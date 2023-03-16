打造伊甸花園奇景！寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展精彩開展，大中華品牌代言人蔡依林也璀璨親臨現場！

BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS 寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展至 3 月 18 日於台北經國七海文化園區盛大展開，全場展出總價逾新台幣 80 億的精彩作品。以奢華優雅設計與大膽鮮豔的色彩組合，向崇高的大自然致敬，本系列也是寶格麗史上首次在單一系列中，同時推出超過數十件敬獻給瑰麗祖母綠的作品。寶格麗大中華品牌代言人蔡依林也佩戴著有「維納斯髮絲」之稱的祖母綠鑽石項鍊，柔軟隨身姿擺盪的珠寶，在舉手投足間皆綻放耀眼光芒。

寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶系列，以璀璨華麗的珍稀之作，致敬品牌與華美寶石的深厚淵源，獻上對非凡的大自然奇觀結晶與永恆輝煌的頌歌。為呼應系列主題，寶格麗打造「 Magnificent Nature 壯麗自然」、「 Joyful Wonders 歡愉奇蹟」、「 Blossoming Colors 色彩盛綻」、與「Haute Horlogerie 複雜腕錶」一共四大展間，引領進入充滿奇蹟的伊甸花園之中。

此次特別邀請寶格麗大中華品牌代言人蔡依林擔任出席嘉賓，首先佩戴一套 Emerald Venus 維納斯祖母綠頂級鑽石與祖母綠項鍊，搭配相映襯的耳環，手腕上的 Serpenti Misteriosi 頂級珠寶神秘腕錶勾勒出嫵媚氣質，完美詮釋愛與美的女神維納斯不凡的高貴氣度。接著第二套 Fire of Eden 頂級紅寶石與鑽石項鍊，指間 1 枚 8.08 克拉緬甸的頂級鑽石與鴿血紅紅寶石戒指吸引現場眾人目光。再搭配最新系列的 Serpenti Misteriosi Pallini 頂級珠寶腕錶，柔媚又個性，彷彿從伊甸奇蹟花園中脫穎而出的優雅女神。

四大展間介紹

MAGNIFICENT NATURE 壯麗自然

穿過花繁葉茂的一片繽紛花牆拱門，來到第一個 Magnificent Nature 壯麗自然展間，以頌讚大自然賜予的瑰麗寶石為主題，在這座奇蹟花園的中心，是一片由珍貴寶石串起的旖旎風光。Bulgari Eden the Garden of Wonders 寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶系列，是品牌對鍾愛的祖母綠的一曲頌歌。這也是首度品牌在單一頂級珠寶系列中，一次推出如此多件以祖母綠為主的華麗新作，以奔放自由的創意，將這瑰麗寶石化作一件件令人驚豔的曠世佳作。

其中蔡依林佩戴的 Fire of Eden 伊甸之火頂級紅寶石與鑽石項鍊，是新系列中唯一的紅寶石項鍊作品，而為了彰顯紅寶石的珍貴，項鍊以簡潔俐落的幾何設計，彰顯出鍊墜鑲嵌的 7.02 克拉莫三比克鴿血紅紅寶石，以獨特的梨形明亮式切割完美體現鮮豔濃郁的紅艷色澤。

JOYFUL WONDERS 歡愉奇蹟

彩寶藝術大師寶格麗在本次的新系列中，將色彩的實驗提升至嶄新高度，將經典色彩重新組合搭配，創造出了前所未見的大膽優雅色彩組合。寶格麗無窮無盡的創意，在最新的寶格麗伊甸奇蹟花園 Bulgari Eden the Garden of Wonders 系列作品中，憑藉全新吸睛姿態化為實體，傳遞奢華又栩栩如生的大膽訊息。

這條 Bird of Paradise 天堂鳥頂級鑽石與帕拉伊巴碧璽彩寶項鍊，將堅硬的金屬透過工匠巧奪天工的技藝，化成彷若輕如鴻毛的羽毛設計，巧妙利用縞瑪瑙作為點綴，搭配鑽石光芒，創造出錯視效果的層次感。並且鑲嵌 6 顆色澤清亮的帕拉伊巴碧璽，重現天堂鳥羽毛華麗色彩對比，代表著寶格麗將自然奇觀轉化為奢華頂級之作的深厚功力。

此設計同時致敬被視為世界上最美麗的物種之一的天堂鳥，象徵伊甸奇蹟花園的無限可能，寶格麗金匠大師們共耗時 1,500 小時，將每顆寶石鑲嵌在不同層次的螺旋造型鉑金底座之上，最終呈現出迷人而充滿律動感的生動作品，彷彿感受到在空中飛舞的天堂鳥羽翼般的奇蹟之美。

BLOSSOMING COLORS 色彩盛綻

色彩，存在於寶格麗根深蒂固的 DNA 之中，色彩的運用對身為彩寶藝術大師寶格麗而言，已如同呼吸般的自然。在伊甸奇蹟花園之中，寶格麗傳達了自然的豐富色彩，而其中，在花園之中不可或缺的色彩正是蓊鬱碧翠的綠色。傳說中，祖母綠是愛與美的女神維納斯與傳奇的埃及豔后最為鍾愛的寶石，寶格麗以極致創意與工藝，將天然瑰寶雕琢成一件件令人驚豔稱奇的曠世逸品，以人類的智慧與巧手，創造一個個精美奇蹟。

Emerald Venus 維納斯祖母綠頂級鑽石與祖母綠項鍊化身為精緻優雅與華麗的典範，又展現出獨特活力及打破常規的個性。靈感啟發取材自名為Capelvenere 的地中海蕨類植物，其義大利文直譯為「維納斯的髮絲」，以最為精巧珍貴的創作，向希臘神話掌管美的女神維納斯致敬。

而這條 Blossoming Beauty 綻放之美頂級彩寶項鍊，是活潑優雅與歡欣柔美的終極典範，詮釋羅馬珠寶商締造開創性作品的卓越能力。在大膽奔放的設計與歡快豐富的色彩組合，以寶格麗獨有的抽象花卉，捕捉大自然之美與能量，帶來如詩般的浪漫生氣。其設計靈感來自於花瓣的幾何形狀，花朵中心鑲嵌 5 個絕美的橢圓形蛋面切割祖母綠以及點綴其側的 55 顆蛋面切割祖母綠，均產自哥倫比亞，近乎 60 克拉的豐碩份量增添項鍊的奢華高雅。

Haute Horlogerie 複雜腕錶

於 2022 年的日內瓦鐘錶大賞 （Grand Prix d’Horlogerie de Genève）中奪下最佳珠寶腕錶大獎，Serpenti Misteriosi 頂級神秘珠寶腕錶搭載市面上最小機械 Piccolissimo 機芯 BVL 100 ，展現出品牌無比精湛的微型技術。並且與頂級珠寶工藝結合，鑲嵌綠松石與鑽石裝飾蛇身，梨形切割紅碧璽代表蛇眼，不僅僅是指時，而是精雕細琢地刻劃光陰，體現出時間即珠寶的真諦。

另外一款 Serpenti Misteriosi Riviera 頂級彩寶神秘腕錶，則是向寶格麗標誌的靈蛇致敬，也是重生和智慧的永恆象徵。這款精緻艷麗的頂級珠寶腕錶，將錶盤精巧神祕地隱藏在蛇首下方，並以玫瑰金、圓形明亮切割鑽石和蛋面切割紅碧璽等寶石互相搭配，讓人聯想到迷人伊甸園裡的禁果。採用了古老的刀鋒工藝（fil couteau）技術，透過纖細的金線將零件連結在一起，使得各種寶石看來彷彿漂浮在空中，令人目不瑕給、驚豔不已。

讓寶格麗大中華品牌代言人蔡依林帶您一同看展



BULGARI EDEN THE GARDEN OF WONDERS 寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展在台北經國七海文化園區盛大開展，展期至 3 月 18 日採預約鑑賞制。