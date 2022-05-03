呈現天文之美｜Astronomy On The Wrist

By Mick Wu
Managing Editor
03 May 2022
呈現天文之美｜Astronomy On The Wrist
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呈現天文之美｜Astronomy On The Wrist

我們所習慣的曆法是將一年訂為 365 天，不過這比地球繞行太陽一週的時間短少了六個小時，因此每四年會為二月增加一天做補償。這就是閏年，即便是眾家頂級品牌推出的萬年曆腕錶遇上了閏年以及沒有 31 天的月份時都得手工調校腕錶。善於以複雜製錶工藝呈現天文與曆法之美的積家，推出的 Polaris Perpetual Calendar 萬年曆腕錶，直至 2100 年都無需手動調校。劃過天際的流星是那樣浪漫迷人，積家的 Rendez- Vous Star 約會系列流星腕錶與 Rendez-Vous Dazzling Star 約會系列流星珠寶腕錶，則將流星驟然閃現的醉人姿態描繪於錶間。

直至 2100 年都無需調校的萬年曆腕錶

積家於 2018 年以歷史悠久的「Polaris」之名推出全新 Jaeger-LeCoultre Polaris 系列腕錶，以現代風格演繹 1968 年推出的著名 Memovox Polaris 極地響鬧腕錶。Jaeger- LeCoultre Polaris 腕錶是專為每日探險旅程而設計，結合堅固、實用特質與獨樹一幟的外觀，體驗了優雅運動腕錶風格與錶廠潛水錶的非凡歷史傳承。

2022 年，積家首次為 Jaeger-LeCoultre Polaris 系列新增一款萬年曆腕錶 ─ Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar 萬年曆腕錶，以製錶工藝中最為精密複雜、最具實用價值並且最享負盛名的複雜萬年曆功能，令此備受追捧的系列變得更加豐富。Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar 萬年曆腕錶在外觀設計上參考 Polaris Mariner Memovox 潛水響鬧腕錶，採用漸變深藍色漆面錶盤，彰顯優雅運動風格。全新研發的積家 868AA 型機械機芯提供南北半球月相顯示，將動力儲存提升至 70 小時，並配備萬年曆顯示和 Jaeger-LeCoultre Polaris 系列標誌性的旋轉內錶圈設計。旋轉內錶圈亦擁有實用功能，可測量所經過的時間。

為了彰顯 Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar 萬年曆腕錶勻稱美感，並令讀時更為清晰，各項年曆顯示以三個小錶盤顯示。日期、月份和星期顯示分別設於 9 時、12 時和 3 時位置，年份顯示則位於月份顯示窗內。月相顯示設於 6 時位置，以逆跳南半球月相顯示圍繞傳統的北半球月相顯示，此匠心細節彰顯了曆法源於天文現象。四個小錶盤稍微凹下，並採用不同質感的修飾，玩味光影變換，營造令人目不暇給的豐富視覺效果。在錶盤中央，20 時至 4 時之間設有細小的紅色安全區域，提醒使用者不可在此時段內調校日期或日曆顯示。鏤空指針方便讀取各項顯示，同時遵循現代 Jaeger-LeCoultre Polaris 系列的設計元素，而日曆顯示則配以鮮明的梯形時標，平衡精密複雜的顯示和精巧的細節。指針和時標覆以夜光塗層，確保在任何光線的情況下都能清晰讀時，這是運動腕錶的一項基本元素。

腕錶採用直徑 42 毫米的精鋼或玫瑰金錶殼，線條簡潔俐落，設有纖細錶圈和水晶玻璃鏡面，表面經過引人注目的交替磨砂與拋光處理，突顯 Jaeger-LeCoultre Polaris 系列的主要設計元素。腕錶採用透明藍寶石水晶玻璃底蓋，加上鏤空玫瑰金上鏈擺陀，令機械機芯上的精美裝飾一覽無遺。腕錶採用全新研發的錶帶更換系統，只需按壓內嵌於錶耳之間的固定裝置按鈕，便可輕鬆更換 Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar 萬年曆腕錶的錶帶，方便進行各種探險旅程。精鋼款散發運動氣息，搭配一條三鏈節精鋼錶鏈和一條具紋理的橡膠錶帶；玫瑰金款流露優雅魅力，配以一條藍色橡膠錶帶，也可換上一條設有折疊錶扣的鱷魚皮錶帶，適合配襯較為正裝風格的造型。此外，積家備有一系列色彩豐富的小牛皮錶帶，可滿足個性化的需要。Jaeger-LeCoultre Polaris 系列萬年曆腕錶忠於積家糅合傳統精神與現代風格的理念，為動感優雅的現代設計帶來非凡出眾的製錶複雜功能。

捕捉綺麗天文現象

流星驟然閃現、稍縱即逝、神秘莫測，無疑是最為浪漫、 最令人心醉神迷的天文現象。所以從遠古時期起，這些難得 一見的天文現象便令人類心馳神往，如今更為積家製錶大師 帶來無盡靈感。2022 年，積家精心研發全新複雜功能，推出 Rendez-Vous Star 約會系列流星腕錶，捕捉令人醉心且變換莫測的浪漫流星，於腕間重現這個夢幻綺麗的天文現象。流星會因應手腕的擺動而啟動，在錶盤上隨機出現，通常每小時出現四至六次，時間無法預計，令設計更見匠心。如要欣賞這個令人心醉神迷的景象，可旋轉錶冠數圈，流星便會出現。積家的工程師和製錶大師研發了全新的錶廠自製 734 型自動上鏈機械機芯，並配備嶄新的流星機械裝置。由此將隨機出現的天文現象融匯於製錶的複雜功能之中，締造一項令人驚歎的技術壯舉。

Rendez-Vous Star 約會系列流星腕錶有兩個設計細膩的版本，分別為配搭精緻銀藍色錶盤的白金錶殼款式，以及配搭柔和金棕色錶盤的玫瑰金錶殼款式。積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的手工藝大師從流星的神奇魅力汲取靈感，他們施展精湛工藝，以全新方式演繹夜空的神秘之美。三層結構錶盤的最上層採用透明藍寶石水晶玻璃製作，移印星星在藍寶石水晶玻璃兩側的手工微繪雲海之中閃爍，並與一輪新月互相輝映。這一層錶盤在流星功能未啟動時，巧妙地隱藏流星。在其下方為一個設有流星圖案的鈦金屬旋轉圓盤，在白金錶款採用深邃的夜藍色，而玫瑰金錶款則選用深灰褐色。當啟動流星功能後，這個圓盤會徐徐轉動，帶動流星沿弧形軌跡飛越錶盤上半部分。當流星劃過夜空時，鏤空部分會顯示錶盤的最底層。一個以銀色或金色金屬 製作的固定圓盤，綴以閃亮的漸變飾面，令流星更具動感。

在藍寶石水晶玻璃錶盤上，可見一個由鑽石鑲嵌而成的四分之三圈圓形，以此呈現流星的軌跡。當中的巧妙之處，是將纖細的金絲直接整合至水晶玻璃來固定鑽石，從而突顯錶盤的輕盈與通透美感。錶圈上的一圈鑽石流光溢彩，將目光吸引到錶盤上，同時呼應 Rendez- Vous 約會系列腕錶的美學設計，而錶耳表面及錶冠頂部亦同樣鑲嵌了鑽石。積家選用了鱷魚皮錶帶，這不但與錶盤顏色互相呼應，且呈閃亮珠光飾面，透過折疊錶扣將這些製錶瑰寶固定於腕間，令作品更顯精美。

而 Rendez-Vous Dazzling Star 約會系列流星珠寶腕錶，同樣也是於佩戴者腕間捕捉如此迷人的浪漫天文現象。Rendez-Vous Dazzling Star 約會系列流星珠寶腕錶的錶盤完全以藍色砂金石製作，巧妙地詮釋璀璨夜空的迷人美感。錶盤由一圈鑽石所圍繞，中央設有三層交疊的圓盤。第一層為橢圓形砂金石圓盤，隱藏靜止不動的流星。在其下方為一個設有流星圖案的砂金石圓盤，當啟動流星功能 後，這個圓盤會徐徐轉動，帶動流星沿弧形軌跡飛越錶盤上半部分。當流星劃過夜空時，鏤空部分會顯示錶盤的最底層。一個以金色金屬製作的固定圓盤，綴以閃亮的漸變飾面，令流星更具動感。

此作品秉承 Rendez-Vous 約會系列腕錶的經典設計，中央的流星顯示被一圈經典的鑲貼「花體」數字和鑲貼半球形時標所環繞，配搭指示時間的金色「花體」指針。Rendez-Vous Dazzling Star 約會系列流星珠寶腕錶採用 36 毫米玫瑰金錶殼，錶圈由兩個同心圓環組成。外圈飾有 36 顆爪鑲鑲嵌鑽石，襯托出同心圓輕盈美妙的質感。爪鑲工藝是傳統的珠寶工藝，於 2019 年在 Rendez- Vous 約會系列腕錶推出，透過精妙別致的方式彰顯積家精湛出眾的寶石鑲嵌工藝。纖細的 18K 金鑲爪托起閃爍的鑽石，讓光線從各個角度穿透每一顆鑽石，從而突顯其耀眼光芒，並盡可能隱藏金屬部分。錶耳表面亦鑲嵌鑽石，加上錶冠的一顆倒置美鑽，令錶殼更臻完美。

Rendez-Vous Dazzling Star 約會系列流星珠寶腕錶錶盤為深邃的藍色，與設有折疊錶扣的亮面藍色鱷魚皮錶帶互相呼應。腕錶亦可配搭專為 Rendez-Vous Dazzling Star 約會系列流星珠寶腕錶而設計的全鑲鑽玫瑰金錶鏈，更顯雍容華貴。玫瑰金錶鏈的菱形鏈節綴以 436 顆總重 4.88 克拉的粒面鑲嵌鑽石，鏈節之間緊密相連，猶如柔軟的絲帶般繞於腕間。

Jaeger-LeCoultre Polaris polaris Rendez-Vous Star Polaris Perpetual Calendar 積家 萬年曆腕錶 約會系列流星腕錶

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