關穎的七十二變｜To Change, Or Not To Change

關穎的YouTube頻道的開場白是這樣的：頻道之所以取為「關穎72變」 是因為麻麻我本人的生日真的是7月2日，「不要說我沒有創意，但我很有誠意。」看著她在YouTube的分享，其實會發現，這樣的「變」中，其實存在了屬於關穎的「不變」。說一句實在話，每個年代，都有屬於這個時代的獨立女性，而他們在社會上也有自己的一片天，而關穎確實代表了這一年代的女性獨立而娉婷的面貌，她不同於流俗，有自己的視野，不但呈現精緻面貌、有時得具備生活感，風格多元，且專注完美，「變」得很有力量，也很有魅力。

Production&Words Gershwin Chang

Styling Ailing Tsai Styling Assistant Katerina Cheng Photography Paul Chen Videography Ailing Tsai、Katerina Cheng Make Up Lynn Chien Hair Betty@Flux

變成一個YouTuber，關穎笑說這是「一氣呵成」，「我本來就喜歡分享，多一個媒介可以跟大家聊聊天，也是很有意思的事情。」笑說自己的頻道是「趕鴨子上架」，那時所有的事情一直來（「那時候就邊確診、邊搬家，然後又拍影片，年底工作又很多，我妹妹也才剛帶了三個孩子回來，你知道嗎？都是那種六歲以下的小朋友，然後加上我那時候公司也在裝修，你真的不知道，為什麼那一段時間有這麼多事情一起來……」關穎就這樣跟我細數YouTube頻道開張前的一連串「偶然」），但卻似乎是「水到渠成」的頻道，就這樣成為關穎與大家分享她生活的一個媒介，而她也多了一個身份—YouTuber，「很瘋狂吧！我也這樣覺得。」關穎對這一段奇幻旅程，下了一個很「精闢」的結論。

關穎說自己是很喜歡分享的人，「我很喜歡分享生活中的快樂、美好的事物，也願意嘗試不一樣的東西，但，前提是『量力而為』。」笑說自己沒有「跟風」的心態，關穎覺得所有的嘗試都是因爲自己「覺得好像很好玩」而去參與，而她也期待在這樣的體驗中獲得一些收穫與成長，而這對她來說，是最重要的，而這樣的心態，也創造了屬於自身的「七十二變」。

分享生活

七十二變，雖然定名的原因之一是因為關穎的生日是七月二日，但「變」還是重點。說真的，我們眼中的關穎，其實真的是多變的，而她自己也是這麼認為：「我覺得現在的人很多斜槓。」她開始細數自己的斜槓身份—關穎是「人家的女兒」、「人家的太太、媽媽」，雖然自己並沒有定義是藝人或時尚名媛，但其實現在既然接觸相關工作難免會有一些不一樣的體驗：「另外，我也算是半個上班族，因為我現在也在我父親的公司上班，對我來說七十二變的定義，其實就是分享所有的生活點滴與家庭互動，而且這些體驗，都是我覺得生活中有趣的觀點。」關穎說自己其實在某方面是把螢幕對面的觀眾當成可以分享生活點滴的朋友，當你在分享這些生活事物時獲得別人的共鳴，對她來說就是最大的成就感，「當然你也會希望從其他人的經驗中找到解決自己生活問題的建議，甚至聽到些你之前不知道的事，只要在這些觀點上讓大家學到東西，甚至我自己都可以在這裡得到很多寶貴的經驗，就會讓我覺得很開心。」而這些成長，其實也就是關穎眼中的「變」，而這些「變」，也是她覺得生命中相當重要的課題。

確實，能「變」、能「成長」，是基於在人生中的體驗得到收穫，而關穎也在此收穫良多。她細數自己在工作上的體驗，從歌手、作者、模特兒，到音樂錄影帶、電視、電影到廣告，她好像都經歷過，「我還記得我跟乃哥一起主持過電視晚會，也上過小巨蛋，當過小齊哥、熱狗的演唱會嘉賓，甚至還入圍過金馬獎女配角，我覺得很夠了，感覺好像什麼都經歷過了，我覺得應該沒有什麼特別的遺憾了。」現在的她比較「隨緣」，如果接到有趣的工作就全力以赴，如果沒有工作，宅在家裡也是很好的享受，「我覺得這樣的平衡，似乎是我潛在個性始然，比起來其實還蠻得心應手的！」關穎笑說，如果讓她可以宅在家裡一整天，基本上不做任何事情她都能怡然自得，但如果要出門，她會希望一次就可以把所有的事情通通處理完畢，「不只是自己閒不下來，我應該說我會自己找些有意義的事情來做吧！」

弛張有度

「可能我的『時間管理』比較強吧！我總覺得『重視時間』這個父親傳承給我的觀念很重要。」關穎說自己在工作上不喜歡遲到早退（「而且在工作時我還蠻快狠準的，這跟我工作的夥伴都知道。」），今天要做的事，她一定要把它完成，這種今日事今日畢的態度，關穎有自己的處置之道：「所以如果我把我的事情安排好了，如果今天要陪家人，我就好好地陪他們，我甚至連外務的電話我也不接，但當如果我接下了一個工作，就是全力以赴，不會三心兩意地在枝微末節上躊躇。」說自己「量力而為」，不是什麼工作都接，在「不貪心」的心態下評估自身的工作狀況，「如果我這個月已經接了不少的工作，我就會讓自己踩煞車，因為我還是有公司的工作要處理，我的家人也要陪伴，甚至我還是有我的旅行計劃，所以我大概我的計劃行程可能都排到半年之後了。」

關穎笑說，常常會有朋友會跟她抱怨：「你怎麼這麼難約呀！」但她覺得，如果是真的瞭解「那個關穎」的朋友就知道這是她的「常態」，而且也會體諒她的規劃：「因為我覺得，如果是好朋友，其實就不需要再安排更多的社交活動了（「不用一直約吃飯吧！（笑），這會讓我覺得負擔」）。」確實，如果要花三、四個小時在社交吃飯上跟朋友講一些五四三，對關穎來說真的沒有必要，把寶貴的時間浪費在這些沒有必要的事情上，還不如把這些時間花在運動這些可能對她來說比較有意義的事情，「但這樣的習慣，有目的地把時間提早安排好，確實就不會在臨時的狀況上忙的不可開交，反而變得很慌亂。」對關穎來說，雖然時間是快速變動的，但還是有些「不變」的準則，而這些準則，就必須堅持。

有所不變

但「不變」並非固守，關穎覺得所有的道理都會與時俱進，所以隨著年齡的成長，這些必須要花更多心思去判斷，「上一代教導我們的觀念，隨著時代的改變可能有些概念變得跟以前不一樣，這些都需要去反覆思索。」關穎覺得自己很幸運的是家裡在年輕的時候送到國外唸書，可以在不同的文化薰陶下找到屬於自身的獨特觀點，「這是來自於東、西方文化思維的交互衝擊，那種兼容並蓄的思維模式其實是更滋養我自身的獨立判斷能力的。」

當然小時候有時會覺得爸媽的教導好像有些傳統，關穎笑說自己會跟他們爭論「我覺得那些並不是對的呀！現代時代不一樣了，我覺得你們擔心太多、想太多！」不過現在看到自己帶小孩，長輩們也會說「你看你想這麼多、擔心這些，現在的小孩跟你們想的、看的不一樣呀！」她說自己有的時候笑父母是「雙重標準」—以前不准我們做的事，現在卻寵孫寵到不行，「不過我覺得有些教誨是潛移默化的，這些觀點我不會覺得保守，還會想要傳承給小孩，但我覺得有些不必要的焦慮必須放下，要放手讓孩子自己去摸索，因為新世代的想像其實跟過去有些不同。」不過我們也不知道明天可能會發生什麼事，作為父母還是會希望子女懂得獨立，有自己的自我中心思想，「因為我們無法避免同儕的影響，但我覺得要給他們可以自主選擇的『工具』，這也是重要的。」

學習思索

說到與小孩的相處，關穎說自己「跟一般的爸媽沒有什麼不同啦！」她說自己會在某些百分比上與小朋友像朋友一樣相處，但因為自己本來就應該要有長輩的身份，所以那個「分寸」其實是相當必要的：「所以我覺得就讓他們瞭解，我們是嚴肅地面對他們的行為與成長，有的時候當然可以自在的相處甚至嬉鬧，但該嚴肅的時候，我還是會比較嚴格。」而且如果是要嚴肅地面對某些課題的時候，關穎會期待讓小孩知道「為什麼」：「因為他們需要長時間灌輸正確的觀念，而且他們很聰明，不想知道的他們會『裝沒聽到』，甚至可能因為害怕而不肯面對他們的錯誤，所以我覺得要有耐心，要花很多時間在小朋友身上，就是因為如此，我希望讓他們四去思考，這些『為什麼』究竟『為什麼』會是這樣。」她重視思考、推理的過程，而這樣的過程，確實可以讓小朋友獲得無法從其他地方獲得的收穫，「這是他們最珍貴的資產。」而這些，都是關穎眼中的「選擇」。

說了這麼長的「媽媽經」，我問關穎在這麼長的時間與身份改變中，她內在的那個「關穎」有沒有因此而改變，她思考了一下搖了搖頭，「說真的，雖然身份的改變讓我有些變化（『因為當初我當媽媽之前我也沒想過會變成這樣的媽媽。』），但我覺得這就是人生必經的歷程；不過我的心態、個性，好像沒有因為社會的變遷而造成什麼改變。」出道十多年而後回歸家庭與自身生活，關穎說這是自己的選擇，「雖然我現在並不是專業藝人，維持這樣狀態的時間也已經不短，但我還是常常會遇到我的化妝師、造型師，我似乎跟這些『五光十色』沒有脫節太多（笑），所以對我來說，『五光十色』並不會讓我覺得陌生，但我也不會眷戀太多。」甚至有時候，關穎還會希望自己的社交活動可以「再」少一點：「所以有的時候拒絕朋友的聚會拒絕到有點不好意思了。」她說自己並不是不想跟朋友在一起，而只是不想再做太多的社交了，「這是一種返璞歸真嗎？好像也是。」

關穎覺得，現在的自己已不會再去在乎外界的人對自己的看法，因為她其實在乎更多的只是子己的家人能不能幸福，「我很多的焦慮其實是在這裡。」她笑說，現在很多人在說「斷捨離」，其實很多外界的雜音或者別人對你的想法，都可以「斷捨離」掉，「做自己就是要有自己的中心思想，既然自己都可以忙得不亦樂乎了，何必要去在意那些自身之外的事情呢？」既然無法控制自身以外的事情，「其實也沒有什麼好焦慮」的心態，關穎說自己似乎隨緣，但這樣的雲淡風輕，卻也頗有意味……