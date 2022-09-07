NO RESERVATIONS｜ 真言不設防－曾敬驊

如果你是影視愛好者，相信你絕對認識演出多部電影票房破億的影壇耀眼新星曾敬驊。節奏藍調與饒舌樂是當今流行樂壇最竄紅的樂種，年輕新世代歌迷無不趨之若鶩，節奏藍調創作歌手 J.Sheon 則用創意之聲征服了樂壇讓歌迷耳妊娠。曾敬驊與 J.Sheon，他們都掌握了新世代潮流的成功密碼，PRESTIGE 對於他們的星路以及心路歷程甚感興趣，而他們也對我們傾瀉心底的話，真言不設防。

CREATIVE DIRECTION WILLIAM CHEN TEXT AILING TSAI STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANT KATERINA CHENG PHOTOGRAPHY CHEN YUNG HUA VIDEO GRAPHY KATERINA CHENG MAKE UP JimyWu (Backstage) HAIR @driven.by @isiahzin SPECIAL THANKS 圓山大飯店

戴著漁夫帽，曾敬驊一身輕裝出現在圓山大飯店，當我下樓接待他們時，真的感覺是一團即將入住的旅客，一如往常的招牌笑容，這樣的親切大男孩，其實已 在 4 年的演藝生涯中，不知不覺有了更深層的蛻變和成長。

「我是真的碰到了幸運，但在幸運之後，必須面臨更多挑戰。」這是近期一直忙於拍戲的曾敬驊和我們說的，他認為雖然處於新創時代的我們，擁有了更多資源，因為往往會在摸索的過程中面臨到更多的問題。「在了解自己想要什麼的歷程中，其實並不輕鬆，有些時候甚至比拍戲拍到累時還煩人。」這是無法避免的一個自我認同的過程，只是往往這些「未知」，會讓你更加心煩意亂、無所適從。也會在需要定義自己的時刻，感到徬徨無助。或許這是一條人生的必經之路，而曾敬驊也正在這個路途中努力前行。

在談及至今的演員之路，有沒有曾經後悔過？「我覺得一直到現在，都沒有討厭過演戲，從沒有排斥過這件事情。從我踏進劇組的那刻，每一次都用盡全力，所 以有很多時候我都覺得我真的已經沒力了，因為每一刻都在思考，都是在消化，想說有沒有什麼更好的東西可以表現，就是這個循環，然後開始不斷運轉。」這個答案也許沒有正面回覆到問題本身，但卻從曾敬驊的言談表情中，看見了一雙流露出渴望的雙眼和一顆對演戲充滿熱忱的心，我想這就是他最真實的回答。

其實在整段訪談中，聊得更多的是曾敬驊的心靈世界，在一個所有人都認為他是幸運的、純真的、開朗的大男孩，在笑容的背後，會不會並不如表面上展現的 這麼容易和輕鬆？即使是這樣略微深入、直達內心的話題，曾敬驊依舊時而傻笑、時而專注地和我們分享此時此刻完整的自己。「我其實覺得自己蠻不完美的，有很多缺陷，包括個性、包括脾氣、包括很多東西，這些不好的模樣出現的時候，你要怎麼找到一些方法去解決。」面對自己的缺陷，漸漸發現積極的想要迅速改變，其實是最慢的方式，甚至很有可能永遠改變不了，那不如學著擁抱它。「我希望自己能夠消化這些東西，至少做到大家看不出來，或是可以切換得很快，但對我來說就比較難一點，所以我現在慢慢接受說『不能改變』這件事情。」聽到這裡，第一時間脫口而出的是「你給自己的壓力太大了吧!」，但仔細琢磨這些字句之後，會發現這其實是曾敬驊對自己負責任的方式，不論是生活還是工作，他都是認真對待、真誠付出，希望展現自己最好的一面。

“不管生活再怎麼糟糕，碰到的事情再怎麼不愉快，背後其實還有很多人在支持你，即使是看似遙不可及沒有辦法跟你面對面溝通的人，他也用他的力量、用他的作品在支持著那些喜歡他的人。”

每個演員對於得獎這件事，總是存在著一定的得失心，當然曾敬驊也不例外，只是他更在意的是表演本身是否能夠感動自己、感動觀眾，這才是演戲真正的初心。「我不知道什麼樣的表演是好的，我只知道說這個畫面我是有感覺的，或是這個鏡頭我是有感受到，哪怕是一個很小的動作，這些很細微的東西，都會讓我相信這件事情是存在的，我就會覺得這個表演有說服到我。」在拍攝 A-Lin《摯友》這部 MV 時也是，「我與國禎導演反覆討論過，發現或許我們可以從我剛開始演戲的初衷中去找尋一些當時的情感」，就像 A-Lin 想回饋給粉絲的能量，曾敬驊也透過表演告訴觀眾自己現在的狀態，也希望能使同樣在壓力中的每個人得到釋放，曾敬驊對於作品以及粉絲的重視是溢於言表的。在 MV 的劇情中，曾敬驊別著自己的名牌，他感覺不是在扮演任何人，而正是他自己，所以在最後的那場哭戲中，「我們是一直開著攝影機，沒有停過，直到我與國禎導演想要的畫面出現。」曾敬驊笑著和我們分享那是近期最真實的自己，而國禎導演卻看到哭了。「這個畫面記錄了不只是這時期的我，也是這陣子我最想帶給我的觀眾朋友以及粉絲和 A-Lin 的感謝。」

最近長時間待在劇組的曾敬驊，也有許多人生感悟，像是近期影響他最多的一句話「總會輸的，人生不可能沒有輸過，就是要學會投降」。你會很懷疑，到底 誰在跟曾敬驊比輸贏，其實就是自己本身，因為他坦言「我是那種，有摔斷骨頭過我才知道痛的，就是我一定要自己踩到地雷一次，別人怎麼說我都不相信。」所以很多事情都是建立在曾敬驊給自己的高標準，尤其是演戲時，他會在找不到狀態時失落低潮，一直鑽牛角尖的想找到答案，直到現在漸漸發現，「有些事情就是沒有辦法解決，那你不如就放棄，不用這麼執著，甚至有時候你投降之後，那個答案就會跑出來，這個道理目前是通用在我的人生。」但其實我們都知道，要承認自己做不到，接受自己的不足，是需要更大的勇氣。而在這些堅持的背後，一直支持他的家人們，可以說是促使曾敬驊向前的動力源泉「我爸媽常說『大家都在努力啦!』這句話我就會知道，我們好像有一個共同的目標，跟他們是在一起前進的，這就足夠了。」雖然曾敬驊的母親也會時常笑稱「不然就回來賣早餐，三餐都可以兼顧啦!」

跟曾敬驊聊天的過程中，你會覺得好像永遠無法猜透這個人，總是會時不時的迸出意料之外的言論，雖然難以捉模，卻會發現你也漸漸享受在這些出其不意之 中。像是我們聊到感情的話題時，我單刀直入的問「另一半做出什麼事情你會覺得心動？」頓時空氣安靜了幾分鐘，曾敬驊吞吐的回答「我自己是有一點怪 …… 是蠻奇怪的，就是另外一半對我生氣的時候，因為那樣會有在意我的感覺，生氣的時候，我會明顯感覺到對方重視這件事情。」雖然這個想法還是被現場的大家無情嘲笑，但卻看出了在感情世界中的曾敬驊仍然有一套自己的模式以及專屬的感性，著實可愛。

拍攝當天聊到圓山大飯店的窗外都降下了藏青色的帷幕，也好似把曾敬驊近期的人生面向都一一窺探，這場與曾敬驊揭開內心世界的對話，一張張撕下社會為他 貼上的標籤紙，我感覺他不再是大家口中一舉成名的小明星或是爆紅的新生代演員，而是坐在身邊，分享生活和我們簡單談心的朋友一般，真摯的言語，沒有框架也沒有距離，只有最原本的曾敬驊。