《PRESTIGE 聲明》

對於雲門舞集提出本雜誌及其他四個單位，共同介紹台灣之美和文化經典的企畫文章，未有獲得授權一事說明。本文為各單位集思合作，將幾項演繹台灣精緻文化的事業合併在一起露出，未有各為彼此代言的文字，並沒有惡意使用的意圖。

本次企畫報導案，由《PRESTIGE》負責執行，品牌端僅接受到已有相關合作進行，如有各方溝通上問題，導致各品牌受到影響，在此致歉。

發行人 Steve Chen

