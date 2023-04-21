『Melt』入你心，母親節甜蜜獻禮｜以浪漫花卉、幸福甜品表達愛意！

Yves Saint Laurent說，「時尚會褪色，風格才是永恆」，與堅持手工製作甜點，懂得生活品味的「Melt by MICASA」風格不謀而合。今年母親節，Melt by MICASA 與你一起疼愛媽咪，結合絕美花卉與美味甜點，將幸福滋味留給最愛的人。

鮮花遇上手工泡芙塔心意滿分

迎接母親節到來，Melt by MICASA 再度攜手花藝品牌浪花 Wave flower合作，搶先推出2款時尚禮盒，即日起至5月14日限期販售，結合女生最愛的浪漫花卉元素，與美味優雅甜品，讓媽咪甜在嘴裡也愛在心內。

全新「愛戀泡芙鮮花禮盒」包含草莓聖多諾黑泡芙塔與整束鮮花，白底黑字禮盒時尚感十足，讓人期待打開的驚喜，每天手工現做草莓聖多諾黑泡芙塔香氣迷人，酥脆的反摺千層派皮，與烤得恰到好處的泡芙填滿大溪地香草卡士達內餡，一顆顆碩大新鮮草莓妝點，酸中帶甜十分誘人；滿滿鮮花祝福也隨著禮盒一併送達，在充滿春天氣息的白深山櫻簇擁下，粉色康乃馨表達對媽咪的尊敬，粉白色桔梗象徵永誌不變的愛，完美展現心意。

針對喜愛招牌夾心餅乾的粉絲，推出節慶款「浪漫夾心永生花禮盒」，可依照個人喜好自行搭配全焦糖16片裝，或焦糖、草莓各8片裝，或選擇焦糖、抹茶各8片裝，每盒有一束愛戀永生花，禮輕情意重！

人氣焦糖巧克力夾心以全麥奶油餅乾溫柔交疊，包裹手工熬煮太妃糖與67%法國巧克力餡，牽絲口感令人難忘，搭配永不凋謝永生花傳遞對媽媽無盡愛意，特製外盒以墨黑與古銅金雙色設計，顯得高雅沉穩。即日起至5月1日，母親節限定時尚早鳥9折優惠價，不要錯過。

隱身巷弄新亮點 升級版旗艦店慶開幕

Melt by MICASA 全新品牌概念店新亮相，隱身在大安區靜巷中，黝黑鋼骨建築搭配純白色紗窗，顯得低調且沈穩，整體設計由時下最夯的「生活起物 googoods design」團隊一手打造，簡潔俐落的空間設計以白色主視覺風格，靈感來自異國精緻雕琢的建築特徵，室內櫃檯、牆面展示架大量運用拉絲線條，如同夾心餅乾美味牽絲感，充滿視覺意義。

午後一抹陽光輕輕灑落，悠閑地在沙發上望著窗外，蓊綠的植物隨風搖曳，猶抱琵琶半遮面般，氛圍感十足，當你靜下心品嚐美味甜點 melt’wich，初嚐焦糖香甜與酥脆手工餅乾香氣充斥舌尖，沁涼冰感在口腔蔓延，限時限量供應甜點令人難忘，讓人暫時躲避俗世塵囂，把身心都放鬆。

Melt by MICASA取「Melt」融化之意，以焦糖餅乾最誘人的牽絲、融化的餡料，象徵與家人、好友分享美味的溫暖快樂，也寓意 Melt by MICASA 正式邁入2.0升級版，等著你來探索奧妙之處。