中秋佳節誠摯敬獻｜涵碧靜月，讓嘴裡滿滿幸福！

中秋佳節時分來臨，涵碧生活 The Lalu Life 特別獻上正宗廣式月餅禮盒。優雅別緻的外盒以沈穩素淨的黛黑色飾以頂部波紋，象徵夜晚被月光照耀的日月潭湖面，波光粼粼；明豔的金色內裏則寓意燦燦月光，無聲照映之上。中秋歡騰的熱鬧氣氛，涵碧取其中靜謐美好、純粹的善念本心，如月亮照拂山水大地般，簡樸而強大，故取名為「涵碧靜月」。

純手工的正宗廣式月餅，外皮由自家熬製糖漿與花生油調和黃金比例，柔軟卻不油膩，並壓印出涵碧標誌的宮燈造型，精巧可愛；內餡則來自師傅慢火燉煮，融合當令食材，打造層次風味，口感溫潤而綿密。此次精心研製了三種口味—奶皇流芯、醇黑芝麻、楊枝甘露，一次呈現月餅傳統與新潮的不同面貌，將隆重心意包裹其中。

奶皇流芯

嚴選屏東紅土鹹鴨蛋，耐心熟成 30 天的自然流油，搭配新鮮蛋黃、法國奶油以及濃醇椰奶，繁複的多道工序製成細膩流芯，入口奶香四溢卻不膩口，是代表廣式月餅的經典鹹香口味。

醇黑芝麻

低溫烘焙上等黑芝麻，加入新鮮蓮子、白鳯豆以及天然自熬的海藻糖，精心慢火煮製，融合多樣食材，反覆研磨至口感綿密，且芝麻香氣四溢，兼顧養生與十足美味。

楊枝甘露

風味發想自香港代表性甜點，由台灣本地芒果作為主要餡料，加入葡萄柚定溫慢火熬製成糖，搭配鮮奶油與揶漿，反覆攪拌融合，餡料保留新鮮果乾與果實香氣，是新穎卻會令人上癮的味道。

涵碧靜月禮盒承載著祝福與吉祥，讓你傳遞給所愛之人，共嚐月餅、品好茶，享受珍貴的團圓時刻，更體會內在靈魂的充實圓滿。禮盒搭配與外盒同款設計的特別禮袋，包裝散發渾然天成的簡約大氣，慶祝中秋，禪意無所不在。