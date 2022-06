YOUN At Heart 純真時刻

演藝事業橫跨半世紀、榮獲奧斯卡獎肯定的南韓知名演員尹汝貞,接受 PRESTIGE 獨家專訪,暢談在 Apple TV+ 現正熱映描述日本韓裔家族歷史大劇《柏青哥》中的演出,以及與我們分享她是如何打破南韓女性演員框架,替女性開疆闢土走出一條非典型且不凡的道路。尹汝貞不只是亞洲女性的典範,她那半世紀的從影故事更能讓全球各個角落的女性感到共鳴。

綜觀南韓演員尹汝貞(Youn Yuh-Jung)橫跨半世紀的演藝資歷,她總是勇於大膽挑戰同輩演員不敢嘗試的角色類型,她刻意迴避南韓通俗連續劇中常見的典型刻板的婆婆或媽媽角色,她總是勇於嘗試扮演具詮釋深度與複雜度的女性角色,尹汝貞直言坦承「只是不想要無 聊。」如果要以簡單的話來形容,尹汝貞扮演的都是惡女,以及獨立自主、顛覆性別窠臼與社會陳規的女性領袖角色。

「我初來乍到日本時,身上真的沒有什麼錢。我那時住在大阪,我還記得走路經過車站附近的食物攤子時,我都會想像攤子裡的食物嚐起來會是什麼滋味。」尹汝貞重新複述了她在 Apple TV+ 最新影集《柏青哥》中飾演的 74 歲女主角善慈於第三集中的一段台詞。劇中這個場景設定在 1980 年代末的日本,尹如貞坐在一張小餐桌上大讚韓國白米飯無可比擬的好滋味,在日本還真是難尋。《柏青哥》是改編自李珉真同名暢銷小說,講述經歷日本殖民、從朝鮮移民至日本、橫跨三個世代迄今超過七十年的在日朝鮮人家族的故事。「當我第一次拿到劇本時,我就深深地為女主角善慈的故事給打動。」尹汝貞說:「善慈差不多是我母親的年紀,我從我母親身上可以感受到與善慈相同的情感。我母親也經歷過日本殖民朝鮮的年代,當一個國家被另一個國家殖民時,什麼事都有可能發生。不知怎麼的,我感到有義務去扮演這個角色。」善慈的故事以韓國最傷痛的時代為背景,在如此的時代背景下更顯女主角的韌性與適應力,這部份也大大地引起尹汝貞的共鳴。尹汝貞在 1947 年出生於北韓的開城,在共產黨勢力控制北朝鮮時,尹汝貞便隨著家人逃到首爾。「在戰爭開打前,我的家族因為種植人參的關係還算富裕。但逃到首爾後我們就成難民,一貧如洗,一無所有。我父親在我九歲還是十歲時過世。我的母親很堅強,真的是一位堅強的女性。」

韓國人很喜愛看劇並且 情感豐富,這也是為何 我們會有如此豐富多元 的影視內容。

不論是在電影還是人生中,尹汝貞永遠散發著和藹可親、坦率與自信的氣息。「人生就是不斷的選擇。我很崇拜善慈,因為善慈在 1930 年代那個時空背景下,與已婚男子發生關係懷有身孕,不過她並不知道男子已婚,她斷然拒絕那名男子的經濟援助與所欲給予的寬裕生活。這讓我想到我自己,如果換做是我的話,我可能會選擇寬裕的生活。」尹汝貞玩笑地說。回顧過往數十年人生,不論是當演員還是 當女人,尹汝貞永遠都爭取機會做自己。「我做的所有決定都真誠發自我心,我自然就有責任來面對我所做的每個決定。」與尹汝貞聊到 她的影視影響力以及達到如今地位一路以來所面臨到的苛刻批評時,她告訴了我們這一段話。

在尹汝貞成名前,她很早就打定不要演 「窮女孩遇見貴公子」這種夢幻愛情戲碼。她在電視螢幕上演出妾女嶄露頭角後,便與以探索人性和病態女性幽暗心理聞名的南韓名導金綺泳合作,拍攝至今依舊是經典的電影《火女》(Woman of Fire)。「我現在想起我以前飾 演的各種病態女性角色,包括像 1971 年的《火女》中的角色,我真不知道是我勇敢還是單純才會接下這些角色。我那時完全不顧影評與別人看法。那時我很年輕,演藝事業剛開始起步,也接獲許多來自各方導演與製作人的劇本,但《火女》的劇本就是不同,沒有千篇一律的說故事手法。我那時是 22 或 23 歲吧,我會接下這個角色單純就是覺得與眾不同…… 還是我也不知道為什麼,總之我就是接下這個角色了。」多年後,尹汝貞在 2003 年參與演出林常樹導演的國際知名電影《風流家族》(A Good Lawyer’s Wife),眾人對她在片中的表現更是驚訝不已,「所有人都認為片中我的角色實在是太過開放了,跟我同年齡層的女性根本無法 受我在片中的演出─我在片中有半裸演出場景。對於當時南韓社會來說還是過於前衛。」某種程度上南韓社會還是如同以往一樣保守,不過尹汝貞告訴我們在某些層面上,例如在看待戲劇與歌唱等「流行藝術」上就開放許多。「與藝術相比,以往人們就是認為演戲比較低下。不過電影與戲劇非常觸動人心,現在的人看待電影與戲劇的觀點與以往不同了。我母親在兩年前去世前對我的工作感到相當驕傲。南韓社會一直都是很保守,我年輕的時候我母親對我感到羞愧,因為我沒上好的大學。當我年紀稍長,她總是當我的面稱讚有拿到博士學位、好學位的人。在她快要走的時候,她曾對我說我已經有了演戲的博士學位。」也因此青少年時期的尹汝貞得在兩種決定中做選擇:努力用功念書爭取進入名校,要不就去打工幫助單親的媽媽養家。「不是說我不選擇努力用功念書,我只是想找方式幫助我母親。」

尹汝貞在 1974 年時跟南韓演藝圈請了個假,隨同她那要到美國學習神學的未婚夫、當時的南韓流行歌手趙英男一同搬到了佛羅里達。「我們住在靠近坦帕的地方,住在那裡的人大多來自各種不同的背景,不過絕大多數都是有虔誠信仰的南方人。他們人都很好。」尹汝貞回憶:「我所居住的教區大約有 2,000 人,只有我跟我先生是韓國人。我沒有遇到什麼歧視,可能我比較少出入某些特定地方。」也就是等到尹汝貞與趙英男的婚姻走到離婚之際,尹汝貞才發覺社會大眾對她的私人生活領域檢視之深。尹汝貞在 1980 年代末期以單親媽媽的身分重返南韓演藝區,即便南韓經濟已經大幅成長,社會許多層面都已前進發展,但不變的是依舊保守與充滿父權觀點。「我對我的孩子感到抱歉,我無時無刻都在工作。在韓國,煮飯是具深刻意義,代表母親為家人下廚以顯示母愛。但我無時無刻都在工作,我的孩子很少有機 會吃我煮的飯。等他們長大之後,我曾為此對他們感到抱歉,我的孩子跟我說『不用在意,這也是我們會這麼瘦的原因。』」尹汝貞笑著說起這段往事。

隨著尹汝貞多產與多面向的演藝事業持續不斷在南韓與國際級影展圈發光發熱的同時,與此同步進展的是南韓的影視娛樂產業開始逐步征服全球。由南韓引發的全球「韓流」效應,正一波波的把南韓的戲劇、電影、流行歌手推上全球影視娛樂舞台。「韓國人很喜愛看劇並且情感豐富,這也是為何我們會有如此豐富多元的影視內容。」尹汝貞解釋:「突然間全球的焦點全都聚集在南韓的娛樂產業,特別是近幾年更是,當然這都得感謝奉俊昊。奧斯卡一直以來都是屬於西方人、屬於好萊塢的。情況改變了,奉俊昊對奧斯卡敲了門,對方也開門接納。」 奉俊昊 2019 年的黑色喜劇《寄生上流》(Parasite)創下奧斯卡獎 項紀錄:第一部贏得最佳影片的非英語電影。去年,尹汝貞自己也創下奧斯卡獎項紀錄:以《夢想之地》(Minari)奪下奧斯卡最佳女配角獎項,這是南韓第一位獲此殊榮的女演員。「我們以前都是在世界另一個角落從電視上觀看奧斯卡頒獎典禮。我從沒想過演出的電影可以獲得奧斯卡獎的肯定。去年我得獎時所有人包括我全都不敢置信。我感到很榮耀,但我也感嘆這一刻遲了好久才發生。」她也珍視和所有人合作的機會。「我的人生與事業並沒有因為贏得奧斯卡獎而有任何的改變,我只是有更多接不完的電話。」尹汝貞開玩笑說。當《時代》雜誌在 2021 年將尹汝貞選為年度百大最具影響力人物時,尹汝貞更感激的是與她一起拍攝《夢想之地》的韓裔演員 Steven Yeun 對她所寫的評價文字,比對獲得入選百大影響力人物更甚感激。「讀 Steven Yeun 對我的評價很有趣,我跟他因《夢想之地》只有相處六週的時間,而他寫的關於我的文字相當觸動人心,令我印 象深刻相當感動。Steven Yeun 比我最小的兒子還小,我的意思是這比入選百大影響人物還令我感動,有沒有入選百大對我來說都是其 次。」

Steven Yeun 在文章中讚揚尹汝貞是打從內在散發出「平凡的不凡之人」氣息,而非高不可攀的巨星。尹汝貞如此獨特的氣質更是在她的真人實境節目《尹食堂》(Youn’s Kitchen)中展露無疑。有尹汝貞參與的《尹食堂》自然不是什麼一般的美食實境節目,要讓上節目的明星來賓挑戰在人生地不熟的 國外開餐廳。「我是個低調的人,起初我還不願意參加這個美食實境節目。製作人追著我問一陣子,於是我想確認一些事,我就問製作人『你年紀多大?』因為在韓國對長輩表示敬意是很重要的。我發現製作人也比我最小的兒子還小,他工作態度認真,竭盡所能說服我參與節目,因此我就答應了。」

在與尹汝貞的對話即將來到尾聲階段時,我對她提到今年六月即將到來的 75 歲生日。尹汝貞說到了這個歲數,其實也經不太在意慶祝生日了。「對我來說變老是再自然不過的事,只不過的確有一些日常活動開始不方便了。」我們問尹汝貞,有沒有什麼建議可以給新進的演員,她說不太知道要說什麼,但唯獨一個建議。「我只是一位選擇扮演不同類型角色的演員。有時我會想,會不會是英語不是我母語的關係,因此無法用太多的話表達我自己,但我朋友跟我說,即便是講韓語,我話也不太多。」「是語句精簡又美」我們說。「是語句精簡又刻薄,這才是。」尹汝貞說完便笑開來了。

