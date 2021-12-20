迎接冬日冰雪季的到來，與PRESTIGE一同徜徉在浪漫安縵法國 Aman Le Mélézin 和義大利 Rosa Alpina 美景之中

在疫情的陰霾下，想出國的心情早已蠢蠢欲動，浪漫的冬季是否也想愜意地躺在溫馨且柔軟的大床上，一眼向窗外望去，即可一覽整片雪晴美景，不僅如此，還可以體驗一系列刺激、令人興奮的雪上活動，想沉浸於夢幻的雪片之中，享受頂級奢華的度假行程，那您必不可錯過安縵法國 Aman Le Mélézin 和義大利 Rosa Alpina 重新開業的大消息，跟著 PRESTIGE 一同迎接嶄新的冰雪體驗吧。

AMAN LE MÉLÉZIN 迎接繽紛雪季

坐落於 Bellecôte Piste 雪道上可通往長達 600 多公里的滑雪場及山地雪道，Aman Le Mélézin 呈現高雪維爾 1850（Courchevel 1850）的標誌性阿爾卑斯山間逸居。在冬季期間，白雪覆蓋的松林和湛藍天空令人心曠神怡，而酒店就是這寂靜山巒之間的一處精巧殿堂。Aman Le Mélézin 於 12 月 10 日至明年 4 月 10 日期間再度開業，迎接賓客展開新一季的冰雪體驗，並且於採取嚴謹防疫措施的同時，也能呈現不變的山地情懷。

Aman Le Mélézin 今年冬天獨家推出 First Tracks 首滑體驗。賓客於早上首先前往山谷最高點（海拔 2,740 米），飽覽勃朗峰 （Mont Blanc） 和大卡斯山 （La Grande Casse）的壯美景觀。而後在經驗豐富的教練指導下，體驗一人穿行於冰雪之間的暢快與刺激。我們選擇的傳奇雪道「La Combe de la Saulire」終年覆蓋著厚厚的新雪，提供最為流暢的山地滑雪體驗。除了運動，還包括人文探索、美食尋味和養生康體等戶內及戶外活動。本季下榻的賓客將有機會騎乘超輕型電動雪地摩托車 Moonbike，穿行於寧靜的山地林間。其他精彩活動還包括自駕由雪地狗拉的雪橇、參加半天或全天雪鞋或徒步登山導覽、跟隨專業嚮導探索人跡罕至的地帶；以及周邊森林平底雪橇體驗，日間和夜間雪橇及滑冰等等。此外，酒店還新推出了多項直昇機觀景行程，可從空中鳥瞰 Les T rois Vallées、Haute-T arentaise 山脈，或勃朗峰一帶的巍峨山川。日出熱氣球體驗是另一種絕佳高空觀景方式，可輕鬆覽盡周邊雪山全景。

Aman Le Mélézin 還將於今冬特定日期推出三款全新的五晚入住套餐，雪地運動愛好者和休閒觀光賓客皆宜。每款套餐均考慮到不同賓客需求，無論是想盡情探索周邊雪道還是尋求放鬆身心的安縵水療休閒之旅，均可一一滿足。

酒店出色的日式料理餐廳 Nama 期待 Aman Le Mélézin 賓客的到來。提供三餐膳食的 Nama 供應正宗的日本料理，包括壽司、刺身，以及鮮美的和牛與大拖羅吞拿魚等招牌菜式。菜單還包括一系列熱騰騰的拉麵，每種湯料都以濃郁的醬油、鹽或味噌打底。今年冬天，Aman Le Mélézin 將於每天下午呈獻日本茶道與抹茶體驗，屆時，賓客可了解和品嘗多款茶品，並享用精美的日式和菓子。

ROSA ALPINA 冬季重新盛大開業

2021 年 12 月 15 日 – 迷人的聖卡夏諾 （San Cassiano）小村背靠巍峨的拉瓦雷拉峰 （Lavarella）與康圖林斯峰（Conturines）。而安縵合作酒店 Rosa Alpina 就位於村莊核心地帶，冬季到訪的賓客可享受無與倫比的聯合國世界自然遺產滑雪勝地—— Dolomites Superski 以及 Sella Ronda 雪道。經過盡歡的夏日營業季，以及一年一度的短暫歇業期， Rosa Alpina 於 12 月 10 日再度開業，迎接冬日冰雪季的到來。提供一系列為當季度身定製的體驗，這家私密的酒店設有 52 間客房和套房、獨特的三臥室頂層公寓和可容納多達六位賓客的寬敞私人滑雪小屋 Chalet Zeno。



《養生康體》

酒店內齊備的養生設施和安縵水療中心呈現靜謐的休憩港灣。水療中心設有兩個森林景觀室內恆溫泳池、一個專為家庭賓客設置的溫水按摩池，另一個僅供成年賓客使用。 此外，還提供土耳其浴室、冷泡池、明亮通透的瑜伽教室、設備先進的健身房、9 個寧靜的護理室以及豐富的水療項目。特色護理包括阿爾卑斯草本肌肉護理 （Alpine Herbal Muscle Relief treatment）、以山金車精油進行深度按摩，消除炎症、促進血液循環、恢復肌肉力量，以及一系列按摩、美顏及特色護理項目。

《美食享受》

長期以來，義大利的美味佳餚享譽全球，賓客可於 Rosa Alpina 的米芝蓮三星餐廳 St. Hubertus，展開舌尖上的義式美食之旅。餐廳開業至今已有 25 年，內設九張餐桌及兩張主廚餐桌，僅提供晚餐服務。St. Hubertus 於近期獲得了米芝蓮最新榮譽「綠星」， 以嘉許其永續美食理念。主廚 Norbert Niederkofler 獨具創意的「山野尋味」料理哲學，將當地選購的時令食材融入每道菜餚，餐廳同樣採用零浪費方法營運，所有菜單均印在由蘋果漿製成的紙張上。酒店也提供價錢較親民的餐飲選擇，包括設有薄餅專用燃木烤箱的 Wine Bar & Grill 、空間私密的 Fondue Stube 以傳統肉配芝士火鍋招待賓客、包括露台坐擁寧靜景色的 The Limonaia，以及 Lobby Bar 於每晚安排精彩現場鋼琴演奏。

《冬季運動》

聖卡夏諾村與 Dolomiti Superski 度假區相連。賓客只需預訂一張滑雪票，即可享受 1,200 平方米的優質雪場和 450 個纜車設施組成的完整體驗。不限任何經驗等級，均可盡享如詩如畫的冰雪季。造雪機為優美的雪道提供充足新雪。尋求新挑戰的資深玩家可體驗 Skinning，在爬坡登頂後沿著野雪道一路滑下。新手則可以體驗多洛米蒂山間穿林爬坡後沿雪道下滑。



冬季的多洛米蒂山和夏季一樣，是理想的徒步登山目的地。Rosa Alpina 的賓客可沿著新雪覆蓋、標示清晰的路線上山，飽覽四周環繞的壯美崖壁和開闊景觀。此外，還可體驗雪鞋登山。雪鞋的設計將人體重量分散在更大的區域，讓登山體驗更為輕鬆舒適，為傳統或越野滑雪、雪板提供了完美替代方式。



賓客可預訂一晚入住套餐，晚間在 St. Hubertus 餐廳享用 10 道菜組成的雙人品鑒菜單，感受主廚 Norbert 的料理哲學。星夜體驗還包含由 Limonaia 餐廳提供的早餐。酒店嚮導熟知山間眾多隱秘景點，可安排賓客在私密環境中享受日落小酌與美食，同時飽覽旖旎風光。黃昏時分，日落將多洛米蒂山（Dolomites）的天空染成一片緋色，連雪山也披上淡粉的面紗，賓客可落座於 Rifugio 山間小屋內享用自選佳釀，配搭傳統小吃，徹底放鬆身心。



Rosa Alpina 冬季營業日期為 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 4 月 3 日。