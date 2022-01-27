最強快閃活動在晶華！軒尼詩（Hennessy）＆日本 Press Butter Sand

在日本及海外爆紅的超強伴手禮 Press Butter Sand 快閃活動又來了！此次快閃不只帶來全新限定口味，還與法國干邑大廠軒尼詩（Hennessy）一起在晶華酒店設立快閃專櫃，堪稱是年節前後的最強快閃。

風靡全台的日本最強伴手禮 Press Butter Sand 於一月份與法國干邑大廠軒尼詩（Hennessy）展開最強快閃活動！活動時間為 1/14~2/13 下午兩點到晚間六點間，前 30 名購買 Press Butter Sand 原味口味或白巧克力口味的幸運兒即可免費喝到由 Hennessy 以 VSOP 白蘭地或 XO 白蘭地為基底的特調雞尾酒，軒尼詩專門從事製造最高品質的干邑白蘭地，全世界銷量約 5000 萬瓶占世界白蘭地銷量 40%。

而在台擁有超高人氣的日本品牌 Press Butter Sand 在快閃期間全新推出晶華酒店限定口味「起司」，據了解該口味只限定於晶華酒店內獨家販售，調和三種起司（帕瑪森、埃丹、巧達）經高溫熱壓，帶出黃金烘烤色澤，入口時香氣於口中化開略帶鹹味，完美比例超限量發售。

除了晶華酒店限定口味「起司」之外，Press Butter Sand 在新年檔期還推出了「白巧克力」口味，著實的滿足廣大的巧克力迷，內餡採用哥倫比亞可可奶和濃郁白巧克力添加萊姆酒所製成，餅乾的部分加入有機香草莢，香草的自然甜味結合萊姆酒的香醇，讓風味達到完美的平衡，白巧克力柔和香醇的口感絕對能抓住每位老饕的味蕾。同時，為了迎接喜氣的年節，這款 Press Butter Sand 晶華酒店限定款的外盒包裝還搭配了喜氣的紅色包裝，大氣、優雅，稱之為今年過年最棒的伴手禮，也不為過。

Press Butter Sand 餅乾使用最好的原料打造美味的甜點，原料均來自天然的奶油，搭配黃金比例的焦糖和獨特的「雙層烤法」創造絕佳口感，在內餡風味的結合充滿創造力，限定口味時常被搶購一空，廣大的甜點控可要抓住新年全新檔期，手刀衝刺了。

限定白色巧克力

1/13~2/14 台北信義新光三越A11一樓

1/14~2/13 晶華酒店B2

(活動期間內下午兩點至晚間六點，前30名購買餅乾的來賓，都可免費獲得軒尼詩特調雞尾酒)

Press Butter Sand x 台北晶華酒店聯名款 9入（原味4個➕起司5個）由台北晶華酒店獨家販售 1280元

※禁止酒駕，未滿十八歲請勿飲酒