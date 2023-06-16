新思藝饗｜Art Thinking With SPEY

蘇格蘭威士忌品牌SPEY應該可以說是最融合台灣與蘇格蘭風格文化的威士忌了，長期以來資助亞洲藝術家前往英國查爾斯傳統藝術學院深造，創造東西藝術觀點的極致融合與創想，這一次更將藝術觸角延伸至台南與台北，以「詩貝藝術空間」作為藝文界激盪醞釀的藝術視角，SPEY未來也會不定期推出為期一到兩個月的展覽，作為受贊助藝術家展示作品的舞台，展現對台灣在地藝術的支持，從新思維中創造精彩藝術空間的文化經典饗宴。

Image SPEY

人的品味，可以說是「泛社會學」的概念。它來自於個人或群體在面對不同生活與藝術風格選項時，出於主觀喜好而展現出來的一系列偏好習慣，這樣的品味需要一點一滴慢慢累積，從自身生活中的種種細節中掌握屬於自身的觀點與期待，就如設計師深澤直人所言：「如果將頻繁接觸的物件質感往上提升，帶來的生活品質會超出你的想像。」藝術與佳釀可以說是展現生活細節觀點的最佳代表。

「釀酒即為藝術」，蘇格蘭威士忌品牌SPEY以超過兩世紀的熱情投注於威士忌釀造，鑽研橡木桶工藝秘辛，以時光醞釀的液體藝術，展現威士忌釀造的原創性。它不僅專注於自身的釀酒工藝，更發酵到具有正面價值回饋的慈善與公益活動，繼2012年啟動「璞石變鑽石，藝術家培育計劃」至今已贊助二名台灣藝術創作者前往英國查爾斯傳統藝術學院深造，2022年更與畢加索品牌首次聯名合作推出「SPEY × PICASSO聯名系列」，成為畢加索全球唯一合作的威士忌品牌，今年更進一步於台南藍晒圖文創園區打造「SPEY Art Space詩貝藝術空間」，並捐贈給台南市政府，作為未來台灣新銳藝術家圓夢計劃的開端，也創造了連結藝術與生活極致風格的代表作，讓威士忌與藝術的愛好者在生活周遭更得以親身接觸屬於「藝術」的美好，在關注生活細節中創造屬於自身的生活品味。

今年SPEY的藝術行動計劃將觸角延伸至南台灣文化首府—台南，出資改造台南市政府轄下老屋，於藍晒圖文創園區設立「SPEY Art Space詩貝藝術空間」，並捐贈予台南市府作為藝文界激盪韵釀的藝術空間。這一次「SPEY Art Space詩貝藝術空間」特別邀請藝術家劉國滄進行空間規劃，重現其經典藍晒圖作品，結合建物本身現有的樓梯與拱形平台為元素，在單消點的空間邏輯下，創作出上下左右既消融又連通的奇幻空間，把錯視覺的平面效果空間立體化；並如藍晒圖系列所強調的「街區裡的藝術品」的精神，創造了焦點畫面的互動參與模式，不論觀者從哪個角度、上下左右顛倒觀看切入皆可成立的構圖，引發大眾對於文化、藝術、環境的興趣與品味，在虛實之間展現藝術性與互動性；而在位於二樓的藝術空間，首檔開幕展則由策展人許遠達以《激韵 蔚蔚然相糾》為題進行策展，邀請劉國滄、侯忠穎及張驊進行聯展，展現藝術家的觀點與創作想像。

SPEY哈維特國際董事總經理何裕宏表示，決定在台南成立「SPEY Art Space詩貝藝術空間」並邀請劉國滄負責操刀空間規劃的原因，主要源自於與藝術家的相知相惜。確實，SPEY投注於威士忌釀造藝術的堅持，延伸到有英國PSTA的培育贊助與成為畢加索基金會全球唯一合作的威士忌品牌等一連串的藝術行動計劃，其實都與SPEY ART藝術行動的理念—希望帶領藝術家從台灣走向世界舞台，在國際中發光發熱的想像，不謀而合，「而劉國滄老師是位對台灣這片土地擁有深厚熱情，且長期付出行動的藝術家，他獨創的藍晒圖讓曾經被遺忘的歷史文化再次透過藝術重現於世，並一路從台灣出發邁向世界，包括在德國柏林、加拿大多倫多及日本等地展出，這讓我們惺惺相惜。」何裕宏表赤，未來SPEY每年會推出為期一到兩個月的展覽，作為受贊助藝術家展示作品的舞台，展現對台灣在地藝術的支持。

除此之外，SPEY也在台北表演藝術中心於六月二日到六日舉辦「SPEY x PICASSO《畢加索 微醺藝世界》沉浸式跨界藝術展」，攜手合作推以「為愛而生 微醺藝世界」為題規劃沉浸式藝展，打造獨立沉浸式空間，讓您走進不同的魔幻世界，感受SPEYxPICASSO碰撞出的想像世界，邀請喜愛SPEY與畢加索的朋友，一起走進「以愛為靈感」的藝術微醺世界，展現屬於藝術生活品味的極致想像，值得期待。