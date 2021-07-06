島嶼豪宅 ISLAND FLING

面對現今時局，如果能有一座私人島嶼，誰不會想逃離現實，遁入 自己的小天堂。PRESTIGE 在此提出三種可行的方案。

TEXT VL HENDRICKSON TRANSLATION OLIVIA CHEN

隱居私人島嶼，遠離塵囂，可說是許多人的終極願望，尤其是經歷了一年多的疫情和封城，這樣的生活更加令人嚮往了。私人島嶼提供絕對的隱私、空間、排他性和掌管一切的權力，更是值得用來吹噓一番，畢竟不是所有人都可以在僻靜的島嶼上隔離，同時享受渡假飯店等級的設施。但是並不是所有的私人島嶼都如此適合居住，遠離擁擠的度假飯店和城市代表必須捨棄基礎設施和便利的機能。打造符合奢華生活標準的私人島嶼可能需要花上好幾年，首先要安裝水電，再來還要考慮建造住所的建材。對於怕麻煩，但又想享受令人稱羨的私人島嶼生活，我們在此提供三個奢華的豪宅選項，讓人可以逃離喧囂，邁入夢想中的生活。

巴哈馬埃克蘇馬天使之島

L’ÎLE D’ANGES, EXUMAS, BAHAMAS

美國鄉村樂歌手 Faith Hill 和 Tim McGraw 在巴哈馬的天使之島，又叫做山羊礁（Goat Cay）的小島上，為家人打造了一座私人避難所。McGraw 在 2017 年接受《建築文摘》（Architectural Diges）採訪時表示在海島打造住所之前，必須先完成基礎設施：「我們著手蓋房子的時候，並不知道我們也必須建造島上其他的所有設施⋯後來我們意識到我們其實必須蓋出一座小鎮。」

這間 6,500 平方英尺的地中海風格主屋，擁有四間臥室和五間浴室，位於這座 8 公頃島嶼的制高點，從每一間房間都可以享有一望無際的美景。可滑動的牆面消弭了室內外的界線，有屋頂遮蔽的陽台和走廊為住所增加了額外 5,000 平方英尺的生活空間。空間最大的起居室設有壁爐，拉開摺疊門即可通往泳池和露台。四間臥室套房分別位於獨立的建築，以有屋頂的走廊相連，主套房的隔壁設有寬敞的兒童房和兩間浴室。

庭院的兩側都有沙灘和 1.6 公里的濱水區。沙灘上的蒙古包白天可以用來遮陽防曬，夜晚想伴著海浪聲入眠的話，也可以在此過夜，此外還有一座私人碼頭。豪宅的大門入口處設有一座觀景塔和一座草地庭院，草地可提升夏季的室外涼爽度。另一個占地 6,000 平方英尺的建築位於小島的另一側，為三間員工住所、 工程設施和機械儲備場。這間豪宅由萊坊律師事務所（Knight Frank）負責出售，售價為 3500 萬美元。

佛羅里達大礁島南瓜礁

PUMPKIN KEY, KEY LARGO, FLORIDA

南瓜礁這座 10.5 公頃、位於佛羅里達州沿岸水路的小島，不僅在機能方面可以自給自足，更提供島主開發權、島上的住所，還可以成為大礁島海洋珊瑚礁俱樂部（Ocean Reef Club）的一份子，南瓜礁的售價為 9500 萬美元。島上有一間三房的主屋、兩間管理員小屋、一座網球場兼作直升機停機坪，以及可以容納 20 艘遊艇的大型碼頭，沿著環繞豪宅的高爾夫球車道即可前往面對大西洋的白沙灘。島上還提供水電和光纖網路。

蘇富比國際地產（Sotheby’s International Realty）的代理經紀人 Russell Post 表示：「南瓜礁提供買家建造自己新家的機會，島嶼的周圍有 12 塊海灣土地」，他估計這些土地面積大約在 0.4 公頃左右，每塊地最終可以 800 萬至 1200 萬美元出售。

從南瓜礁乘船五分鐘即可抵達海洋珊瑚礁私人俱樂部。俱樂部提供海岸上的三房住所，附有高爾夫球場、碼頭美景和所有私人社區應有的設施和服務，還有冠軍高爾夫球場、網球場、商店、餐廳、電影院、海濱旅館、Spa 和沙龍，以及提供學齡前兒童到國中教育的私立學校，還擁有 4,456 英尺的私人燈光跑道。社區也有自己的機場、碼頭、救護站和醫療中心。最棒的是，這是唯一一座只距離美國本島 15 分鐘卻擁有活體珊瑚礁的小島。

英屬哥倫比亞奧妙島

SUBTLE ISLANDS, BRITISH COLUMBIA

什麼東西能比一座私人島嶼更棒？那當然是兩座私人島嶼。這兩座由地峽連接的小島位於喬治亞海峽北端，鄰近英屬哥倫比亞科提斯島（Cortes Island）的鯨魚鎮海灣（Whaletown Bay），可從島嶼的岩岸瞭望海景和山景，此外這地區擁有高聳樹木和豐富的野生動植物生態。

在 18 公頃大的北島上佇立著一座 13,000 平方英尺的住宅，四周環繞茂密的森林。一樓是挑高、寬敞的起居室搭配裸露的室內柱和石頭壁爐，二樓則是環型的走廊。整座豪宅一共有六個壁爐，分別位於圖書館、桌球室、廚房和家庭劇院。此外，還有兩間主套房，以及兩間獨立的兩房公寓。周圍環繞可欣賞海景的石頭甲板，並且還設有內院。

在 12 公頃的南島上則有佔地 6,100 平方英尺的馬廄、船屋、碼頭和水上飛機機棚，以及兩房的住所。所有物業超過 30 公頃，其中包括在夏季提供新鮮農產 品的菜園、木工和陶藝工作室，以及所有必要的基礎設施、設備和其他機械商店。住所均配有家具、汽車和船隻，甚至還有工作人員。奧妙島現正透過溫哥華島(Vancouver Island)的安 閣物業(Engel & Völkers)出售，售價為 1890 萬美元。