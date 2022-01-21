《PRESTIGE 聲明》

By 編輯部
21 Jan 2022
《PRESTIGE 聲明》
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《PRESTIGE 聲明》

《PRESTIGE 聲明》

對於雲門舞集提出本雜誌及其他四個單位，共同介紹台灣之美和文化經典的企畫文章，未有獲得授權一事說明。本文為各單位集思合作，將幾項演繹台灣精緻文化的事業合併在一起露出，未有各為彼此代言的文字，並沒有惡意使用的意圖。

本次企畫報導案，由《PRESTIGE》負責執行，品牌端僅接受到已有相關合作進行，如有各方溝通上問題，導致各品牌受到影響，在此致歉。

發行人 Steve Chen

編輯部
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