《PRESTIGE 聲明》
對於雲門舞集提出本雜誌及其他四個單位，共同介紹台灣之美和文化經典的企畫文章，未有獲得授權一事說明。本文為各單位集思合作，將幾項演繹台灣精緻文化的事業合併在一起露出，未有各為彼此代言的文字，並沒有惡意使用的意圖。
本次企畫報導案，由《PRESTIGE》負責執行，品牌端僅接受到已有相關合作進行，如有各方溝通上問題，導致各品牌受到影響，在此致歉。
發行人 Steve Chen
You might also like
溫柔的力量：麥卡倫X賓利汽車的美學、設計與永續的想像 From Art, Design and Future
Wine & Dine
By Gershwin Chang
07 Dec 2021
第四屆ONE ART Taipei 2022圓滿於西華飯店落幕 破紀錄新興藏家市場崛起
Pursuits
By Cathy Wang
21 Jan 2022
文藝復興名畫動起來 ｜2022年元月台北首展回來啦！
Pursuits
By Ailing Tsai
17 Nov 2021
陳良玲
Uncategorized
By Maggie Lai
16 Mar 2020
《PRESTIGE 聲明》
Uncategorized
By 編輯部
21 Jan 2022
【直播秀場】愛馬仕HERMÈS 2022 秋冬巴黎男裝大秀
Style
By Kai Chao
21 Jan 2022
BETWEEN BOLD & ELEGANCE 不羈・我的優雅
People & Events
By Michael Tseng
23 Mar 2020
Audemars Piguet 於香港開設亞洲首間 AP House
Style
By SEAN CHIN
22 Mar 2018