Work From Paradise！一探峇里島全新絕美旅宿 Potato Head Studios

長達一年半的疫情，讓許多人早已習慣居家工作，甚至歐美許多企業宣布疫情過後將會持續採用遠距工作的模式，但你是否已經厭倦因為 Work From Home 導致家裡充斥著滿滿的公事呢？Desa Potato Head 旗下的全新絕美旅宿 Potato Head Studios 將在今年 7/15 於峇里島正式開業，無論你是短住或長租，都提供你一個全新極舒適的遠端工作環境！

Potato Head Studios 是沿海創意聚落 Desa Potato Head 旗下的最新項目，由荷蘭知名事務所 OMA 旗下設計師 David Gianotten 花費 10 年合作打造，於 7 月 15 日起正式開放予公眾。Potato Head Studios 除了提供住宿服務，也致力宣揚可持續發展、文化融合及藝術等文化財產，因此，該飯店與其他峇里島飯店不同的地方是，這裡不僅是一間度假飯店，同時也對旅客、當地社區開放，可以說是一個向大眾開放的度假勝地，也是當地居民的日常活動空間。

隨著印尼推出商務旅行簽證，容許旅客居留長達 6 個月的時間， 7 月起開始提供海外旅客兩種住宿計劃的 Potato Head Studios 將會是你體驗 work from paradise 的好時機。除了歡迎短期入住的賓客外，更設有長期住宿體驗，入住賓客可隨意享用海濱能源，其中更設有共享工作空間，促進文化交流，從而給賓客一個工作、放鬆、認識峇里島及重新審視自己的地方。三種基本房型包括小型套房、坐擁迷人景觀的海景房、及內設辦公空間的商用套房。酒店同時備有私人會議室，方便賓客進行視像會議，及每日提供美味早餐。

建築除了採用當地的可持續物料外，亦可在各處找到由島上小型藝術工作者製作的藝術品、陶瓷、紡織品及編籃。建築物的中央更設有一個大型創意庭院，可通往為現代及傳統藝術表演而設的露天劇場、被棕櫚樹包圍的游泳池、及有著沙灘、海浪和迷人日落的 Petitenget 海灘。Potato Head Studios 也設計多項經過當地社區精心策劃的活動包括海岸清潔、峇里式祈禱、晨間瑜伽、房內靜脈注射導管 (IV) 療程、健身服務、Sustainism Lab 工作坊，甚至還有在疫情期間由員工所創建的再生有機農業計劃「Sweet Potato Project」等。想要進一步感受度假氣息，可到訪水療中心及到酒店內多元化的餐廳品嚐美食，包括 Tanaman、Beach Club、Pizza Garden、Kaum 及 Ijen。不論是長期居留還是短暫出走，皆能讓你逃離都市煩囂。