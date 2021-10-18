永恆經典｜THE LEGEND OF TIMELESS CLASSIC

1931 年，積家為了因應比賽過程激烈的馬球運動而設計的劃時代時計 Reverso 翻轉系列腕錶，從問世之初就因其「可翻轉錶殼」的設計概念而成為腕錶界的典範之作。Reverso 翻轉系列腕錶歷經 90 年的發展與演變，推出眾多擁有獨特工藝與豐富設計的款式，積家不只在 Reverso 翻轉系列腕錶的背面錶殼發揮設計創意─進行雕刻、琺瑯或作第二時區錶盤，更在精緻的長方形錶殼裡開發出萬年曆、雙軸陀飛輪、三問報時等超卓複雜功能，甚至整只 Reverso 翻轉系列腕錶盡是珠寶鑲嵌、琺瑯工藝的創作園地。積家在 Reverso 翻轉系列腕錶開創出的製錶工藝超乎眾人想像。2021 年正值 Reverso 翻轉系列腕錶問世 90 周年，積家在此之際推出多款全新向經典工藝與設計致敬之作，繼續彰顯 Reverso 翻轉系列腕錶永恆劃時代傳世美學。

《典範的誕生》

說起積家知名經典錶款 Reverso 翻轉系列，當中可是充滿傳奇故事，而且自誕生之初其設計創意便已是腕錶界的典範之作。積家 Reverso 翻轉系列誕生於 1931 年，其「可翻轉錶殼」的設計創意是因應馬球運動而生，一款能夠讓從事馬球運動者在激烈的賽事中佩戴而不會因衝撞而破損的腕錶。 1930 年，Jacques-David LeCoultre 和巴黎公司 Jaeger SA 在鐘錶經營方面有業務往來的成功企業家 César de Trey 前往印度旅行，適逢當地的英國軍官參與馬球比賽，César de Trey 被問及能否在激烈的馬球比賽中有沒有辦法保護腕錶的錶鏡和錶盤，因而使他萌生了設計錶殼可以翻轉的腕錶的想法。César de Trey 便立刻聯繫 Jacques-David LeCoultre 生產腕錶。 1931 年 3 月 4 日，巴黎專利局便收到一份「設有滑動底座並可完全翻轉的腕錶」之註冊申請，Jacques-David LeCoultre 與 César de Trey 希望儘快在市場上推出此革命性腕錶，在提交專利不到九個月後，第一枚 Reverso 便在市場上販售。

Reverso 翻轉系列腕錶富含裝飾藝術（Art Deco）風格的精髓，在推出後旋即獲得各界高雅時尚人於 Reverso 翻轉系列腕錶可翻轉的特性，錶殼背面可綴以雕刻和琺瑯等個人化個性化裝飾。

1994 年，積家推出 Reverso Duo 雙時區翻轉系列腕錶，以正、反兩面錶盤顯示兩地時間的獨特方式演藝雙時區時間。2021 年，積家為慶祝 Reverso 翻轉系列問世 90 週年，重新演繹這款深受歡迎的經典傑作，推出全新 Reverso Tribute Duoface Fagliano 翻轉系列雙時區腕錶，以酒紅色錶盤搭配玫瑰金錶殼，向歷久彌新的設計致意。全新作品結合 Duoface 雙時區複雜功能與 Tribute 系列純粹簡約的美學，搭配原款錶帶，並由世界知名的阿根廷馬球及馬靴製造商 Casa Fagliano 專門設計及以手工製作。

Reverso Tribute Duoface Fagliano 翻轉系列雙時區腕錶設有兩個對比鮮明的錶盤，各顯示一個時區的時間，並由 854A/2 型手動上鏈機械機芯同時驅動。為保持錶殼完美一體的設計，第二時區時間是透過完全嵌入錶框頂部的推桿調校，只有在將錶殼從錶框中推出以翻轉時才可見此推桿。錶框內的表面鐫刻了深邃的太陽放射狀飾紋，為佩戴者在翻轉腕錶時帶來賞心悅目的效果。正面錶盤沿用原型 Reverso 翻轉系列腕錶的設計，12 時位置採用筆直的雙時標。刻面時標在視覺上為深邃的酒紅色漆面錶盤增添層次感，並與太子妃式指針相呼應。6 時位置設有小秒盤，其軌道式刻度環與錶盤和錶殼的幾何直線營造對比，相得益彰。背面錶盤的設計巧妙地運用圓弧與直線之間的張力，並以對比鮮明的裝飾作襯托。「巴黎鉚釘」扭索飾紋呈點狀質感，而中央時間顯示及較小的晝夜顯示圓盤則採用閃亮的乳白色裝飾，營造細緻巧妙的對比。

《風格與設計的巧思》

積家 Reverso 翻轉系列腕錶之所以是典範之作，除了其創新的「錶殼可以翻轉」設計概念外，更重要的是其蘊含的在風格與設計上的巧思，首先便是色彩的運用。 1931 年， Reverso 翻轉系列腕錶誕生時，當時腕錶與鐘錶界盛行的是銀色錶盤，而 Reverso 翻轉系列腕錶卻採用黑色錶盤，再搭配上對比鮮明的時標，在當時便獲得「未來的錶盤」美譽。

而一年後，積家開始在原型黑色錶盤的基礎上推出不同顏色的款式。無論是巧克力棕色、紅色、酒紅色還是藍色，積家的 Reverso 翻轉系列漆面錶盤均與其金屬錶殼形成充滿活力而時尚的鮮明對比，在當時鮮有推出色彩錶盤設計的製錶業界，令 Reverso 翻轉系列腕錶更顯獨特和現代性。

同樣在今年 2021 年，積家為呼應 Reverso 翻轉系列腕錶早期的色彩搭配，推出 Reverso Tribute Small Seconds 翻轉系列小秒針腕錶綠色款。鮮明的太陽放射狀飾紋漆面錶盤和相襯的皮革錶帶，令人聯想起汝山谷中環繞積家總部鬱鬱蔥蔥的松樹森林。錶盤結合了 Reverso Tribute 翻轉系列腕錶的所有經典設計元素，以鑲貼時標代替數字時標。時標的刻面造型與太子妃式指針互相映襯，在視覺上為漆面錶盤增添深邃的立體感。

▲積家 Reverso Tribute Small Seconds 翻轉系列小秒針腕錶綠色款

位於錶盤下半部分的小秒針顯示採用圓形軌道式刻度環，與錶盤和錶殼的直線幾何設計形成鮮明對比。翻轉錶殼時，錶框內鐫刻太陽放射狀飾紋，呼應綴以太陽 放射狀飾紋的錶盤。遵循 Reverso 翻轉系列腕錶的一貫傳統，可翻轉錶殼背面的金屬表面為個性化訂製鐫刻圖案提供發揮創意的畫布。佩戴者可選擇隱藏此個性化圖案，視為只有自己才知道的悅目裝飾，也可以翻轉錶殼，作為腕錶的正面設計展示。即便是推出全新錶款，積家在核心設計元素絕不妥協，沿用原型錶款的經典設計，如強調錶盤直線幾何造型的水平刻紋裝飾、與錶殼兩側無縫銜接的三角形錶耳，還有完美嵌入錶框的錶殼，乍看之下無法察覺可將其翻轉，更重要的是長方形錶殼的長寬比例，是以人類本能上認為最具美感的黃金分割率為基礎。此外，現代款式的 Reverso 翻轉系列腕錶雖配備超卓複雜功能，但真正讓此腕錶經久不衰的原因並非單純只是機密複雜的機械製錶工藝，而是包含其中的匠心構思，將設計巧妙地結合造型與功能，恰到好處地滿足特定的需求，超越了實用的目的，同時散發自身的魅力。這都全部體現在讓人醉心的滑動 Reverso 翻轉系列腕錶錶殼時的觸覺享受，以及鎖定錶殼時發出令人滿足的「咔」聲。

《精湛工藝》

1996 年，積家推出了第一批採用現代大明火琺瑯工藝裝飾的時計，積家前製錶師 Miklos Merczel 在大工坊內建立了琺瑯工藝工作室，他精心製作了一套四款 Reverso 翻轉系列腕錶，每一款均以微繪工藝生動地再現新藝術大師阿爾豐斯・慕夏（Alphonse Mucha）的一幅畫作。琺瑯工藝自此成為 Reverso 翻轉系列腕錶的一大特色，而積家至今仍然是少數自設琺瑯工坊的製錶廠。2016 年，積家成立珍稀工藝工坊（Atelier des Métiers Rares®），讓大工坊的琺瑯工藝大師與雕刻大師、寶石鑲嵌大師以及扭索飾紋大師聚首一堂，創作令人愛不釋手的傑作，釋放 Reverso 翻轉系列腕錶全面作為藝術表現空間的巨大潛能。

2021 年，積家大工坊推出四款以珍稀花卉為主題、璀璨奪目的全新 Reverso One 翻轉系列腕錶，結合高級製錶的經典元素、嫻熟的手工技藝以及精湛的高級珠寶工藝，為這個系列增添耳目一新的色彩和高雅魅力。這些精巧細緻的時計糅合了琺瑯工藝、雕刻工藝和寶石鑲嵌工藝等多種藝術工藝於一身，是技藝卓越的工藝大師們共同創作的非凡成果。Reverso One Precious Flowers 翻轉系列珍稀花卉白百合腕錶，白百合點綴白金錶殼，空白的白金錶背首先經過浮雕裝飾，將背景的金屬雕空，呈現花朵設計凸起的輪廓線條。每一朵花均為手工雕刻而成，精緻的細節重現百合花花瓣的質感。深邃的藍色琺瑯葉片和淺藍色花蕊，與白金的冷色調形成鮮明對比。纖薄如紙的珍珠母貝片切割成與錶背大小相同的形狀，營造天藍色背景。粒面鑲嵌鑽石點綴整個錶殼，從正面一直延伸至背面，上鏈錶冠亦綴以一顆倒鑲鑽石。

《創新設計》

積家在2021年 Reverso 翻轉系列腕錶問世 90 週年之際，推出 Reverso Tribute Nonantième 翻轉系列九十週年紀念腕錶，再次全新演繹超卓複雜功能製錶工藝。 Nonantième 腕錶的正面錶盤優雅精緻，採用經典的裝飾刻紋玫瑰金錶殼，搭配太陽放射狀飾紋錶盤，錶盤上設有鑲貼金色時標和太子妃式指針。錶盤的下半部分設有小秒盤，並與月相顯示結合。12 時位置的下方設有大型日期顯示，以玫瑰金絲網圍繞，呼應錶盤和錶殼的長方形造型。正面錶盤展現經典優雅的美學特色，而背面錶盤則令人喜出望外。翻轉錶殼，可見品牌以全新設計呈現常見的製錶複雜功能。設計誇張而迷人，與之前的 Reverso 翻轉系列腕錶大相逕庭。玫瑰金錶背設有兩個大小不同的視窗，其排列呈「8」字形，並以刻紋裝飾圍繞，呼應錶殼上、下的直線刻紋裝飾。上方的小視窗為數字式半跳時小時顯示，此複雜功能首次於 Reverso 翻轉系列腕錶出現，令人聯想起 1930 年代大工坊為腕錶設計的數字式顯示。

與所有 Reverso 翻轉系列複雜功能錶款一樣，積家工程師為 Nonantième 腕錶研發全新 826 型手動上鏈機械機芯。這款機芯由 230 枚零件組成，同時為腕錶正、反兩面的時間顯示提供 42 小時的動力儲存。

回顧積家 Reverso 翻轉系列腕錶 90 年歷史，從最初以創新想法因應馬球選手需求而設計出錶殼可翻轉腕錶以來，積家 Reverso 翻轉系列腕錶更是持續不斷地在設計工藝與複雜功能上精進突破，像是在微型長方形錶殼內開發出萬年曆、雙軸陀飛輪、三問報時等超卓複雜功能，甚至是將珠寶鑲嵌與琺瑯工藝應用在背面錶殼，在背面錶殼繪製精緻動人的藝術作品，積家 Reverso 翻轉系列腕錶可謂在鐘錶界立下傳奇典範。今年 2021 年正值 Reverso 翻轉系列腕錶 90 週年，積家推出多款向此經典工藝與設計致敬之作，讓 Reverso 翻轉系列腕錶的美學繼續永恆傳世。

▲積家 Reverso Tribute Tourbillon Duo 雙時區陀飛輪翻轉系列腕錶