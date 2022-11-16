定格生命美好時刻｜姚愛寗

學習告別是件不容易的事，練習好好說再見，是人生必修之課。姚愛寗通過攝影，紀錄了近十年的生命歷程，有過低潮也有過歡樂，這十年記錄了自身的成長與轉變，也更加坦然地面對生命的無常與日常。

Production&Words：William Chen Photography：Bo-Lin Lo Styling：Ailing Tsai Styling Assistant：Katerina Cheng Make Up：ChloeC Make Up Assistant：Noya Lee Hair：Odye Weng at hairmosa

近期，姚愛寗推出了首本攝影集 《みつめ》，以長達十年的跨度，詮釋著她所經歷的生活和眼前世界。「因為害怕告別所以開始學習攝影。」談及與攝影的初相識，姚愛寗給了我這個回答。在讀書時期，外婆的離世，帶給她很大的人生衝擊，她害怕也感到無助，面對分離開始產生了失落。也在此時，姚愛寗開始接觸到攝影，並通過影像記錄下當下最真摯的美好。「我就一直想找個方式記錄此刻最珍視的東西。」對姚愛寗來說，攝影不僅是她與世界對話的管道，同時也是一個特別即時的媒介，見證著自己的生命歷程，喜怒哀樂與生離死別。正如同攝影集的名字《みつめ》是中文三隻眼的意思，攝影就是她獨一無二的第三隻眼，紀錄著她眼中的世界。

真實才是最動人

在整理這十年的創作中，姚愛寗通過自己在不同時期的作品發現到自己的蛻變。在剛開始接觸攝影時，因為喜愛日本文化，所以姚愛寗的作品更偏向日系空氣感，直到一張照片的出現，讓她開始思索在攝影風格上 的更多可能性。「我拍了一個朋友在 Legacy 音樂展演空間前抽菸的畫面， 這張照片真實地流動感深深地影響著我，也更加確立這樣的風格是我希望傳遞的情感。」真實地記錄下被拍攝時的所有狀態，無論是情感、環境以及整體空間的狀態是姚愛寗格外重視的部分，也更能清楚地感受到看出去的視角是什麼。

無法預料的驚喜

在拍攝上，姚愛寗也多以底片進行攝影，底片所呈現的未知與驚喜是她特別享受的過程。「底片存在著一 種曖昧的情感，因為在拍攝當下是沒有辦法預測的，因此是會有期待的， 這也是底片有趣的地方。」姚愛寗如此說道。這也間接反映出她充滿好奇心、鬼靈精怪的性格。她笑稱自己過去都是三分鐘熱度，如果重複做一樣的事，就會感到無聊， 因此她更渴望持續挑戰新事物，感受生活帶給她更不一樣的刺激，而底片攝影正是這樣有趣的事情。「我們永遠無法預料到沖洗出來照片是什麼樣子，但也正因為這樣，總能擁有意想不到的快樂。」

攝影也是種救贖

演員與攝影師，一個是被拍者，一個是攝影者，在看似極端的工作模式下，其實也帶給姚愛寗在表演上的啟發，更坦言「這種身份的轉換是一種救贖。」在過去，姚愛寗自認是一位特別沒有自信的演員，總是特別在意別人的眼光，只要現場氛圍一改變就會開始責怪自己、陷入失落的漩渦之中久久不能自己，直到開始接觸攝影、開始嘗試導演等等不同幕後工作後，她發現「只有自己在挑剔自己」，其實大家都沒有在檢視被拍攝的人，彼此各司其職，共同努力只為了呈現更好的畫面。回歸到演員身份後，也讓姚愛寗更能放心地面對鏡頭，全心信任周圍的工作夥伴，一起完成彼此眼中最美好的畫面。

把握最好的當下

無論是演員抑或是攝影師，姚愛寗都交出亮眼的表現，讓觀眾看見她不同的面向。談及現階段的狀態，她坦言是很滿意的狀態，但還在學習「臣服」這項課題。到了而立之年，姚愛寗開始意識到，其實很多事情是自己所無法控制的，特別是在今年初，她所參演的《初擁》劇組，兩位優秀的工作夥伴因為意外而離世，這帶給姚愛寗很大的打擊，並陷入低潮之中。

《初擁》兩位工作夥伴的離世， 讓姚愛寗深刻地感受到人生無常，生命真的有太多事是自己無法掌握的。經歷了一段時間的調適，宣洩心中的負面情緒。經歷此次事件後，她對於生命有了更深層的思考，不能停留在這個失落當中，「我現在就是在每個當下盡力去做到最好，並開始意識到也許這個當下就是我能得到最好的結果。」

努力為社會發聲

談及未來的創作想法，姚愛寗表示自己還想通過影像分享更多心中想說的話。她認為社會上還有太多不平等的事需要我們去關注以及反思，像是劇組夥伴的現狀就是她所想傳遞的議題。首本攝影集《みつめ》的焦點放在自己的身上，下一本攝影集創作她希望將眼界放向第三人稱，能與社會有更深的交流，這也是《初擁》意外事件帶給姚愛寗的啟發，想做的事情就要做出來，因為你沒有辦法知道生命會帶給你什麼東西，所以更要把握當下，表達心中的想法，盡力做到最好。