總裁 Nils-Arne Schroeder 說：「我們在 25 年前開設了這家酒店，我們有責任確保它的外觀維持跟全新的一樣。」

其實大概可以理解該飯店對於環境的敏銳與堅持，畢竟目前仍是該國最頂尖的度假村之一，曾獲得無數的獎項與肯定，也為馬爾地夫的飯店業立下高標，包含：興建首座水上別墅、引進第一家中式餐廳（Jereme Leung的Ufaa）、坐擁該地首座也是最大的地下酒窖，收藏超過 15,000 瓶、高達 800 家品牌的葡萄酒，開設第一間海底餐廳 Ithaa，擁有 180 度的環珊瑚礁景，以及世界上第一座海底豪華雙層公寓 The Muraka，主臥室位於海下 5 公尺。

重新定義奢華

雖然度假村整體看起來變化極小，但作為改造其中一環的顧客體驗，則進行了不少調整，且十分具永續意義。自 2020 年 1 月起，不再提供一次性塑膠備品，盥洗用品改用可補充容器提供，牙刷為竹製、房卡為木製，飲用水則以可重覆使用的玻璃瓶供應。園區內的 12 家餐廳以玻璃容器裝優格及奶油，提供給房客。在餐廳擔任行政主廚的 Christian Pedersen 來自丹麥哥本哈根，2020 年 11 月到職的他表示，餐飲團隊正在努力實現廚房零浪費，「所有的菜單都經過精密的計算，所以我們可以精確知道所需的材料用量，同時，我們也會將單一食材用於不同的菜餚中，比如料理之後剩餘的蘆筍可用於煮湯。另外，在供應自助餐時將重點放在品質上，我們按訂單數量製作，份量較少，也不會有備用食材。雖然有時效果頗彰，但也會有失算時，不過就結果而論，資源浪費減少了六成，也節省成本。」

而遊客較難以觀察的一面，則是度假村對當地社區的長期投入，除了雇用了大量的在地人，也有不少社區發展專案，舉例來說在迪古拉島學校所進行的水耕計畫。食材也盡可能來自於當地（也是菜單上總是有馬爾地夫龍蝦的原因）。度假村總經理 Carla Puverel 總結了經營理念：「我們盡可能地在各個面向為社會和環境貢獻心力，並不局限於某些領域，無論是在水療中心使用有機產品，甚至是廚房、工程部門到供應鏈都是如此，這就是我們的精神。」在島上度假村的最後一天，我們於破曉起床，在泳池畔做日出瑜伽，一旁可俯瞰迷人瀉湖。一路上，我們看到了魟魚、護士鯊、寄居蟹和成群結隊的魚。雖然搭燃油的飛機來到這裡稱不上環保，但當腳踏沙地、在各個角落都可以體驗到大自然，你能深切感受到有意識旅行的意義，抗拒一切反而是徒勞無功的。