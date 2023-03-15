Boris Tsai｜不被定義 BREAKING NEW GROUND

時尚名仕，這一名詞早已不足以定義 Boris 的表現，他對於時尚產業的熱愛、自身的高度要求以及環境保護的熱情，Boris 持續以自身影響力影響著更多有影響力的人，並敢於挑戰自我，讓我們看見他不被定義的型格魅力。

Words：William Chen Styling：Ailing Tsai Styling Assistant：Katerina Cheng Photography：Yung Nan Liu Videography：Enzo Chen

Make Up：VVen Styling Studio Hair：Mr. Z

Special Thanks To 佳聯石業奢石博物館

對於身處時尚社交圈的朋友來說，或多或少一定有聽過 Boris 的名號，他的身分橫跨不同領域，不僅活躍在社群上，更是台灣少見的時尚名仕。或許因他內斂個性過去鮮少接受媒體採訪，總覺得 Boris 身上有種獨特的神秘感，但其實他所做的事，遠比我們想像的多且具影響力，無論是文化品味抑或是公益宣導，他總是默默耕耘，發揮自身影響力影響著更多有影響力的人。

親力親為，完美型人格

Boris 多元的成長背景，造就不凡的品味與敏銳的觀察力。自小於倫敦、洛杉磯、東京等國際都市長成的生活經歷，不僅讓他養成獨立且細心的工作習慣，也培養出不凡的氣質與品味。「異國環境下讓我接觸不同文化，從大學時期開始企劃大型活動，親自與跨國企業洽談事宜，為未來奠定了良好嚴謹的工作基礎。」正因為這樣的磨練，Boris 的行事風格可以說是有口皆碑，不僅凡事親力親為，對於細節更是不折不扣的完美主義者，每一件事情總是要求到最細最好，尤其他在南加大是主修國際關係學系，更懂外交上來回折衝的細膩所在，因此，即便現在合作對象都是最要求品質的國際一線精品，品牌活動交給 Boris 來籌劃，他總能交出超過滿分的作品。對此 Boris 總是謙虛地表示，「我是完美主義者，有把握勝任我才會去做，不允許自己做不到 100 分。」而當你與 Boris 共事過你也會發現，除了他總是能把每一件事做到滿分之外，他也會非常細心地觀察各方的需求，不僅品牌方，甚至連參與活動的貴賓都能感受到他的貼心及溫暖，如此敏銳的觀察力、細膩的態度也是讓他贏得業界好口碑的關鍵之一。

敢於挑戰自我

他總是不吝給予他人讚美，並發現對方身上的閃光點，從中學習不同領域的風格並內化成自己的養分，持續精進自己。「每個人都有自己的風格，我們要懂得去欣賞、學習，持續進步。」這是 Boris 長久以來秉持的處事哲學。然而，在過去也總是有人稱 Boris 為台版芭黎絲・希爾頓，他笑說「自己確實有幸跟芭黎絲・希爾頓相識，雖自覺目前還有很大努力空間無法與其相比，不過她身上渴望證明自己的力量一直是我學習的目標。」Boris 不諱言，自己身邊的確圍繞著許多有才華且經濟能力較佳的朋友，在他們身上 Boris 觀察到都有一個特點，即從不為此感到自滿，反而更加在專業領域精進充實自己，對於生活充滿企圖心及幹勁。對 Boris 及許多企業二代來說，較為優渥的家庭背景確實讓他們能取得相較不錯的生活品質，且受到更多人關注，但相反來說，這也讓他們的一舉一動皆會受到更多關注與評論，甚至沒有犯錯空間，只能付出更多心力，去印證自己。因此，這也帶給 Boris 很大的啟發，「我想要證明自己，藉由自身的力量做更多事情，這種敢於挑戰自我的態度，是我努力的方向。」一步一腳印，用實力說話。

享受生活，分享美

談及現階段的生活，Boris 笑稱自己依舊是個工作狂，總是把自己的行程排得很滿，但在旁人眼中，他卻始終保持優雅，看起來非常享受在工作中。Boris 認為，只要找到自己喜愛的工作，並持之以恆地努力耕耘下去，儘管生活再繁忙依舊會甘之如飴。懂得沉浸享受在自身熱愛的工作樂趣中，也是他認為一位具有魅力的人士所需具備的條件之一，而就我們看來，其實 Boris 正是這樣具有魅力的男性，無論在鏡頭前的拍攝、出席活動時展現的個人魅力，抑或是在幕後為國際精品活動操刀嶄露的專注神情，都突顯 Boris 個人風格從來不被定義，持續努力在自身熱愛的工作中。談及未來，Boris 希望能發揮自身影響力，推廣男士時尚、分享更多關於美的人事物，讓大家看到各式穿搭可能性、找到自我風格的精采故事，進而帶動整個國家的時尚產業品味提升。

為環境保護盡一份心力

自多年前，Boris 深受紀錄片《±2°C》影響，在爾後每年所籌辦的生日時尚派對上皆會引領關注各式社會議題，期許透過自身的影響力散播更多正能量，達到善的循環。如去年推廣海洋保育主題，便將派對現場直接打造出沙灘海洋場景，提倡減塑環保概念以達保護海洋生態環境。今年，也將延續環境保護議題，倡導降低碳排可從認購樹苗做起，一株樹苗雖小，但卻是一座森林的開始，尤其在溫室效應影響下，森林保育、維持良好碳循環更顯刻不容緩。Boris 期望將派對效益最大化，不僅達到賓主盡歡，也讓大家能更深刻地感受到環境保護的重要性以及山林的美好，成為一位環境永續的行動家。