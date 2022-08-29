ICE CAPADES｜冰雪之城

受到太空時代啟發，南極豪華旅遊的先驅－美國 White Desert 即將推出新旅店「Echo Camp」，創辦人兼執行長 Patrick Woodhead 表示，該營地將讓遊客在不離開地球的情況下，也有置身外太空之感。

TEXT FRANÇOIS OOSTHUIZEN TRANSLATION WENDY CHANG

被冰雪覆蓋的南極洲，是地球最南端的洲和地理南極所在地，人煙罕至。大多數前往該大陸的遊輪都會造訪南極半島，該半島往南美洲的方向延伸，部分位於南極圈之外。不過美國品牌 White Desert 不太一樣，由極地探險家 Robyn 及丈夫 Patrick Woodhead 於 2005 年成立，他們希望有機會讓大眾像科學家與探險家一樣，深入探索南極洲內部其他地方。White Desert 是唯一一家廠商提供南非出發接駁旅客到南極洲的服務，12 年前蓋了當地唯一的飯店Whichaway Camp，提供季節性旅遊，不僅有頂級的營地設施，還可以看到了施爾馬赫綠洲淡水湖的壯麗景觀。

今年 11 月之後，White Desert 將推出第三代豪華旅店－Echo Camp，營地所在之處被冰雪覆蓋的岩層圍繞，有種沉靜孤寂之感，六座加熱帳篷屋只接待 12 位旅客住宿，讓入住者都可以享受到頂級的服務。營地每年僅從 11 月中旬開放到隔年 2 月的第一週，標準旅程天數是 5－6 天，而 12 人團體價格起跳為 78 萬美元。

以團體旅遊來說，Echo Camp 是最佳的選擇，完美結合兩種體驗：超豪華旅遊，以及一生一定要去一次的南極洲冒險。

Echo Camp 的設計帶有未來以及豪華感，由複合玻璃纖維製成，帶有落地窗，使客人能夠沉浸在月球般的風景中，如太空艙般的設計像是直接從火星運來，每個房間內都掛著在國際太空站拍攝的照片，這些影像出自退役太空人 Terry Virts 之手，他是太空站的前指揮官，也是 White Desert 的座上賓，除此之外，房間內復刻了太空時代的裝飾以及豪華家具。

我們趕在 Patrick Woodhead 要飛往英國前採訪他，他表示 Echo Camp 的設計主題對他們來說是信手拈來，「當旅客搭乘飛機降落在南極洲內部的臨時起降跑道上，就馬上被現場的景色震懾了，畢竟有別於他們此生見過的任何風景，就像你第一次去火星一樣。而我們這幾年有招待過的客人包含了太空人 Buzz Aldrin 和 Terry Virts 上校，Aldrin 還跟我們一起探訪過地理南極。」

Patrick Woodhead 也解釋到，人們對於探險營地有著既定印象，設施都很基本、老舊風格、剛硬的樣子，但 White Desert 想要顛覆這樣的想法，「這裡的景色和未來主義風格的旅店十分協調，所以我們決定融合精品飯店以及星際大戰中千年鷹號的內部設計，打造出一種 1970 年代復古未來風。」

他繼續說明 Echo Camp 是從第一代 Whichaway Camp 進化而來，當年是使用玻璃纖維帳篷屋，但看著當初的設計，他們一直覺得還有進步的空間，因此到了新一代的帳篷屋，則是在南非開普敦自行開發建造，其中做的改變包含了因地制宜的設計，去克服南極洲強勁的風，即便你身處在颶風中，只要待在新的帳篷屋裡，完全感受不到外面的咆嘯。

帳篷屋中所有的物品都完美地收納，就像在太空梭裡一般，畢竟空間可是十分珍貴。另一件趣事是，帳篷屋的設計者在當年其實從沒有看過雪，但 Patrick 就笑說：「十二年過後他們現在都是專家了，我們的設計長第一次來到南極洲是 2010 年，為約旦王室蓋營地，現在我們的團隊熟知風動力學、積雪量和內外溫差，根本全方位。」

我們不可否認 White Desert 透過 Echo Camp 將極地探索體驗提升至另一個境界，充分利用了這個世外桃源般的地點，當旅客從私人飛機上下來後，將由專人引導至私人休息室，現場準備的馬丁尼調酒，可是用南極的萬年冰塊冰鎮而成。

Patrick 提到：「南非在我們的餐飲體驗中是很重要的一環，開普敦集結了不少頂尖的廚師，所有的食物都是先在開普敦用在地原料準備好之後，再送到南極洲，當地出產的葡萄酒也是一流。」

「當然，我們還無法跟 Ritz 酒店集團並肩，但我們所做的每一件事都有驚奇之處。比如有一款甜點是裝在冰碗里，一旦你把熱巧克力醬倒進去，要在時間內吃完，不然冰碗會融化。環遊世界、品嚐美食對我們的客人來說是家常便飯，而這裡往往是他們少數還沒體驗過的地方，因此我們想要提供無與倫比的體驗，而非只有佳餚,當然食物還是非常棒的。」

不過 Patrick 說，這些貴客仍是有些事情無法享受，「舉例來說，我們沒有浴缸，但你可以淋浴，或是使用桑拿（在這裡再適合不過），畢竟環境的限制就是如此，水是非常稀缺的資源，想想看一罐可樂需耗費 38.75 美金才能運到南極洲，你就會知道這一切多不容易，這裡一桶燃料是開普敦的 45 倍，當我們要飛到地理南極點的時候，花費就更驚人了。所以我們可以提供的還是有其極限，但我不會說這一切是克難，這絕對是一趟豪華旅程。」

入住的旅客可以參加 White Desert 所有的活動，含雪地自行車、滑雪、雪上摩托車、4×4 極地卡車，以及由專業嚮導帶領的健行、攀冰和登山。南極內陸的重點行程也都可選擇，包含到阿特卡灣看皇帝企鵝的棲息地，當地有 28,000 隻企鵝，或前往地理南極，完成人生的願望清單。

對Patrick 來說，每次看到皇帝企鵝都特別感動，他表示：「首先你要想他們在這種環境是多不容易，特別是冬天；再來，牠們是如此美麗的存在，漆黑的羽毛配上純粹的潔白，還有一抹明亮的黃，幸運的話還可以看到小小隻的雛鳥，灰色蓬鬆的小傢伙坐在父母的腳上，我發誓我曾見證有個大男人看到這幕就掉淚了，感動的力量之大，堪比親眼看到非洲大遷徙。」

「造訪地理南極點也是非常特別的經驗，就像登上世界之巔，你已經抵達了極南，唯一的方向是往北，可說是超現實的所在地。而 Whichaway Camp 下方還有一條藍冰道，蜿蜒地穿越 200 公尺長的冰雪隧道，在最原始、最美的地方，感受到完全的平靜感。」

兩個營地點加起來約 24 名客人，但 Patrick 跟當地 100 多名服務人員仍是面臨不少挑戰，他表示：「雖然我們自許為類似太空的設計，但其實後勤補給並沒有做到很先進，還是有機械化部隊參與工作，包含 Agulhas 2 號破冰船每十天會來一次，以及建造跑道供飛機使用，還有跋涉 700 公里把燃料運到跑道，想想營運這一切所需的後勤補給，就覺得我們的工作人員真的了不起，畢竟這裡離最近的洲也要 4,500 公里。」

旅遊季結束之後，Echo Camp 會被完全拆除，就像 White Desert 其他的營地一樣，不會對當地景觀造成任何影響，或留下任何痕跡。該公司成立以來一直重視環保，也會透過經營永續計畫抵銷造成的碳排放，以環保意識為核心，White Desert 不僅是第一個建造豪華營地和率先在南極洲使用私人飛機旅行的企業，而且該公司自 2007 年以來一直維持碳中和。

Patrick 說明：「我們的營地並沒有地基，不會在岩石上鑽孔，也沒有鋪任何水泥，所有廢棄物也都會被運走。當你在原始的自然環境打造營地時，必須非常尊重大自然，這也是為什麼我們只蓋一次可以容納 12 人大小的地方。」

White Desert 的顧客組成十分多樣，曾接待過約旦和沙烏地阿拉伯的皇室成員，前太空人 Buzz Aldrin 和 Terry Virts、英國的哈利王子，以及英國冒險家兼作家和電視節目主持人 BearGrylls。Patrick 補充：「也有不少企業執行長和名人是我們的客人，畢竟在這裡你可以與世隔絕，沒有狗仔隊，媒體也無法聯繫上你。你也不能彈彈手指就想要消失，這在現代世界裡至關重要。因此，我們希望吸引那些尋找非凡體驗、想完全脫離外界的人。」

最後，我想知道南極洲到底有多冷。Patrick回答：「在盛夏時，大約是零下攝氏 4－5 度，當地濕度極低，所以相當乾燥。你可以只穿一件毛衣走動。但是，當我們到達較高的高原時，溫度為零下攝氏 25 度，那就是沁骨的寒冷。不過我們為客人提供了特殊的羽絨衣，他們就比較可以接受，也適應地很快。」他接著補充：「來南極旅行也沒有特殊健康要求，你不需要是馬拉松選手，也不必是登山健將，唯一的要求只是基本的體能和行動力，剩下的我們會教你。」

那，剩下的問題是，哪裡可以報名？