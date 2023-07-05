COOL IN THE COUNTRY｜體驗英倫莊園

沒有比在英國鄉間小憩，更能從城市喧囂解脫的好辦法了。以下介紹三間極具魅力又交通方便的英國莊園，不僅能感受到奢華舒適，又有美食與佳景，成就美好難忘的旅程。

Words：Mavis Teo Translation： Wendy Chang

英國鄉間曾激發無數詩人和作家的靈感，並吸引了來自英國與全世界的遊客。英國四季分明，鄉間大自然的顏色聲音和景象不斷變化，也令亞熱帶生活的我們著迷，現在在英國就有數百家名為鄉村飯店的住宿選擇，要從中挑選適合自己需求的，可以說十分困難。簡單起見，如果你覺得天氣好壞、距離倫敦近是首要考量，那麼我們建議你留在英格蘭南部，將選擇範圍縮小到具備以下幾個特點的飯店：裝潢與壯闊美景融合、以在地食材為主的高級料理、能體驗到英式活動。而以下是我們的推薦：

THE NEWT IN SOMERSET 布魯頓，薩默塞特郡

相較於其他度假村是飯店附設莊園，The Newt in Somerset 其實是反過來：本質上是一間莊園，再附設住宿。莊園主要飼養乳牛，而且飼養的在地品種英國白牛數量更是全英國之冠，你可以看到大量牛群在 300 公頃的莊園裡悠閒吃草。雖處郊外，但住在這裡卻一點都不感覺到「鄉下」你甚至可以用「精緻高 雅」來形容住宿體驗。這大概是跟布魯頓離皮爾頓鎮（Pilton）只有 20 分鐘車程有關。皮爾頓鎮是是格拉斯頓伯里音樂節（GlastonburFestival）的舉辦地，常吸引熱愛嬉皮文化與自由奔放的音樂愛好者。

莊園的主人是一對來自南非的夫妻—先生 Koos Bekker 和太太 Karen Roos，他們之前在開普敦經營巴比倫莊園（Babylonstoren），將農莊打造成一間知名飯店，佔地 500 公頃，擁有農場、葡萄園和 250 多名員工，而現在將經驗複製到了在北半球的英國薩默塞特郡。

最初兩人是在英國雜誌《Country Life》中看到並購入此地，原本只計畫發展園藝，沒想到後來演變成功能齊全的莊園：飯店、農場、花園、餐廳、SPA中心、商店、蘋果酒製造中心，甚至還有一個被稱為 Beezantium （蜜蜂之家）的養蜂場。

室內設計由曾經擔任南非版《Elle Decoration》編輯的太太 Roos 負責，她的品味明顯偏向於折衷主義。飯店是 17 世紀哈德斯本式（Haspen）石造住宅，此類房屋被列為國家二級保護，總共有 13 個房間，Roos 將古董元素與現代家具相融合，整體色調十分簡單，由鼠尾草和灰色組成，再輔以亮色小物與 和大量綠色植物。離房子大約 10 分鐘的馬車車程，可以來到經過修復的附屬建築群，與一座名為「農院」（Farmyard）、前身為老糧倉的下榻空間-有 10 個房間，配備了最新的現代化設備。

法國景觀設計專家 Patrice Taravella 受邀將莊園進行改造和分區，有花圃、草藥園和菜園、野花田、修剪過的草坪，而蘋果園更栽種了 296 種蘋果，是英格蘭最大的蘋果園。

Somerset 位於英國蘋果酒釀造業的中心，所以莊園裡有「蘋果酒」（cyder）製造機（cyder 為 cider 的古英語，如此拼法是為表達蘋果酒釀造在過往是一門獨有的工藝），客人們可以品嘗到不同等級的蘋果酒，也可以選擇購買不同等級的蘋果酒。The Newt in Somerset 提供的飲品既有在莊園內生產的，也有來自南非巴比倫莊園的，也因此在莊園中三間餐廳的飲品選擇也很多元。餐廳的料理偏清淡，藉此可以讓季節性食材的味道更為突出，特別是 Garden Cafe 供應的孜然烤花椰菜，鋪在扁豆混杏仁上，尤其令人難忘。在 The Newt in Somerset 可看可做的事非常多，除了花園遊覽還有各種課程，比如深入了解蜜蜂的探險；而對於那些休假也要健身的人來說，飯店有設備齊全的健身房與兩個游泳池，水療中心也很熱門，要記得提前預約。

FAIRMONT WINDSOR PARK 埃格漢姆，薩里郡

距離 11 世紀的溫莎城堡僅一小時的步行路程，俯瞰泰晤士河，在 2021 年疫情中開幕的 Fairmont Windsor Park 是英格蘭南部最大的鄉村莊園飯店，歷時四年多準備、耗資 2 億英鎊，就是為了讓莊園設計看起來能與鄰近溫莎城堡相襯。

這座莊園給人的第一印象當然十分深刻， 乘車首先得在 16 公頃的土地上穿過湖泊，駛入弧形的車道，停至雄偉的飯店大門，抬頭即可見詹姆士一世式建築風格的飯店主體，儘管飯店經過全面翻新，仍可見舊有的美學風格遺跡，穿越入口就抵達寬闊的中庭大廳，自然光經由高 15 公尺的玻璃穹頂灑在地上。

雖然該度假村的許多方面都非常英式，致敬了當地的傳統，但其內部裝潢顯然更加國際化，以符合來自世界各地的客人。200 多間客房與套房的設計都出自南非室內設計師 Margaret Morgan 之手，採中性色調，帶出低調奢華感。

莊園內共有七家餐廳和酒吧，難怪客人更傾向於待在莊園內，而忘了去逛附近的溫莎歷史小鎮走走；不過帶小孩的客人可能會想造訪附近的樂高樂園，距離飯店車程僅有 10 分鐘。慵懶的午後常會見到衣著端莊的銀髮客人，在靜謐的木地板圖書館裡閱報，手裡還拿杯威士忌。

園內的 The Orchid Tea Room 提供精美英式下午茶，有各式各樣、品項完整的茶可選，還可俯瞰花園。若想要來點更強烈的，則可到中東料理餐廳 Moreish 附設的 Schroeder’s Botanicals Bar，強烈推薦雞尾酒 Great Charter ，由杏子酒、雪莉酒、自家 IPA 啤酒、庫拉索干邑橙酒和啤酒花苦味劑調和而成。另外，也別忘了在 1215 這間現代英式料理餐廳用餐，主打當地季節性食材入菜，一道名為 The Windsor Estate 的鹿肉料理，是取自在溫莎大公園放牧的鹿，經乾草煙燻、再配上芹菜和醃製的黑莓。

然而，這裡最大的賣點應該是 SPA，佔地 27,000 平方英尺的空間擁有 18 間包廂、一間可以舒適容納六個人的土耳其浴室、一個冷凍治療室、一個 20 公尺長的室內遊泳池、一個喜馬拉雅鹽室，還有一個庭院水療池和一個日式足湯。另外還提供包含皮拉提斯等的健身課程，以及由醫生進行的美容治療，而飯店水療師都身懷絕技，只要試一下岩盤按摩就知道。

BELMOND LE MANOIR AUX QUAT’SAISONS 牛津郡

這間豪華莊園距離倫敦 Marylebone 僅有 45 分鐘的車程，然而有些客人連轉乘的時間都沒有，直接就在莊園的停機坪上瀟灑抵達。即便貴客們行程滿檔，不少人仍是每年都會回訪。有些人會要求入住同一個房間或套房，也有人每次都做不同選擇，畢竟莊園僅有 32 間房，每一間都獨一無二，他們會想要盡可能地體驗。

這座帶有蜂蜜色調的莊園以其獨有的魅力，深深吸引地造訪過的人，顧客忠誠度並不是唯一持續維讓他們維持熱門的因素，即便近年來有許多歷史悠久的英國鄉村別墅，都重建為飯店開放，但擁有 39 年歷史的它，地位毫不受影響，就如同莊園內由主人法國名廚 Raymond Blanc 開的餐廳，自首次獲得米其林二星以來一樣，光芒絲毫未減。

雖然莊園的餐廳是美食愛好者的天堂，但房間也絕對會讓你驚豔連連。受 Raymond Blanc 自己旅行的啟發，每個房間和套房都有不同的樣貌。值得一提的是名為 Blanc de blanc 的花園套房，正如名字所暗示的，完全以白色為基調，展現出光鮮的普羅旺斯魅力。而相反的則是鴉片花園套房，採用較深的色調與東方風格的家具。所有的房間都明顯缺少一台咖啡機，一開始可能顯得很奇怪，但客人很快就會發現箇中原因。這間莊園對於自己供應的料理非常自豪，在這裡旅客可以完全忘記計算卡路里，早餐的可頌烤得又酥軟又香，會不自覺加點，即便還有其他餐點，而專業烘焙的咖啡也很不錯。晚餐就真的是饗宴了，酒單上有超過 1000 個選項可搭餐，就交給侍酒師來為您的七道菜進行搭配。熱衷於廚藝的客人，也可以為自己或小孩們報名莊園內的 Raymond Blanc 餐飲學校一日課程。

如果你怕吃多了會有罪惡感，可以在莊園內散步，看看果樹、蔬菜和草藥園、整齊的日式花園、成排的薰衣草、 15 世紀的池塘以及超乎想像的鐵雕塑，這些看似雜亂無章的混合體在園內和諧共存。你可以自己花幾個小時去探索，或參加一小時的園區導覽。

若想要體驗比較刺激的活動，莊園也跟合作夥伴提供傳統的英式活動，比如獵鷹和打飛靶射擊。當然，還有其他的行程可以安排，比如參觀獲獎的 Hundred Hills 葡萄園。因為全球暖化，英國葡萄酒正聲名鵲起，尤其是 Hundred Hills，更成為招待貴客入住時的歡迎酒供應者。