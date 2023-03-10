PALAZZO FENDI IN SEOUL｜FENDI 首爾旗艦店開幕

首爾的時尚新地標 Palazzo FENDI Seoul 全新開幕，經典、優雅與簡約的建築物外觀令人驚嘆，店中豐富的設計巧思與品牌經典單品相互映襯，更增設了 FENDI Privè 尊貴私人空間，提供每一位 FENDI 貴賓極致的奢華體驗，開幕當天也邀請到品牌眾多明星好友像是宋慧喬、李敏鎬、金多美、ZICO 等人一同歡慶，場面可說是星光熠熠、熱鬧非凡。

嶄新店裝

全新的面貌席捲而來，FENDI 首爾首間旗艦店 Palazzo FENDI Seoul 於當地奢華品牌集中地清潭洞隆重開幕。壯觀的四層樓高，外牆以不銹鋼修飾的幾何形狀對角線，勾勒匯聚大樓一角的中央玻璃窗，其交織的俐落線條，演繹出經典羅馬風圖案，奢華簡約的設計風格再搭配 FENDI 標誌性的 LED 燈拱門，馬上令人深刻聯想到 FENDI 羅馬總部意大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）的外牆，深厚的品牌精神貫穿全新地標。

完整的四個樓層各以不同的大理石為特色，總佔地逾 715 平方米，踏入店內，映入眼簾的即是充滿 FENDI 設計精髓的二元風格，運用了不同物料彰顯自由不拘的顛倒世界，粗獷的水泥柱樑與奢華的大理石、香檳色金屬及精鋼互相映襯。更透過不同物料拼湊出層次豐富的嵌花，為牆面增添獨有創意。新店店裝也展示一系列精挑細選的當代設計精品，包括出自義大利設計師 Roberto Sironi 手筆的訂製古銅及古銅色玻璃陳列枱，以及牆上由長駐紐約的藝術家 Fernando Mastrangelo 設計的鏡面藝術品等，將藝術與時尚空間完美結合。

其中最為令人驚嘆的即是 FENDI Privè 尊貴私人空間，屋頂上的自然光緩緩灑落，陳列整齊的精品等待貴賓欣賞，還有以映襯 Crystal Blue 大理石的 FENDI Casa 沙發交織一起，同時展示 Art de la Table 系列，舒適的奢華氛圍提供給 FENDI 的專屬貴賓。

眾星雲集

熱鬧的開幕盛典匯聚了來自各地的品牌好友一同共襄盛舉，除了高級訂製服與女裝時裝藝術總監 Kim Jones 、男裝與配飾藝術總監年時 Silvia Venturini Fendi 與珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi 特別飛抵韓國親臨旗艦店外，品牌形象大使宋慧喬、李敏鎬、金多美、ZICO、安俞真與多位知名韓星也一同到場同慶。Palazzo FENDI Seoul 身為品牌的矚目新據點，將奢華氣派與精湛工藝和注入驚喜新猷的義大利傳統共冶一爐，把羅馬的尊貴格調融入首爾。