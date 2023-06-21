電掣未來｜Lamborghini首部V12混合動力性能超跑Revuelto震撼抵台

Lamborghini首部V12混合動力超跑Revuelto於臺北流行音樂中心首度在台亮相。傳承經典引領未來，以技術創新及永續發展不斷突破自我，在品牌創立60周年之際，Revuelto的誕生宣告了全新紀元的開端，自此刻起，未來已至。

「Revuelto的到來不僅代表Lamborghini車系邁向混合動力化的第一步，亦是品牌60周年慶典的歷史開端。隨著Lamborghini繼續以Revuelto實現客戶的夢想，我相信它完美詮釋了從今而起品牌定義，展示我們如何以指標性的V12引擎革命了汽車界。Revuelto不僅會激發市場上忠實的V12顧客的熱血激情，也會讓所有Lamborghini車主感到興奮。」Lamborghini亞太區總監Francesco Scardaoni說道。

全新 Lamborghini V12 體驗

Revuelto以前所未見的動力架構、創新設計、高效空氣力學以及全新的碳纖維車台結構概念，為動態性能和駕駛樂趣樹立嶄新標竿，其動力心臟是一具重新設計的6.5升V12自然進氣引擎，以180度反向放置車身中後，與三組電動馬達相輔相成，強大的動力輸出成就優越的重量功率比。每升127 CV的內燃機引擎與兩個位於電動前軸的馬達協同運作，第三組馬達則與位於引擎後方首次應用於Lamborghini V12車型的8速雙離合變速器連結，三組電動馬達由位於中央馬鞍的高比功率 (> 4500 W/kg) 鋰電池供電，並支援純電模式行駛。

於蠻牛故鄉Sant’Agata Bolognese以義式工匠工藝生產的碳纖維，是Revuelto的車體結構核心元素，除了極具指標定義性的單體式車艙，多數車身鈑件皆廣泛運用極致輕量碳纖維材質；結合強大的引擎動力，成就Lamborghini史上最優越的功重比1.75 kg/CV，創造領銜級距之頂尖性能數據：0-100 km/h加速僅需2.5秒，極速350 km/h。懾人數據與卓越動態性能亦歸功於前軸電動系統，引入電子扭矩向量控制和電子四輪驅動，無論在賽道激情操駕或是城市日常行駛，皆能展現無可匹敵的駕控體驗。

造型設計：傳承經典，典範再生

Revuelo將Lamborghini未來的設計方向引領至今日之路，保有Lamborghini純正設計基因，奠定全新風格元素。它的輪廓線條延續Lamborghini V12傳奇經典，並以突破性的比例傳達下一世代超級跑車的視覺張力，開闢因應電氣化演進所帶來挑戰的設計語言。其靈感源於航太科技要素，以銳利的雕塑線條和平滑的對應弧線，營造宛若高科技戰鬥機的樣貌。立體刻劃的車身線條環繞駕駛座艙，由車頭延伸至車尾六角形的排氣尾管，刻劃出動感工藝巨作。

箭型的前箱蓋線條可謂經典Lamborghini造型基因，銳利且現代感十足的線條與車前燈完美相接；大膽顯目的Y字日型燈為車輛帶來強大且自信的視覺效果。受到頂尖技術科技啟發，Revuelto的車尾是強大動力以及空氣動力學的最有力的展示。頂置的雙六角型排氣管與外露的縱向V12引擎形成視覺上的連結，彷若剃刀般的Y型尾燈，創造出Lamborghini經典的寬扁車身輪廓。大膽簡潔的車頂線條在兼顧美學特性的同時優化了車內空間寬敞感，內收的車頂中央輪廓可將氣流導向尾翼，同時增加駕駛與乘客在車艙內更多的頭部空間。

Revuelto之車內設計延續戰鬥機艙的概念。進入車內同時，駕駛即成為主角，彷若化為機器的一部分，主要的控制介面環繞駕駛者，清晰可見且易於操作。Y字型的儀表板設計在駕駛者和乘客間創造無縫隙的銜接。所有駕駛功能皆可輕易地透過方向盤的控制按鈕進行操作，乘客座新增的副駕觸控顯示螢幕不僅增強了內裝設計的運動感，亦使乘客體會到與駕駛同步的熱血駕馭體驗。藉由Revuelto，Lamborghini開啟了全新的沉浸式共享駕駛體驗，駕駛與副駕可以同時在各自座位的顯示幕查看車輛的駕駛動態資訊。並可藉由「Swipe」功能，像智慧手機一般直觀、輕鬆地將應用程式或訊息於中央觸控螢幕及駕駛及副駕顯示螢幕之間移動。全新的多媒體人機介面引用Lamborghini次世代UI設計提供創新佈局與色彩。

獨一無二的動力架構

作為第一款高性能混合動力超級跑車，Revuelto空前的混合動力架構配載全新V12自然進氣引擎。代號L545的全新引擎僅重218公斤，為Lamborghini有史以來最輕、最強大的6.5升12缸引擎，此部superquadro V12引擎最高轉速最高可達9,500 rpm並於9,250 rpm時輸出825 CV最大功率，於6,750 rpm時達到扭矩峰值。

引擎進氣及排氣系統皆更為進化，進氣提升增強扭力以及動力，而全新汽缸頭設計則提升流量係數；優化的排氣系統於高轉速時減少回壓，使功率輸出更為強大。全新燃燒系統加快燃燒速度更具效率相較前代車型具有更高的壓縮比（12.6:1）。

自創始以來Lamborghini即以獨特的情感以及標誌性的引擎音浪聞名，聲浪是品牌基因的關鍵，亦是駕駛體驗的一部分。車輛聲學設計旨在實現Lamborghini氣勢磅礡且情感豐富的鳴奏，無論是從車外還是車內，宛如一場無可匹敵的交響盛宴，樂曲隨著駕駛模式而轉折，將駕駛體驗與情感相互連結。