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NEW HORIZONS｜嶄新旅遊地平線

By Katerina Cheng
16 Nov 2022
NEW HORIZONS｜嶄新旅遊地平線
Travel
NEW HORIZONS｜嶄新旅遊地平線

隨著旅遊在後疫情時代回溫，度假也有了新的意義。我們將目光聚集到那些走在時代前端的富豪們，看看他們青睞哪些新的旅遊趨勢。

Words：Mavis Teo Translation：Effie Yang

多代旅行

封鎖逐漸解禁，對世界旅行者來說，與家庭成員們共度高品質的時光變成更為重要的話題。入住有多間臥室和一系列設施，或是具備現成美景的別墅，則是能夠滿足所有人的一種無痛規劃方式。

ÀNI 安奎拉適合大家庭前往度假。

憑藉著在斯里蘭卡、泰國、安奎拉和多明尼加共和國都設有一系列私人度假村的優勢，ÀNI Private Resorts 越來越受到大家庭的歡迎，他們想在私密的地方度假，也想要安排自己的活動－我們聽說這些活動從普通等級到極度奢華都有。

像在 ÀNI 安奎拉，一個家族可以訂下共 10 間客房和套房的南北兩區度假村。到 2024 年第三季，ÀNI Private Resorts 還將在島上增加 15 間新套房，位于安奎拉淺灘灣的這個新莊園將擁有一個網球場、健身房、水療中心和有划水道的臨海亭樓。

有著四間三居室的度假別墅和七居室度假住宅的越南富國島 JW 萬豪酒店，對於想在泰國灣越南島嶼度假的大家庭來說炙手可熱，是個既方便又能逃離塵囂的選擇。該度假村由 Bill Bensley 所設計，以一所以前的（而且是虛構的）法國殖民大學為設計概念，跳脫度假村常見的設計與拘謹，任何意想不到的發現都有可能。

度假村內奇特多彩的內裝與飾品。

大膽運用色彩以及 5 千多件古董與手工藝品的古怪細節，不論老少都會為此著迷。度假村也為不同年齡段的住客提供不同活動，而該島本身就是北部國家公園的所在地。

好眠方案

越來越多人發現自己睡眠品質不佳而積極尋求解決方案，為了滿足這項不斷增長的需求，越來越多飯店推出了一系列的計畫，從提供超級舒適的床具用品，到診斷套餐，能協助顧客找出影響睡眠的潛在健康問題，有些服務即使在客人退房後仍然持續向顧客傳遞更多睡眠知識。

儘管這家度假村的地點的所在地以盛產波特酒和葡萄酒聞名，位在葡萄牙的杜羅河谷六善酒店（Six Senses Douro Valley）因其養生方案而享有盛名。這包括在 2016 年推出的「六感睡眠」，提供一套方案能讓顧客實現可持續性的睡眠習慣以及改善睡眠模式，進而恢復精神、緩解壓力，有助於長遠性的改善健康。

顧客若參與體驗這套由醫生設計的方案，在到達飯店之前必須先填妥一份詳細的問卷，包含他們的睡眠困擾、夜間習慣和就寢時間偏好等。

紐約柏悅飯店，在城市中睡個好覺。

度假村的房間會搭配顧客不同而提供相對應的床墊和枕頭，吸濕排汗的寢具用品，還有一袋幫助睡眠的小物包，裡面有竹睡衣，甚至還有一本「憂慮日記」。另外運用追蹤器和 app 來識別睡眠模式，賓客也必須接受無創掃描，用以追蹤體內 800 個生物特徵標記，從體內水合作用到淋巴循環再到脊柱血管阻塞等。分析之後，內部睡眠診療師將為顧客量身打造療程計畫，其中可能包含瑜伽、冥想、營養建議、spa 水療和散步等活動，客人離宿後，仍可依靠後續協助來保持睡眠的持續改善。

今年一月，紐約柏悅酒店（Park HyattNew York）推出了 Bryte Restorative Sleep 套房，這單臥套房配備 Bryte 公司所研發的 AI 睡床，藉由床墊的感知器調節支撐與溫度，據說可以對抗時差，幫助人們更快入睡並延長睡眠時間，甚至可以在入睡時幫助緩解壓力點而被視為睡眠殿堂。客人也能將他們的睡眠偏好儲存在個人資料中，以便日後再次回宿時使用。

從去年開始，日內瓦文華東方酒店（Mandarin Oriental Geneva）則是和瑞士首家私人醫療睡眠診所 CENAS 合作。推出為 期 3 天的套餐與住宿，其中一晚將在貴賓套房中進行，客人會在那裡接受一晚的多導睡眠圖測試，並記錄關鍵的睡眠參數，例如呼吸規律與動作等以識別可能的睡眠障礙。在住宿結束前，CENAS 認可的醫學專家會將詳細報告提供給顧客，並提供睡眠改善知識。

在夏威夷華拉萊四季度假村探索自由潛水。

技能提升

幾乎每家度假飯店都會提供烹飪或是瑜伽課程，但現在的趨勢正在轉為由專家教授更個人化與更獨特的體驗課程－例如位於夏威夷的華拉萊四季度假村（Four Seasons Resort Hualalai）從去年12月開始，邀請自由潛水冠軍 Kimi Werner 主持自由潛水課程，希望把海洋奇觀帶進住宿體驗中。

此項名為「海洋體驗」的活動為期兩天，最多 4 名住客為一組，並由 Werner 的先生也是著名攝影師 Justin Turkowski 攝影紀錄。參與住客先在度假村新裝修完成的 Kings’ Pound 人造池塘學習自由潛水的基本知識，就能搭乘汽艇到海上練習他們的新技能，完成海洋探險後，享用當地採購的葡萄酒搭配私人晚餐。每次體驗飯店都會捐贈部分金額給當地的非營利組織，用於保護當地文化、海岸線和自然景觀，體驗的開設日期將會依照 Werner 的行程而定。

多切爾斯精選酒店集團（Dorchester Collection）位於羅馬的伊甸飯店（Hotel Eden）推出了「探索米開朗基羅－反叛與羅馬」作為訂製與私人徒步行程之一，為了讓賓客能追隨傳奇藝術家的腳步而設計。活動至今年年底，由經驗豐富的導遊帶領，深入了解這位藝術家喧囂且多采多姿的生活。每次的行程都能量身定做，從藝術新手到愛好者，都能獲得關於這位傳奇大師的新鮮知識。

新酒店品牌 Explorar 將於 2022 年第四季在泰國首度開設兩間度假村，其中在帕岸島的據點將提供陶藝課程。這些課程計劃於明年 1 月開始，將邀請陶藝大師授課，也會在這寧靜且僅限 16 歲以上賓客入住的環境裡，安排一些身歷其境的體驗。

瑞吉酒店與度假村（St Regis Hotels & Resorts）以「軍刀開香檳」的儀式而聞名，他們近期宣布推出了「私人香檳劍術大師班」，由經驗豐富且訓練多年的飯店私人管家所帶領。這門體驗預期會大受歡迎，畢竟沒有什麼會比用軍刀切開香檳酒瓶更戲劇化的方式，來慶祝旅行的歡樂時刻了！除了再來這裡旅行一次。

在美國瑞吉酒店學習用軍刀開香檳。

火車旅行重磅回歸

由於旅行者渴望有更長的時間，更深入的探索目的地，緩慢旅遊又再次受到青睞。在享受豪華住宿的同時，以更悠閒的速度欣賞當地風光，在這種情況下，一列設備齊全的火車似乎再適合不過。為了滿足顧客需求，更多火車路線和新的豪華列車將在 2023 和 2024 年推出。

雅高東方快車甜蜜生活號的豪華套房。

2013 年推出的頂級日本九州七星號臥鋪列車，在 4 月宣布將升級日本首列豪華臥鋪車，並且在今年 10 月開始在日本南部九州服務時，令許多人欣喜若狂。升級後的列車從原本的 14 間房減少至 10 間，最大載客量從每條行程 28 名減至 20 名，豪華列車上增加了一間飲茶室和美髮沙龍，有更多空間供客人使用。不過要乘坐這列車並不容易，除了票價不菲之外，得要提出申請外加參加抽籤。

2023 年 6 月，在歐洲貝爾蒙德集團旗下的威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon－Orient－Express），將新增 8 間豪華套房。這 8 間套房被裝設在兩輛原始的車廂內，經由法國專業工匠和設計師將其整修完工，以喚起旅行的黃金時代。新的套房設計展現出四款不同風格，分別是 La Campagne（鄉村）、Les Montagnes（山地）、Les Lacs（湖泊）以及 La Forêt（森林）。每間豪華套房都設有漂亮的大理石連接浴室和衛生間，客人可以 24 小時享用香檳並有管家照料。

另一項頭條消息是雅高飯店集團在 2021 年宣布傳奇的東方快車（Orient Express）即將回歸，將於 2023 年在意大利推出「甜蜜生活號（La Dolce Vita）」。它將翻新歷史車廂，並由世界級的建築與設計工作室 Dimorestudio 重新改造。今年 6 月雅高進一步透露東方快車將在 2024 年穿越法國，利用 1920 與 30 年代建造的原始車廂進行修復與設備翻新，設計者為知名建築師 Maxime d’Angeac。

Soori Bali 是亞洲綠色酒店的先趨之一。

你可能會問，除了首發的國家之外這兩台列車有什麼區別嗎？簡而言之，雅高的東方快車跟貝爾德蒙的東方快車帶來的體驗是完全不同的。

綠色實踐家

雖然航空旅行對碳足跡減少沒有幫助，但經常搭機的人可以選擇入住將永續發展列為重點的酒店，並有機會接觸到綠色設計和環保生活的最新創新。例如位於印尼巴厘島的 Soori Bali，它於 2010 年開張時名為 Alila Soori，之後由其所有者新加坡建築師 Chan Soo Khian 與他的妻子 Ling Fu 收回進行自我管理，在 7 年期間保持永續發展實踐標準，成為印尼首批在 2018 年獲得 EarthCheck Gold 認證的度假村之一。其中一項環境永續發展項目是「塑料換糧」，當地民眾收集 1 公斤的塑料垃圾皆能換取 1 公斤的大米，藉此解決巴厘島海灘污染問題，同時支持當地農民為社區提供食物。

挪威六善 Svart 將成為北半球第一家淨能源酒店。

擁有 94 間客房的挪威六善 Svart 酒店計劃將於 2024 年開業，將是北半球第一家淨能源酒店（netenergy-positive hotel）。一切按照最高效能標準設計，獨立於電力供應系統，收集足夠的太陽能返回系統內以供應飯店以及鄰近營運的消耗。為了大幅降低對現場環境的影響，酒店以防風雨的木製支撐結構於霍蘭德峽灣的水面上，減少對基地的負擔以及對冰川與海底的破壞。

泰國閣骨島的索尼娃奇瑞度假酒店（Soneva Kiri）致力於達到碳中和的目標，設有工廠回收 90% 的固體廢物，將其中一部分轉化為花園食物堆肥。飯店並在島以外的地區參與許多造福社區的項目，例如在清邁 121 公頃土地上種植 50 萬棵樹，目標在 42 年內減少 25 萬 5 千頓的二氧化碳排放量，此舉也特別說明了 Soneva Kiri 內的固定傢俱和陳設，大部分來自永續管理的森林，並由當地的工匠師製作。

度假村 永續 頂級旅遊

Katerina Cheng

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