DANCEWOODS X Bambi Land | 日式浪漫·情鹿漫漫

可愛萌寵現蹤東台蘭陽，瑞士瓦萊黑鼻羊跨洋來台，降臨五結「黑RURU CAFE」，以黑矇矇深不見五官的臉，搭配澎澎淺色毛毛身軀，結合綠舞觀光飯店的食宿育樂，讓夏季充滿回憶！同於宜蘭的「斑比山丘」亦有滿滿的明星小夥伴，讓攝影機閃爍不停！

「黑RURU CAFE」以真實版英國動畫笑笑羊肖恩，瓦萊黑鼻羊全身黑白配為創意，店內設計裝潢以時尚細膩的黑白元素為主軸，戶外區則以現代主義的清水模表現極簡質樸魅力，以藍天白雲作襯及隔壁的金黃稻田提供用餐客人欣賞四季更迭的美景變幻。餐點上也貫徹黑色巧思，主廚首推手作黑色「BBQ手撕豬肉起司堡」口感軟嫩鹹香，入口肉汁飽滿搭配濃郁起司；以墨魚及竹炭秘製麵糊酥炸「經典炸雞雙拼」，兼具視覺與味覺的炸雞絕對需要先拍美照再開動！同時亦在夏日炎炎推出好看又消暑的特調氣泡飲，大推成人專屬的奶酒特調「Nice to meet you」及酸甜沁涼的「通靈美莓」等。

比鄰而居的綠舞國際觀光飯店與「黑RURU CAFE」聯袂推出「咩！綠舞黑皮萌一夏」一泊二食住房專案，享飯店自助早餐及「黑RURU CAFE」午餐享主打黑色系主食及特調飲品各一，與可愛的黑鼻羊近距離互動合照、並能搶先體驗全新「大正浪漫1912」，換穿大正精美服飾穿梭領略日本大正風華。

以道地日式體驗著稱的綠舞國際觀光飯店推出全新穿梭復古的「大正浪漫1912」，誠邀旅客穿越時空搖身為大正時期摩登女郎，重溫大正繁榮美好光景。日本大正時代受到19世紀以歐洲為中心所發展而來的浪漫主義影響，女性自主意識抬頭及借鏡西洋的新時代理念得以盛行。綠舞專研考究和洋兼容的大正風尚，打造復古洋派的沉浸式空間，所有家具燈飾的佈置到擺件配飾如復古洋傘、古典精裝書、手提包等皆經過悉心搭配。

體驗全台唯一仿古佈景、精緻大正洋裝、帽子及蕾絲手套，還原大正時期的完整面貌，搭配裝扮出屬於自己的大正風格，除可於大正浪漫造景區域回到過去，亦可至日式主題園區駐足留影，雙人同行更享優惠。

套房及Villa房型再加贈和菓子或抹茶體驗二選一，入住皆可暢遊園區與可愛萌寵們進行親密餵食互動；還可參觀於飯店美術館舉辦之亞洲首站「2022 I draw PEACE世界兒童藝術接力展-台灣站」，欣賞來自世界各地兒童的精選畫作，一起透過畫展將此美好和平信念永續傳遞。

同樣位於宜蘭的拍照熱點「斑比山丘」，因擁有成群梅花鹿、水豚及小驢等難得一見小動物而成為打卡熱門園區，推出「Happy Birthday生日快鹿」活動，於生日前後兩天入園，不僅為壽星送上精美禮物，並提供一系列「特別待遇」，可至園內享免費兌換好禮、特別優惠折扣。憑「生日優惠小卡」還能免費兌換鹿仙豆，一秒變身人氣王，享受被小鹿簇擁的感覺。

斑比園區內現在還有「愛情小屋」活動，可以求取自己的「情鹿籤詩」，只要拿著拿著入園即贈的「愛心紅蘿蔔」，桃花平台上，接著搖鈴呼喚「情鹿」，就會有一隻梅花鹿來咬走紅蘿蔔，這時候要記得牠的名字，就可以求到自己的專屬籤詩，解惑最近的感情困擾、分析愛情運勢；別有一番詩意，讓情鹿為您指出一條情路！