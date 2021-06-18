擇善固執的不懈淬煉｜格蘭路思 Look Beyond

人說「好酒沉甕底」，但以威士忌來說，好酒一定「陳」在橡木桶裡。進過威士忌酒廠的人，如果有機會走進酒窖，其中所陳放的一桶桶橡木桶，其中的陳釀，代表了不同年代、不同風土的融合，加上「時間累積」與橡木桶的「精萃」，佳釀就在此處點點滴滴慢慢形成，而格蘭路思威士忌，就是這樣融合歷史、文化，透過時間淬鍊而成的奇蹟佳釀，值得珍藏、品味。

TEXT GERSHWIN CHANG IMAGE THE GLENROTHES

威士忌是一種難以捉摸的東西，當它在橡木桶中慢慢陳放時，酒液的滋味從年輕帶點稚嫩、甚至從強烈蛻變過程中逐漸成熟，就像人生成長階段，慢慢成熟、穩重，也因為學習和經歷，讓它更有深度與內涵；威士忌也一樣，隨著年份逐漸成長，酒的滋味也開始慢慢豐厚華麗起來，更多的層次與餘韻，也從陳放的年代中逐漸在酒中釋放出來，從年輕的強烈滋味經過時間的淬煉，慢慢醇化而成複雜有深度的珍稀佳釀，就像兼具智慧與深度的長者。格蘭路思就是如此，說它是兼具歷史、文化的精緻佳釀，絕不為過。

格蘭路思位於蘇格蘭Rothes鎮的斯貝河畔，在1840年代，Rothes鎮內的其他蒸餾廠大部分都用於製造調和威士忌，而格蘭路思這個以鎮名命名的酒廠，在1879年12月28日蒸餾出第一道醇釀，正式啟動威士忌的釀造事業，開始展現屬於格蘭路思「和而不同」的生命歷程。自 1879 年至今，格蘭路思可以說是秉持「一絲不苟」的精神，默默釀造著有個性的蘇格蘭單一麥芽威士忌。多年來保持著一貫的原味，成就一款不花俏、不浮誇的優質單一麥芽威士忌所需的一切工序。一款以樸實為核心，創造屬於精品等級的專業精釀工藝，成就了屬於格蘭路思性格的精彩創作。

▲ 揭開格蘭路思的經典，來自於對在地的關懷與對威士忌世界未來的遠大願景

格蘭路思從19世紀起，為斯貝河畔的Rothes鎮創造了屬於小鎮的驕傲，從創辦人James Stuart的夢想與堅持不懈的努力精神出發，到奠基者William Sharp對美好願景的執著，雖然中間經歷了金融危機與祝融肆虐，但格蘭路思卻仍然在斯貝河畔矗立至今，廠內的水車道引進河水轉動水輪，為釀酒廠提供所需的所有動力，來自於小鎮上游的泉水融入優雅的威士忌酒液，而穿過小鎮的鐵路運輸帶來了大麥，並帶走了裝填完成的橡木桶，格蘭路思透過這些資源與小鎮創造了緊密的連結，更讓這屬於這城鎮意象的威士忌，有著與眾不同卻十足優雅的經典個性，而他們雖然低調但「無不能對人言」的開放態度，可以說是他們的和而不同，也是格蘭路思將視角放在「更在長遠的未來」所創造出來的「擇善固執」。

和而不同的擇善固執

格蘭路思的經典，在於在悠久歷史上的不斷堅持，從尋求知識的渴望出發探究威士忌的面貌，透過比想像中再深入的探究跨越一般人所習知的既定印象，從而創造出比經典更經典，但卻擁有屬於自己個性的風格，這種擇善固執，絕對是融合在格蘭路思「和而不同」的基因當中。每一滴格蘭路思都體現出威士忌釀造者的精湛技術，展現優質的Speyside單一麥芽威士忌風格，但更重要的是，濃郁圓潤的單一麥芽威士忌由一群有志一同的釀酒師以手工打造而成，多年來保持著一貫的無瑕原味，始終如一，由正統威士忌工匠打造的完美無瑕風味，可以說格蘭路思是Speyside最值得深入探索的瑰寶之一。

成就威士忌的四項角色：水、蒸餾、木材與桶陳，也是格蘭路思在最初就透過James Stuart的擇善固執所建構的支柱。格蘭路思買下了位於斯貝賽產區的格蘭路思莊園附近的土地，將其變成獨立私有水源，利用自有軟水水源創造細緻酒液，更利用高聳的銅製蒸餾器進行長時間的蒸餾，讓更為細緻的酒體展現更豐富的果香，在風味表現上更為優雅；另一大迷人之處，就是在格蘭路思製酒流程中扮演吃重角色的「雪莉桶」，這也創造了屬於格蘭路思的經典特色。格蘭路思使用最優質的雪莉桶作為陳放細緻酒液的容器，融合了科學與傳統製酒技藝，格蘭路思讓細緻的酒液在橡木桶中慢慢熟成，在陳年到一定程度後，首席釀酒師會親自確認每一個橡木桶裡威士忌的品質，並從中挑選出最高品質的威士忌，再加以勾兌裝瓶。

格蘭路思對於「橡木桶」與「慢速蒸餾」的執著，早在1879年創設之前就開始了。對於威士忌充滿熱情的創辦人James Stuart認知到，木材與熟成時間是釀製單一麥芽威士忌不可或缺的元素，這兩者讓威士忌展現圓潤醇郁且細緻的口感，格蘭路思是蘇格蘭少數仍保有自家製桶廠的蒸餾廠之一，不但極為重視橡木桶品質，而酒液熟成的木桶也經過駐廠桶匠的細心照料，更為了確保能透過精心調整的歐洲橡木桶和美洲橡木桶比例，釀造出所需的風味組合，以展現屬於格蘭路思的魅力，可以說通往純粹的擇善固執，在格蘭路思的基因中一步一腳印的清晰展現。

格蘭路思在2017年回歸愛丁頓集團後，首席釀酒師Gordon Motion透過重新檢視窖藏發現了驚人的雪莉桶庫存—整個集團擁有了蘇格蘭90%的雪莉桶，其中更有高達72%是從未使用過的初次雪莉桶—於是，融合了雪莉桶窖藏與愛丁頓集團引以為豪的橡木桶政策，讓最終產出的格蘭路思威士忌展現了融合優雅與個性，且有豐富韻味「雪莉桶風格」，不但讓風味展現細緻而複雜的層次、香醇濃郁的風味，也讓酒液擁有了深沉而豐富的天然酒色，完美展現格蘭路思追尋的「純粹」，這也是屬於格蘭路思的「和而不同」。

說到雪莉桶，就必須提到「Soleo」。Soleo一詞起源於雪莉酒的葡萄日曬熟成的傳統製程，當西班牙安達盧西亞‧赫雷斯地區種植的白葡萄在炙熱的豔陽下吸足了能量，便會自黃色、橙色逐漸轉為紅色乃至於深紫色而漸成灰色，以色彩宣告葡萄已能走入發酵的過程，而格蘭路思核心系列以100%雪莉桶熟成的「The Soleo Collection」核心酒款系列就以此為出發點，透過格蘭路思的經典製程—自有水源、慢速蒸餾孕育出特有的輕盈與純淨，得以在時間長流中沾染屬於雪莉桶賦予的迷人風味與色澤—展現出屬於格蘭路思的珍稀與經典，系列從12年、18年到WMC，乃至於高年份威士忌，都清楚展現屬於格蘭路思擇善固執的優雅態度，尤其是高年份的「珍稀」威士忌，更是如此。

來自於時間的珍稀經典

說它珍稀，的確也是如此。放在橡木桶內陳釀多年的威士忌，因為Angel’s Share讓酒精逐步揮發，它已經不再那麼的嗆辣，高年份威士忌就像「人」一樣到了一定歲數就開始展現獨特個性，都讓我們喝到了歲月中綻放的迷人精彩，揭開這神秘面紗後，你就能瞭解，為什麼格蘭路思單一麥芽威士忌的細緻與珍稀，堪稱經典。

這樣的個性，也在The Soleo Collection系列清晰展現。從格蘭路思25年單一麥芽威士忌中出發，香氣中帶有芒果、鳳梨組成的熱帶水果風格導引出帶有雪松的清新木質香氣中，展現帶有紫羅蘭、鹽味焦糖以及淡雅芫荽籽組成的複雜風味，從而拉出悠長香甜的花香與柑橘調尾韻，呈現了經典的格蘭路思的優雅調性與雪莉桶的經典完美風格；而以樣品室採樣瓶為靈感來源的瓶身設計，用最自然純粹的「圓弧造型」呈現酒液的自然原色，俐落的灰色酒標展現Soleo的葡萄最完美熟成意象，隱喻最完美階段的酒質，上書雪莉橡木桶的承諾敘述、裝瓶年分與品飲筆記，最終的手寫簽名，可以說是屬於格蘭路思品質保證的驕傲。

▲ 高年份的格蘭路思，每一支都代表了天時、地利與人和的精彩碰撞。

從這樣的觀點出發，台灣首發的格蘭路思的21年、30年單一麥芽威士忌，不但是限量的稀有年份，也是同樣的思維角度出發，展現出屬於「時間」的有趣調性，且其藍色酒標更彰顯了獨立私有水源的重要性。100%雪莉桶、高比例初次桶勾兌的格蘭路思21年從香草、肉豆蔻帶出的玫瑰花香氣，濃郁的雪莉果乾風味中帶著丁香、香草風味，中後韻的辛香料與雪松的口感中帶出淡淡的木質尾韻，可以說是細緻優雅、細節豐富且有個性的高年份酒款；而以初次歐洲橡木雪莉桶融合波本桶的格蘭路思30年，從茉莉花、荔枝融合的甜香出發，展現出屬於高年份威士忌的層次但卻帶著清新平衡感，中等的酒體融合果乾蜜餞、太妃糖、水果蛋糕的風味帶出果乾與辛香料為主軸交融的複雜尾韻，可以說是相當耐人尋味的精緻作品。兩者雖都以雪莉桶調性作為主軸，但經由時間累積出的複雜風味與迷人層次感的變化，也是經典。

揭開格蘭路思的面紗，你會發現，一支擇善固執的蘇格蘭威士忌代表了多少屬於人、事、時、地、物的不懈堅持；每一滴威士忌酒液中所展現的，是屬於天時、地利與人和的交融與碰撞，所展現的絕佳風味與個性。格蘭路思的經典與個性，來自於對長遠未來擘劃與向夢想願景邁進的不斷努力，這是屬於時間淬鍊的經典與奇蹟，值得細細品味，長久珍藏。

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