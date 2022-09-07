ONE STEP TO FLAWLESS BEAUTY｜夜間寵奢儀式

夜晚的恬靜時光是一個人獨處的療癒時刻，同時更是開啟肌膚修復模式的關鍵時機，一直至入睡之前，從頭到腳保養程序皆不能馬虎，只需每天花費短暫的時間，就可以讓晨間睜眼的同時，都感覺肌膚更進一步保濕潤澤，散發健康光采。

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晚間的護膚流程第一道手續即是做好良好的清潔，以確保肌膚正常代謝與運作，尤其在皮膚油脂分泌旺盛的盛夏時分，更需要好好把關，但也不能過度清潔，破壞了皮膚的油水平衡，造成肌膚屏障損壞。可以依照個人膚質與生活習慣，選擇適合的潔顏、潔膚產品，或是在週間進行 1 至 2 次去角質，提升後續保養效率。夏日晚間非常推薦使用 Omorovicza 的亮膚潔顏凝凍，其中蘊含大自然的絲瓜絡纖維以及天然檸檬酸 AHA，能有效以溫和的方式去除、代謝老廢角質，其自然的柑橘、葡萄柚香氣，使人彷彿沈浸在清新果園，潔顏同時恢復肌膚平滑。

然而清潔不只有臉部需要注意，身體及頭皮也是許多現代人容易忽視的地方。英國皇室御用有機香氛 NEOM 於 2022 年夏季全新上市 NEOM 喚活冰浴潔膚露，添加綠薄荷、迷迭香、尤加利等共 6 種純淨精油，與純淨植萃配方，並且集結蘊含抗氧化成分的有機咖啡萃取物、燕麥奶、維它命 E 以及天然保濕聖品蘆薈葉，除了可以達到全天候的高效保濕，使用之後還能讓肌膚感受到沁涼舒爽的清新感受。頭皮護理的部分則是推薦使用 Hair Rituel by Sisley 的全新產品賦活重升極淨喚活洗髮精，Sisley 使用獨家植物極淨因子，能完整守護髮肌天然屏障且不傷害髮肌皮脂，搭配保養級紅沒藥醇舒緩頭皮，深層清潔時同步鎮定因躁動導致過度出油的髮肌，達到智慧淨油的完美境界，有了健康的頭皮，也才有美麗的秀髮。



全面深入地清潔完肌膚表層後，接著就可以進入到護膚的保養程序，從療癒的香氛到浸潤肌膚的完整呵護，都可以打造出專屬 Me Time 的美容儀式感。談到養膚儀式，不可不提身體的護膚專家 SABON，全新推出的大馬士革玫瑰有機光燦精華油，蘊含八款珍稀植物油包覆大馬士革玫瑰精油，於化妝水後，乳液或乳霜前，塗抹於臉部、頸部至身體，再搭配按摩手法，增進吸收，為暗沉、疲倦肌膚重新帶來清新光彩，還可以淡化肌膚紋理並立即提升肌膚鎖水力。

對於經常熬夜或是經過太陽曝曬的受損肌膚，最需要急救面膜來臨時救火，這時候適合使用 L:A BRUKET 179 墨角藻保濕面膜來鎮定、保濕肌膚，以珍貴的墨角藻精華萃取、西洋接骨木花萃取作為關鍵成分，能大力改善熬夜暗沉、乾操缺水甚至是出油的痘痘肌，以最快的速度達到肌膚平衡，為疲憊的肌膚重新開機！除臉部及身體的肌膚之外，秀髮的潤澤也是必不可少， FORTICEA 的複方精油煥能修護膜，能為頭皮及秀髮補充專屬營養，其內含的含 3 倍咖啡因能量、17 種以上氨 基酸、維生素B群、E 等營養素的超強活力成分，可以幫助強健頭皮、修護髮絲，減少脆弱斷裂，還可搭配按摩加強最終養護效果。在每晚入睡之前，持之以恆的執行簡單的步驟，享受為自己量身打造的養膚時光，一定能越睡越美麗！