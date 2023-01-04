創星之匯｜慕赫單一麥芽威士忌 x 雅閣中餐廳 雙星跨界交匯

創新就是創星。驕傲的成就與大膽創新之舉以及獨創風格走自己的路，有時就像星星般閃耀亮眼，除了亮眼之餘更能起引領風潮、帶領潮流，為眾人指引路徑。這一次，PRESTIGE邀請佳聯石業副總經理邱昱嘉、大茶樹記營運總監李婉瑄與藝術工作者、百老匯演員胡世恩在歲末年終聚聚，以慕赫16年與雅閣中餐廳的佳餚作為媒介，聊聊自己的創新成就，以及分享這一路以來的創新與獨創風格之路。

Photography Yun Nan Liu

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「好酒，跟好朋友一同享用，是特別不一樣的感覺。」歲末年終，PRESTIGE特別邀請了邱昱嘉、李婉瑄與胡世恩三位在不同領域的深耕的好朋友，在另外兩位好朋友—連續五年獲台北米其林一星的「雅閣中餐廳」與台北米其林指定威士忌「慕赫單一麥芽威士忌」的跨界合作中，體驗屬於經典的美好風味，在有些低溫的台北，似乎帶有些歲末的溫馨氣氛，「我覺得適合的場合中，搭配食物的佳釀就是當下的好酒。」問起李婉瑄對「好酒」的定義，給了一個相當符合情境的回答：「如果加上一群懂酒又珍惜酒的好朋友，大家想為對方好、想帶好酒來分享的那種溫暖心意，才是最動人的。」

大茶樹記營運總監李婉瑄同意，好酒與好朋友，是創造美好饗宴的最重要元素

胡世恩也很同意這種說法，她說家中有一個很特別的架子，上面放著她與朋友體驗好酒的獨特紀錄：「我總覺得好的威士忌必須要跟最好的朋友一起開瓶，或許談談心事、或許交心對話，因為在品飲的過程中，最讓人興奮的並不是遇到一支極其稀有的威士忌，而是你跟『誰』一起品味這支威士忌，而透過味覺保留下來這一次溫馨的記憶，其實才是最美好的過程。」胡世恩說自己與先生有一個「傳統」，如果遇到一支他們心目中很棒的酒款，會請在場分享這支好酒的朋友在酒瓶上簽名留存，「所以可以說，這些酒瓶就是透過味覺封存在記憶中的媒介，很是有趣。」舉杯品飲慕赫16年單一麥芽威士忌的同時，在這三位好朋友的表情中確實可以感受到「遇到一支好酒」的精彩感動。

百老匯演員、藝術工作者胡世恩說自己與先生有一個「傳統」，如果遇到一支他們心目中很棒的酒款，會請在場分享這支好酒的朋友在酒瓶上簽名留存。

慕赫的確是具有濃厚神秘色彩的傳奇酒廠，其獨一無二的肉脂風味（Meaty）與醇厚口感，被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸 The Beast of Dufftown」，它的經典在於有如煉金術般、被稱為「2.81」的反覆蒸餾，最後再以神秘比例調和入桶熟成的極致工藝，通過代代相傳流傳至今，造就了慕赫有別於斯貝賽區其他酒廠的個性口感，完美融合了柔順和醇厚口感，更創造了層次豐富、風味獨特的全新觀點；而慕赫16年單一麥芽威士忌完整16年於珍稀Oloroso/ Pedro Ximenez雪莉桶熟成，交織出雪莉的最完美型態風味深度，滿是讓人上癮的甜美「野香」—酒液中透著葡萄乾、莓果乾、奶油、巧克力、肉桂與深色辛香料風味，入口時慕赫獨特的肉脂風味的鮮香，大量的莓果混著鮮奶油、乳脂、巧克力牛奶與微微黑胡椒的刺激感，說是狂野，卻又相當地細膩而有層次感。

酒與食創造的獨特體驗

體驗，的確是創造記憶的重要媒介。這場餐宴，雅閣中餐廳的主廚張國邦特別為慕赫16年單一麥芽威士忌設計了一個融合經典與創新的餐點—慕赫16年醉龍蝦凍，這也是這一次饗宴中三位來賓印象最深刻的一道菜色。張國邦用潮州菜「凍龍蝦」為發想，將舒肥的龍蝦加入慕赫16年單一麥芽威士忌，並利用威士忌酒凍融合龍蝦的鮮香與威士忌的木質層次，邱昱嘉形容這道菜品像是晶球一樣，入口時先吃到龍蝦的鮮甜，而後威士忌的層次感與木質香甜才跟著爆發出來，結尾帶著的辣味與威士忌裡鮮甜的振奮感搭配得非常好，讓一道傳統經典菜品創造了新鮮的觀點，相當有趣，「這也跟我平常選擇慕赫作為品飲的優先選擇的原因一樣，你可以在不同的情境中從一支經典的好酒找到不同的驚喜與樂趣，對我來說，這就是生活的探險。」

慕赫16年單一麥芽威士忌與雅閣創作的精彩菜色，風味與體驗相當地合拍

李婉瑄也同意，張國邦主廚對味道的掌握非常到位，主菜宮保澳洲牛柳粒中，醬汁豐富的牛柳由鍋粑襯底，和慕赫16年單一麥芽威士忌的焦糖化奶油香也是絕配，「廣泛的中菜裡有許多黃酒入菜的做法，固然是菜中的酒香更為明顯，但張國邦師傅的菜雖有用些許酒，卻仍在以酒為主角的視角下，呈現酒香不明顯且乾淨厚實的味道。」三位好朋友都同意，這一餐酒和菜各有各的精彩，非常平衡，如此細心的餐搭酒思維，李婉瑄覺得雅閣不愧是台北最棒的中餐之一，「中午這樣和兩位好朋友品酒和享用美食，在Tony Chi設計的一流空間裡，五感實在很滿足。」

思維融合傳統與創新

這一餐，的確是融合傳統經典與極致創新的最佳融合。胡世恩笑說，這樣的體驗其實與他們一直專注的事情其實相當相容：「我發現，現在的創新其實好像就是回到傳統的經典，我對這件事我滿有共鳴的；在我們音樂創作的視角中，現代的創新，可以說是透過自己的視角與濾鏡重新梳理傳統經典的堆疊，有這麼多年累積與專注於其中的人們的鑽研，這是重要的基礎。」 她覺得傳統經過時間累積與考驗，進入現代因為所堆疊的價值而成為經典，「回歸經典」在現代反而才是創新的根本，「因為你如果要『創造』雋永，與過去累積下來的經典絕對有直接的關係，我發現最古典的力量，才是發展屬於自身個性的契機。」

佳聯石業副總經理邱昱嘉選擇慕赫作為品飲的優先選擇的原因，是因為你可以在不同的情境中從一支經典的好酒找到不同的驚喜與樂趣，這就是生活的探險。

邱昱嘉也說，現在的創新他覺得其實是讓人們重新去認識身邊本來以為已經是「過時」的東西，「以我現在經營的事業來看，石材為什麼可以在這麼多年後，仍在建築議題中屹立不搖，一定有其獨特之道。建築跟文化其實是息息相關，現代人把石材從建材轉化為藝術品，就是一種從傳統經典中研展出的新思維，因為天然石材就是大地創造的藝術品，感受地球饋贈的美好，其實就是一種雋永。」

李婉瑄也覺得，能夠創造雋永其實是重視傳統細節的體現，除了打破過去的想像，更是將人們在過去經典中沒有注意到的觀點體現而發揚光大。」在人類科技愈來愈進步之下，你的確可以去複製大自然的完美，但在控制變項中創造穩定的水準，那是基礎中的基礎，但真正可以展現創新的，則是透過細節的變化 展現屬於自身的個性，這，也是雅閣中餐廳與慕赫單一麥芽威士忌透過五感展現的獨特觀點，再這樣精緻的饗宴中，蔚然展現，在這樣歡聚的場合，也創造了精彩的視角。

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