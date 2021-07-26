終於可以打高爾夫了！全台各大高爾夫俱樂部解封方案總整理

隨著2020東京奧運開跑，高爾夫好手潘政琮、徐薇淩以及李旻，也將在7/29開始陸續登場，為國爭光。相信守在電視機前的觀眾也是摩拳擦掌，等不及想趕緊回到球場上大展身手。幸好，上週疫情指揮中心宣布，疫情警戒將從明日7/27起降至二級，民眾終於可以重拾球桿，回到球場揮灑汗水了！以下PRESTIGE為各位讀者整理全台各大高爾夫球俱樂部的最新消息。

從明日7/27起全國疫情警戒降至二級，對於高爾夫球友來說，最大的差別從微解封的包含桿弟僅限四人，也就是每組僅限三名球友，到降二級警戒後，每組不含桿弟可到四名球友，也就是恢復以往同組擊球人數。而各大球場也針對二級警戒擬定相關疫情政策，並且推出限時優惠方案，現在就趕緊來看看吧！

全國花園鄉村俱樂部National Golf Country Club



受到全台高爾夫球友喜愛的全國花園鄉村俱樂部配合政府防疫政策，球場採全預約制，但好消息是球場餐廳有提供內用及外帶的服務，讓球友不必自備飲食。另外值得注意的是，為了因應政府規定室內外運動場館淋浴間暫停開放，球友擊球後無法於公用的更衣淋浴區淋浴，全國花園球場善用媲美度假飯店的休閒會館，推出防疫期間限定的客房淋浴盥洗休憩專案，讓球友擊球後，能加價在客房淋浴與用餐。此外，全國球場還推出高爾夫假期-日光浴專案，包含「兩宿三球四食」，以及「四宿四球八食」等定點式高爾夫假期專案。全國球場的客房不但擁有獨立空調，以及增加通風的獨立陽台，每日消毒，為顧客打造安全的休閒度假環境。





台豐高爾夫俱樂部



擁有全台最美高爾夫球場之稱的台豐高爾夫俱樂部也在今天宣布相關因應措施，包括擊球採預約制、餐廳開放內用及外帶，而球場桿弟也均實施新冠肺炎快篩檢測，讓球友們能夠安心無虞的擊球。除此之外，台豐高爾夫俱樂部也推出「夏日早球方案」，自 07/27 到 08/31 止，於平日8:30前下場擊球，便能享有專案優惠價，並且附贈早餐！





台灣高爾夫學院 Tiga



台灣高爾夫學院 Tiga 身為國內高爾夫幼兒教育的權威，從解封前便超前部署推出「線上高爾夫夏令營」，讓青少年的高球教育停課不停學。隨著疫情逐步緩解，Tiga 也與密切配合之球場確保場地時時安全衛生，並在這個夏天推出「TIGA KIDS 2021 實體夏令營」，邀請7到15歲的孩子來一同享受高爾夫和藍天綠地的樂趣，趕緊在暑假結束前帶孩子到球場上揮灑汗水吧！



