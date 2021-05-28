華麗轉身 IN AN ELEGANT WAY

Josephine 是珠寶設計師、藝術收藏家，現在更自創滑雪用品品牌。但她曾經是台灣唯一站上巴黎聖羅蘭時裝秀伸展台的模特兒，認識 Josephine 的朋友都說她是充滿華麗轉身故事的人，而她自己則說模特兒的工作的確打開她的眼界，但論及創業，她說更重要的是要有離開舒適圈的勇氣。讓我們來聽聽 Josephine 的成功故事。

說起 Josephine 劉季涵，只要是認識她的人一定會說她是斜槓創業家。Josephine 從擔任模特兒出身，站上過許多國際知名時裝伸展台，目前則是珠寶設計師，擁有自己的珠寶品牌 Josphere。Josephine 更跨足房地產投資與藝術收藏，而現在她又跨足滑雪運動，創立個人品牌的滑雪頭盔。

先從 Josephine 的藝術收藏說起，我們是在她家進行採訪，先不說客廳擺放的設計師家具像是 Emaes 躺椅以及 B&B Italia 形狀彷彿女性豐盈軀體的 La Mamma 躺椅，她家中牆上就掛滿了許多知名藝術家的作品，包括像是奈良美智、秦風、Rose Wylie、名和晃平、Christopher Orr等名家之作，甚至是台灣知名藝術家朱銘與吳季璁的作品也在她的收藏之列。

Josephine 說她在擔任模特兒期間其實給了她很多學習機會，在參與國際知名時裝設計師大秀時，見識到了國際級場面與來自各國專業工作者的專業工作態度。她在1998 年就成為台灣唯一代表模特兒，受邀到巴黎擔任聖羅蘭時裝秀走秀模特兒；她也擔任過彩妝品牌 Bobbi Brown亞洲區代言人。Josphere 珠寶的設計風格可說舉重若輕，說起為何會成立珠寶品牌成為珠寶設計師，她說因為小時候收到長輩送的項鍊，深深地為項鍊的設計著迷。而在模特兒工作到一段落後，便華麗轉身成為珠寶設計師。她的珠寶設計手藝來自在加拿大學的金工，她的時尚與美學品味來自倫敦時尚學院的專業訓練。

然而談到珠寶品牌 Josphere，有幾個不得不提的品牌成功時刻。第一是在上海網紅名店區法租界武康庭開設店面，再來是旗下知名系列「世界羽我」參與坎城影展，Josephine 也與國際明星一起受邀走上紅毯，當然更值得一提的是更曾受邀成為第 57 屆金馬獎影展的珠寶合作品牌。

我們接著請 Josephine 分享一下她的管理哲學以及幾個事業上成功的關鍵心法。她說她奉行減法哲學，保持「簡單」是很重要的特質，心境上、情緒上與社交相處上維持簡單，不要讓自己的思緒變得複雜，不要理會雜音。「一旦確定目標後，內心要如同石頭般堅定，行為要像水一樣彈性可變化。以及更重要的是要知道自己的優點與缺

點，要知道自己不足之處，如此才會知道尋找自己缺少的資源，才會更樂意與專業人士相處。我見過職場上各式風風雨雨與挫折，即便遇到挫折與挑戰，我都會說這都是一場學習，最終的成果跟心得都是自己的。我常說解決生活中的困難就像是在真實社會現場念 EMBA。」

Josephine 說清楚知道自己的方向，認真向前走最重要。說到創立品牌，她興高采烈，眼神綻放光芒。「創立品牌像是種植竹子，前四年是埋在土裡，第五年開始就會直衝雲霄。創品牌真的是可以考驗一個人的抗壓性。」

再來，我們聊到她最近的新計劃─時尚環保滑雪頭盔。這款滑雪頭盔是以特殊工藝科技將回收的葡萄酒瓶軟木塞再製而成，外型時尚，符合人體工學，而且堅固耐用。至於為何會想創立滑雪頭盔品牌？她說完全是從因為熱愛滑雪開始，但其實只要是認識 Josephine 的人都知道她有懼高症，天生怕高的她能克服自己的恐懼積極擁抱只能在高山才能從事的滑雪運動，「因為我特別想看山上的美麗雪景。我覺得這也是我一直以來的理念，要不斷嘗試挑戰與踏出自己的舒適圈。」

我們最後與 Josephine 聊到她對於孩子的教育。「孩子的功課重要，但禮節、自信心、表達能力與樂於分享的能力更重要。我跟先生也會注重培養孩子的幽默感，多鼓勵要勇於嘗試，凡是不求第一但求盡力。」

【SPARK 靈感小物】

Josephine 首先與我們分享的是她每天配戴的Apple Watch。 除了監測心律外，Josephine是個工作狂，Apple Watch可以每天在固定時間提醒該暫時放下手邊工作，離開位子走動一下，哪怕只是暫時伸懶腰與深呼吸都好。Josephine 也會隨身攜帶迷你香水與精油，她說一點香氣與香氛的味道，就可以立即讓她充滿幸福感，恢復精神。