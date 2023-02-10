FALL IN LOVE｜春心蕩漾

在對於佳偶戀人們意義非凡的日子裡，面對心儀對象時一定希望以最完美的樣貌呈現，當然精緻的妝容是必不可少，最符合今年春天的約會妝容 PRESTIGE 為您一一筆記。

光澤美肌

想要打造清透的桃花妝容，充滿氛圍感的無瑕底妝是最重要的關鍵步驟，嬌蘭在全新的 RED ORCHID 胭脂紅蘭限定彩妝系列中，推出全新包裝的 24K 純金絲光氣墊粉餅，以紅色絨布的蘭花紋路設計，奢華的質感讓您在使用時更顯不凡尊榮，而其打造的絲光妝感更是令人驚嘆，高保濕的配方結合珍珠母貝和淡淡的 24K 金，上妝時使用其附贈的水滴形粉撲，兼顧鼻翼及眼下等細節部位，輕輕鋪上一層內斂的光澤，即襯托出肌膚原始之美。而長久以來不斷追求極致光澤的 Suqqu 所推出的晶采光透水凝粉餅是其底妝系列中最自然遮瑕的粉底，細緻且滋潤的奶油質地既輕盈又柔和，另外其絲滑的延展性，可以讓你在約會時即使近距離細看肌膚，仍然保持無痕妝容的自然美感。

誘人印記

除了薄透清新的底妝外，唇妝的色系和質地也會影響整體妝容的風格，蘭蔻推出的絕對完美柔霧唇膏是今年情人節必入手的唇膏之一，此次蘭蔻為了西洋情人節打造皮革與絲絨交織的棋盤格造型，立體的壓紋宛若唇膏界的藝術品，並在膏體注入頂級玫瑰霜御用成分黃金玫瑰瞬效複方以及玫瑰潤澤唇粹，讓你一抹上唇即擁有法式慵懶柔霧效果，主打兩大色系分別是柔霧蜜茶玫瑰與柔霧赤棕玫瑰，前者展現溫柔甜美後者則是熱情性感。霧面唇彩給人較為內斂的成熟感，而亮面的嘟嘟唇則是增添一抹無辜可愛，雅詩蘭黛也適逢情人節推出粉嫩慾望晶透潤唇膏，膏體蘊含「45% 植萃保養油」，塗抹雙唇瞬間釋放精油，於表層形成保護膜達到強效保濕的作用，補水的同時還可以有效撫平唇紋，自然的光澤感彷彿渾然天成的嫩唇，更有「脫單唇膏」的話題封號。

媚惑眼眸

與人對視時，靈動的雙眸是充滿吸引力的魅力來源，擁有勾人的桃花眼妝並不難，在整體柔和帶有親和力的妝容下，可以選用最具話題的春彩新品 NARS 純慾高潮系列，此次將熱賣經典色 ORGASM 蜜桃香檳再次延伸出不同層次，首先蜜桃奶油般的粉嫩外裝就令萬千少女心動不已，精心調配的三大色系——閃耀香檳金、性感蜜桃粉、濃郁蜜桃棕，即可打造出眼窩層次與輪廓，其細膩的粉質再搭配上霧面、緞光與珠光三種不同的妝效，立體的妝感結合粉嫩色彩，營造約會時必備的怦然電眼。在這個充滿粉紅泡泡的浪漫時節，不妨跟著 PRESTIGE 推薦單品，用心打造一套獨一無二的夢幻妝容。