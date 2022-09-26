用五感 聆聽「海的聲音」｜2022江賢二個展

江賢二，絕對是台灣當代藝術最重要的創作者之一，自2008年落腳台東後，更創造了屬於自身的繽紛風格。這一次，他將他的創作在台東與藝術愛好者見面，透過「2022江賢二個展」再次展現屬於江賢二豐沛的創作能量，以及對「萬事萬物的好奇」及「藝術未來的期待」所展現的獨特觀點。

旅居紐約、巴黎30年，江賢二2008年落腳台東，身心受大自然浸潤，揮灑出以往在大都會所沒有的繽紛風格。他說：「台東給了我第二個創作生命。我不能想像如果沒有搬來台東，我會是什麼樣子。」的確，很多藝術愛好者認識的江賢二作品，多是「台東時期」的創作，而那些獨特的光影觀點的細緻思維所帶給觀者內心的寧靜感，的確是江賢二的經典創作風格，這一次在台東美術館的江賢二個展，也讓人有類似的思維；但雖然身處悠適的台東，這兩年世界的疫情與戰亂，佔據了江賢二創作時大部分的思緒，全新立體雕塑《火與冰》系列詮釋了他的感受，希望面對悲劇時仍抱有希望與光亮。

而個展主視覺設計來自〈海的聲音〉，「它是我一輩子最大的單件作品」，也是江賢二為了這次展覽第一件創作的作品；江賢二說自己其實沒有刻意要創作海，但早上起床看的都是太平洋，「可能太平洋藏在我心裡太久了，不知不覺就變成海了。」

策展人紀嘉華也說，江賢二的作品充分反映了時代的面貌。「2022江賢二個展」五個展廳，分別是以藝術園區興建過程中的廢棄材料作為媒材，透過黑模板、舊畫室拆除的浪板、水泥塊與鐵絲所創作的大型複合媒材創作的【山歌廳】，展示了《火與冰》系列、〈Covid-19〉，以及回應不斷返回的主題—海—所創作的〈海的聲音〉與〈藍色幻想曲〉等作品，可以說是江賢二的不斷創新的精彩嘗試展現；而展示江賢二不同時期系列、未曾發表過的大小型作品的【海舞廳】，則展現了他長期以來的創作思維與脈絡，你可以在此看到江賢二思維的轉化，以及他對生命與大自然的對話與體悟；進到藝術家所鍾愛，小而美、小而莊嚴的【冥想空間】，無異於一個人內面世界的藝術化外顯，希望能帶給觀者沉澱心靈的感受，得到片刻的找到自我的寧靜與喜悅，看著這些小品，就像慢慢翻閱藝術家過往的日記，可以帶領觀者感受藝術家創作過程中的吉光片羽，也是觀察江賢二創作哲學的獨特視角。

本身也是藝術家、擁有建築專業的紀嘉華，希望從不同的視角讓藝術更貼近大眾，介紹藝術家生平的部分，邀請具泰雅族血統的漫畫家韋籬若明，自由發揮關於江賢二的五個主題—藝術啟蒙、古典音樂、台東自然的啟發、藝術家的一天與妻子范香蘭；搭配江賢二親自錄音，以私人且親近的方式，呈現江賢二鮮明立體的模樣；錄像室則播放江賢二與音樂家盧佳慧、服裝設計師周裕穎，以及和金車噶瑪蘭威士忌、台聚集團研發中心空間設計跨界合作紀錄，展現江賢二寬廣的創作光譜。而以孫子名字命名的中庭雕塑〈Henry〉則以鋼筋立方體為骨幹，綴以各種色彩繽紛的薄鋼板，隨著中庭戶外光線移轉，色彩也隨之律動，讓觀眾沉浸在充盈盎然生機的空間中，展現屬於江賢二不拘一格的創作態度，相當精彩。

「這幾年是我創作力最強大的時候，一輩子所期盼的藝術，好像終於可以比較自由的表達，真是感謝上蒼。」今年八十歲的江賢二，持續探索創作上突破的可能。籌備個展的這兩年，位於台東金樽的「江賢二藝術園區」動工起建，他每天清早四、五點起床就到工地去「尋寶」，從廢棄的黑板模、生鏽的鐵絲、水泥塊到碎石子，目光所及無一不是創作的好材料，江賢二在記者會上說，像《火與冰》系列幾乎都是由廢棄物創作而成，「所以，這幾年省了很多畫布的錢。」

呼應個展，預計2024年才全面完工的「江賢二藝術園區」，與「江賢二2022個展」同日揭幕剪綵。這座結合了建築、藝術、大自然之美的園區，實現了江賢二幾十年的心願──與眾人分享大自然帶給他的啟發，未來也將邀請世界各地的藝術創作者來此短居交流。「永遠我看到的江賢二都是小小的住宅，大大的畫室」江賢二藝術推廣的幕後團隊公益平台文化基金會董事長嚴長壽分享他認識的江賢二，是位對藝術執著而為人大氣無私的創作者，而台東副縣長王志輝受邀致詞也提到，這兩年網路搜尋台東最熱門的關鍵字是「藝術」二個字，台東幾年來累積的豐沛藝術能量，現在加上集眾人願力的江賢二藝術園區，台灣新的藝術地標即將誕生，花東成為兼具國際高度和東海岸特色的藝術新聚落指日可待，也令人期待。

《Info》

台東美術館 江賢二2022個展