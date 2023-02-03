THE PULSE OF PARIS｜巴黎脈動

剛走出疫情的低谷，巴黎終於恢復活力。這個文化之都再次成為藝術、時尚和美食的無限泉源，以下我們羅列現在巴黎之最，從翻新的飯店、新餐廳到精品店，當然還有即將到來的必看展覽。

Words:Nafeesa Saini Translation:Wendy Chang

住宿

巴黎布里斯多飯店 Le Bristol Paris

巴黎是愛之都、光之都，但同時它也是有名的奢華飯店之都，只有最頂尖的飯店才能在競爭激烈的巴黎中脫穎而出，當然包括具豐富的歷史意義、法式優雅，或是純粹奢華的飯店。

巴黎布里斯多是法國第一家享有這種地位的飯店，早期它的確以老派風格有不可撼動的地位，又一直維持嚴格的標準以及不斷地翻新，至今仍能保持自家的名聲。

我們一行人抵達時受到極度熱情的歡迎，車輛停妥下車後看到閃閃發光的飯店大門，衣著整齊的服務人員迅速確認我們的身份，立刻就能以個人姓名稱呼每個人。行李迅速地被收走的我們就此踏入華麗又溫暖的大廳。

大廳裡融合了各種不同時代的傢飾，有拋光的大理石、莊嚴的樑柱以及掛有鍍金鏡子的新古典風格牆面，還有巨大的鮮花束置於路易十五/路易十六風格的家具旁，在奧比松的掛毯襯托下，這根本就是一座宮殿，難怪是 Oetker 酒店管理公司旗下一顆耀眼的珍珠。

輝煌歷史

飯店的歷史始於 1715 年，當時路易十四將宮廷從凡爾賽遷回巴黎，便決定在巴黎此處建造豪華宅邸。附近有愛麗舍宮，再加上聖奧諾雷市郊路的門牌難得，便吸引諸如 Hermès 與 Lanvin 等品牌開設精品店。

1925 年，這座豪宅被 Hippolyte Jammet 改造成了一家飯店。在瘋狂 20 年代迅速吸引了新興名人，包含香奈兒、Cristobal Balenciaga、Josephine Baker 等頂尖名人。

1978 年，德國商人兼飯店經營者 Rudolf A. Octker 從家族企業手中，收購了此飯店，將它打造為一座宮殿，時至今日，巴黎布里斯多飯店獲得世界各地的菁英、時尚人士和名人的青睞。

專注細節

多年來，飯店經歷了多次翻新，最近一次就是去年由建築公司 MM Design 所負責的，包含餐廳、庭院花園、水療中心和酒吧，當然還有客房。

由於飯店前身是私人豪宅，格局並不一致，所以每間套房的格局和裝飾都是獨一無二的。在去年整修之前，這些房間的特點是掛毯、窗簾和床罩都是成套的。現在，它們則是內斂優雅的風格，房間被柔和的織物和顏色包裹著，採用互補的色調，和義大利著名品牌 Quagliotti 訂製的寢具。

我們入住的房間位於五樓，是小型套房（Junior Suite）。它以較輕的織物和柔和的色調進行裝飾，以經典的法國藝術品和家具作為點綴，你想得到的舒適感它盡其所能給予：從大沙發和書桌，到奢華的全大理石浴室。住在巴黎可少不了露台，而我們的露台可以瞧見聖法布街的喧囂和艾菲爾鐵塔，日落之後艾菲爾鐵塔便在我們眼前每小時閃耀一次。

飯店所有的套房數量驚人，而最近又在其特色套房陣容中增加了三套，可說是集飯店所有傳奇色彩於房間內。奢華的面料裝飾著這些時尚的住所，這些面料來自 Loro Piana 和 Pierre Frey 等品牌。綠色、藍色和淺灰色的色調也被用來代替深色木板。

美食家目的地

除了吸引貴賓和名人粉絲，還可以看到一群穩定的饕客和美食家不斷造訪布里斯多，對他們來說這裡就是美食殿堂，原因其來有自，飯店擁有四顆米其林星，其中三顆來自的 Epicure，而一顆則是 114 Faubourg 貢獻。

早餐是在 Epicure 享用，所以絕不可穿睡衣和臥室拖鞋出現，男客人必須身穿西裝外套。而餐廳的氣氛靜謐，服務謹慎周到，找個靠窗的位置坐下來就可見飯店宏偉的花園和庭院 Le Jardin，最近才由著名的景觀設計師 Lady Arabella Lennox-Boyd 重新設計。

若想享用一頓難忘的早餐，那麼就把 Epicure 當作目的地吧。我們當天是吃美式早餐，聽起來很具毀滅性，但實際上卻是一頓最美味的法式早餐無誤。

炒蛋是用一大湯匙的奶油下去炒，最後上桌時看起來像蛋羹，因為不是要你配合油膩的培根狼吞虎嚥地下肚，而是要巧妙地挖一點放在烤過的麵包上。燕麥粥配有各種配料，包括裝在精緻陶瓷罐中的肉桂和紅糖。

真正壯觀的是一籃子的麵包糕點，每天都有所不同，會根據情況提供可頌、丹麥麵包或是長棍麵包，再配上精心準備的奶油與果醬。

而這一籃麵包就來自於地下室的小麥麵粉磨坊，在巴黎，布里斯多飯店是唯一有自家地下室麵粉磨坊的飯店。

令老饕們更津津樂道的是，布里斯多飯店還擁有自己的巧克力店，負責供應住宿的客人巧克力，以及一個令人印象深刻的酒窖，最近還新蓋了一間起司儲藏室，讓最好的法國起司在此熟成。

滿足所有需求

布里斯多飯店還擁有其他很棒的設施，例如位於木製甲板上、形狀像船頭一樣的遊泳池，周圍有傾斜的窗戶和一幅壁畫，描繪了地中海上一艘 19 世紀的帆船，遠處隱約可見 Oetker 的房地產之一伊甸豪海角酒店。

飯店還有水療中心 Spa Le Bristol by La Prairie，今年 4 月，中心宣布與天然護膚品牌 Tata Harper 合作，首次推出 了名為「重啟感官」的療程與菜單，提供顧客能促進他們健康的服務。

由於時差問題與舟車勞頓產生的疲勞，我們被建議需要「光亮與活力」臉部護理療程，能緩解疲勞的按摩與舒壓手法，再甫以新科技 Dermal Reset，透過振動徹底去除皮膚角質。

儘管飯店的家具頗有時代風格和舊世界的魅力，但整體氛圍從來不會讓你覺得老派到窒息。取而代之的是溫暖友好的氣氛，而店貓的存在就是最好的證明，一間偉大的飯店需要一個最佳的吉祥物，而店貓蘇格拉底完全配得上此地位。

毛茸茸的牠是前店貓的後代，被當作國王一樣對待，你可以在門房的座位上或樓梯旁找到牠，飯店的 Instagram 也經常貼出牠的照片，總能獲得熱情粉絲回應。

雖然巴黎的飯店業愈來愈轉向精品路線，但這座宮殿的溫暖和幽默提醒我們，貴族式飯店仍然是這座城市的核心。令人欣慰的是，無論城市如何變化，我們將永遠擁有有布里斯多的巴黎。

巴黎金普頓聖奧諾雷飯店 Kimpton St Honoré Paris

沿著傳奇的卡普金大道，一座 1917 年的新藝術風格建築散發著歷史的氣息。它的綠松石色外牆是美好年代的設計典範。大理石板和壓花的幾何圖案圍繞著一個巨大的鍍金門。就在它上面，拱形的窗台面板和銅及鍛鐵的陽台上都鑲有華麗的花紋。

作為金普頓飯店集團在法國的首次嘗試，巴黎聖奧諾雷飯店的亮相可說是直接打入歐洲飯店競爭最激烈的地區，而正如我們在入住期間感受到的，該飯店體現了金普頓施展魔法的力量，將歷史魅力完美地融合精品度假飯店的活力。

裝飾藝術的極致展示

讓我們從飯店本質開始，它是一座遺產建築，前身是 Samaritaine de Luxe 的高檔百貨，金普頓花了五年時間來完成這項修復工作，其中還包括連接三棟獨立的辦公室和公寓。

在修復過程中，建築師 Charles Zana 希望保留其原有的魅力：氣勢恢宏的內裝，巴黎經典百貨公司的標誌被保留下來。走進這裡，你會被雄偉的鍛鐵和木製電梯所吸引，還有一個宏偉的螺旋樓梯通向夾層畫廊。

為了給空間重新注入活力，建築師將 1930 年代的裝飾藝術元素注入到古典時期的裝飾中，銅和黃銅的裝置，還帶有一點現代氛圍。地板的幾何圖案與飯店的大理石和玻璃外牆相呼應。在起居室和圖書館的社交空間裡，用金線編織的薄紗高掛，與外面的金屬框架相互呼應。

建築師與傳統的法國工匠合作，如 Pierre Masguich 的陶瓷和馬賽克磚，以及著名紡織品製造商 Le Manach。他還選擇放置了一些跟飯店歷史相關的藝術品，悄悄致敬 Cognac-Jacq 家族，他們 是 Samaritane de Luxe 的原主人，也是藝術收藏家。

大廳帶有舊世界的宏偉，而房間則是採宮充足類似於巴黎公寓的設計。裝飾藝術的設計透過鑲板、木製品和模子等更微妙的元素，得以重新詮釋。房間裡，休息兩字是重點，平靜的白色、灰褐色和飛濺的大膽色彩，與家具溫和的曲線相得益彰。在浴室裡，卡拉拉大理石和淋浴間的彩色玻璃板則是另一特色。最令我們大家印象深刻與喜愛的是，房間擺放許多當家藝術家傳記，如艾未未、David Bowie 和 David Hockney。

閒情逸致

當比爾.金普頓創立這個品牌時， 他決心提供沒有僵化標準、不帶精英主義的高端飯店服務。他的座右銘是:「奢華而不繁瑣」，這也成為集團的核心準則，同時也是對人際關係的重視。

而巴黎聖奧諾雷飯店的歡快氣氛證明了這點。服務人員像朋友一樣迎接我們和其他客人，他們能記得我們的個人喜好和瑣事。

形式也沒有那麼講究，這裡沒有典型的制服。相反，服務人員穿著休閒的 Polo 衫和寬鬆的長褲，常常讓我們誤以為他們是客人。

秉持著傳統，飯店於下午 5 點至 6 點在夾層圖書館舉行金普頓社交時間，飯店會為客人提供飲料和小點，讓他們在玩雙陸棋之前進行交流、彼此熟悉。公共空間的設計也是為了在舒適的環境中聊天， 可以看到開放式的設計，包含大沙發和扶手椅。

雖然這個金普頓飯店是大型飯店，但仍保持了一點小巧精緻精品飯店的感覺，採用了當地的品牌與服務體驗。房間裡的小點心經過年輕的法國師傅精心挑選，飯店對於沐浴用品也不馬虎，與當地的護膚品牌 Codage Paris 合作，包裝不僅可回收，且完全不含塑膠。

該品牌同時也是飯店水療中心的合作夥伴，在飯店內設有 MyCodage 實驗室，顧客可以先進行肌膚檢測，再體驗客製化的服務。

作為一家豪華飯店，其服務旨在讓你有賓至如歸的感覺。客人可以騎著飯店大廳的腳踏車探索巴黎，這些腳踏車是由附近的一家家族小店提供。從瑜伽墊和藍牙音箱到小朋友的相關服務，到處都有貼心的舉動，讓每個人都感到備受重視。

根據金普頓的政策，毛小孩也會有賓至如歸的感覺，牠們在抵達時就會收到奢侈寵物品牌 Bonne & Filou 的狗馬卡龍

為熱鬧而生

這家巴黎的飯店跟其他家飯店還有一點不同，就是它的美國根源。餐廳 Montecito Restaurant Bar 提供新鮮、季節性和健康的加州菜餚，將棕櫚泉搬到了巴黎，室內裝飾融合了法國和好萊塢的魅 力。菜單上有巴西莓、羽衣甘藍、燕麥奶和加州有機葡萄酒等。周末是餐廳最熱鬧時候，有主廚秀、現場音樂演出和 DJ 組合，讓客人可以在波本雞尾酒中享受最好的時光。

屋頂酒吧 Sequoia 則可欣賞巴黎的全景，這個繁忙的酒吧在周四至周六以現場音樂表演，吸引了眾多衣著整齊的當地人和遊客上門，菜單則是經過縝密的規劃，僅有六種雞尾酒和葡萄酒、香檳以及小吃。

唯一的缺點是什麼?與巴黎所有好 的屋頂酒吧一樣，它需要提前幾個月預訂。雖然在我們訪問時，Sequoia 由於天候不佳而休息，但我們上到屋頂時，正好趕上太陽從巴黎天際線和艾菲爾鐵塔上斜射下來。

金普頓聖奧諾雷飯店位於巴黎最繁忙的林蔭大道上，地理位置優越。它距離巴黎歌劇院和芳登廣場只有幾分鐘的路程，同時也是買精品的理想地點，距離奢侈品旗艦店和老佛爺百貨公司也不遠。

飯店周圍有很多值得一看的地方，所以在這裡住上幾天，你會覺得自己好像回到家一樣，會是一個想一直造訪的地點。

吃和喝

位於 CHEVAL BLANC PARIS 飯店的 PLÉNITUDE

LVMH 旗下的巴黎白馬王子飯店（CHEVAL BLANC PARIS）只有 72 個房間和套房，一房難求，若訂不到，倒是可以來 Plenitude 餐廳用餐寬慰自己。該餐廳由大廚 Arnaud Donckele 主持，是 2021 年最熱門的新餐廳之一。主廚帶領他的客人探索法國的美食和風土。他的目標是想要專注於與供應商和生產商的關係，同時將精湛的技藝放回食物中。他推出了 Absolues（融 合清湯、白醬、奶油和果汁），以及花了三年時間開發的醬汁。若你都來了，Le Tout－Paris 也值得一去，這家小酒館的雞尾酒吧可以看到巴黎天際線，夏天在飯店的花園裡還會搭建臨時的花園酒吧。

BONNIE

如果你想找一個熱鬧的派對場所，BONNIE 就是你的選擇，這家位於 SO/Paris 飯店頂層的小酒館和酒吧，位於新生的巴黎東部中心。酒吧位於 16 樓，聚會者來到了一個融合太空時代與 1960 年代風格的俱樂部，有迷幻的圖案地毯、彎曲的沙發和迷幻的鏡子天花板。白天，該俱樂部主要供應海鮮，其菜餚具有紐約特色，調酒以 1960 到 70 年代為主，基底則是香檳。到了週四、週五、週六的晚上，BONNIE 則更不能錯過了，它是夜生活招牌，是巴黎值得一看的地方。這個夜生活殿堂變成了巴黎版「54 俱樂部」，但更華麗、更奢侈，而且風景視野更好。

與 Quentin Lechat 共度下午茶時光

2021 年，Ouentin Lechat 在 2019 年贏得巴黎糕點大賞之後，加入了 Le Royal Monceau 飯店擔任糕點師傅。他於 4 月在飯店的 Le Bar Long 推出了 Tea Time，現在又將新的糕點放入菜單。在周六和周日的下午三到五點，下午茶菜單上有由調酒團隊共同策劃的獨特搭配。春季版有魚子醬蛋糕和桌邊熱巧克力，秋季特色菜也會同樣美味和又帶點秋意。

Niko Romito 的餐廳 Il Ristorante

米其林三星大廚 Niko Romito 在 Il Ristorante 引入了一種獨特的餐飲。在正宗的義大利菜中，食物簡單料理，但風味獨特，不過在 Il Ristorante 有一點不同，Romito 使用了更健康、更清淡的替代品，對於燴飯的乳化過程，他使用澱粉而不是奶油，他還盡量減少動物脂肪的使用，而不犧牲菜餚的美味。Il Ristorante 餐廳的每一個細節都經深思熟慮，從義大利製造的家具，到用三種麵粉製作的麵包，和精心策劃的酒單，可上 bulgarihotels.com 預訂。

Le Grand Mazarin 飯店的酒吧

如果迷人的屋頂俱樂部不是你的菜，Maisons Pariente 的 Le Grand Mazarin 飯店的酒吧會是你另一個選項。瑞典建築師 Martin Brudnizki 從過去的文學沙龍中尋找靈感，設計了一個讓人聯想到貴族時代的空間，好似當時的藝術家、作家和音樂家們會聚集的豪華住宅。位於地下室和一樓酒吧的設計靈感，則來自於附近的瑪萊區。你瞧瞧，深寶石色調的沙發、經典的法國布料質感和傳統小酒的當代演繹。酒吧原定於 2022 年秋天開幕，延到今年年初正式開幕。

必逛名店

Gabriela Hearst 在巴黎 Le Bristol Paris 的快閃店

Gabriela Hearst 選擇了 Le Bristol Paris 作為同名時裝快閃店的地點，這也是飯店第一次讓品牌在精品店有獨立角落。與紐約和倫敦的 Gabriela Hearst 精品店相呼應，該店已被重新設計，採用了亞麻布牆面和再生橡木架，客人可以直接買到包包、配件和成衣，包括該品牌常態系列，以及 2022 年春夏和秋冬的主要產品。

VALENTINO

VALENTINO 的粉紅色將一步步、一次一個城市，征服世界! VALENTINO 位於巴黎聖奧諾雷路的店面，櫥窗和室內空間將完全被改造成 PINK PP 的季節性顏色，以展示該品牌如何玩轉材料和面料，為了紀念這個特別的時刻，還有其代表性，在全球指定的商店和 valentino.com 上購買指定系列，將提供 PINK PP 的真品認證書。

Jacquemus 前進蒙田大道開店

Instagram 最受歡迎的設計師 Jacquemus 在蒙田大道新店開張，正式的店面由兩層樓組成，有大量的米白色家具、雕塑，甚至爆米花機。在此之前，Jacquemus 都是開快閃店，以他的膠囊系列的顏色為主題，現在終於有正式店面，可以看到各種類別的產品。

必看展覽

FRIDAKAHLO《BEYOND APPEARANCES》

今年秋天，巴黎時尚博物館與 Frida Kahlo 博物館緊密合作，紀念 Frida Kahlo 多面向的作品和個人生活。這個展覽將持續到今年 3 月 5 日。 雖然過去已有眾多 Frida Kahlo 展，不過這次有所不同，參觀者可以詳細了解她的私人生活，以及她如何透過身體的缺陷與從文化視角構建她的身份。其中有 200 多件物品來自她長大的住所 Casa Azul，將於此次獨家收藏中展出，包括她經常穿的傳統 Tehuana 裙子、她收集的前哥倫布時期的項鍊、手繪的內衣和義肢，以及電影和照片的視覺敘事。展覽路線由不同的房間組成，以及包括她出生且成為文化地標的家，和她的成名以及她對時尚界的影響。

塞尚《普羅旺斯的光》

在光之博物館中，沈浸在法國藝術家和後印象派畫家塞尚的藝術作品中，這個數位展覽將參觀者帶入塞尚的創作世界、風景和啟發他的普羅旺斯地標，如埃斯塔克村和聖維克多山。這些裝置還將讓參觀者了解他以自畫像講述的內心煎熬和不確定性，以及他在普羅旺斯艾克斯慢節奏的日常生活中，所獲得的平靜感與清醒感。若你會在藝術中心待上一整天，可以參觀康丁斯基的《抽象之旅》（The Odyssey of Abstraction）展，以展覽是以康丁斯基作品為基礎的沈浸式裝置藝術展。

Elsa Schiaparelli 的超現實世界

若你熱愛時尚，那絕對不能錯過這個大展，裝飾藝術博物館最近舉辦的回顧展，以紀念這個超現實主義的設計師 Elsa Schiaparelli。出了時尚和藝術圈，Schiaparelli 的名號可能鮮為人知，但她的影響無遠弗屆，如聖羅蘭和紀凡希都受到她的影響。這個展覽展示了 520 件作品，包括她設計的 272 件剪裁與配飾，以及她同時代的繪畫、雕塑和陶瓷作品。雖然她以驚人的前衛設計而聞名，但她也開創了新技術，如第一件有胸墊的泳衣。本次展區橫跨兩層樓，按主題和時間順序展示了她的各個系列，並將同時代人的作品連結起來，可以明顯見到她的風格演變。

聖羅蘭的《黃金》

在此周年紀念展覽中，我們可以深入了解黃金在設計師聖羅蘭的歷史中所扮演的角色，該展覽將在聖羅蘭博物館持續到 5 月 14 日。

展覽展示了 40 件高級時裝和成衣禮服、配飾、物品和珠寶，能夠近距離地看到由 David Bailey 拍攝的 1966 年秋冬系列的珠寶裙，以及曾經由 Zizi Jeanmaire 與 Catherine Deneuve 穿 過的閃亮裙子，展覽由奢華的面料和耀眼的裝飾品構成，由時尚偶像 Loulou La Falaise 的女兒 Anna Klossowski 共同策劃，她同時也是聖羅蘭的教女。

從藝+巴黎

Art Basel 去年年末在巴黎大皇宮舉辦為期四天的博覽會，匯集來自 30 個國家和地區的 156 家頂級畫廊。此展覽的傳統是將歷史名作與前衛作品並列，所以能夠滿足各類型的餐館者。展會的主要部分將有 140 家世界頂尖的畫廊參展，展出各種媒體，包括攝影和數位作品，還有專門為新進畫廊提供 16 場個人展覽的「新藝初探」（Galeries Émergentes）。