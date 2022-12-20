獨樹一格｜Most Unique Experience

烈酒的世界在逐步改變中。各種不同文化、風格的烈酒異軍突起，烈酒的世界益發多姿多彩，滋味也跟著百花齊放，台灣在烈酒風潮再起的情況下，可說是滋味紛呈，而不同類型的獨特品項也讓品飲者眼睛為之一亮，威士忌的世界在現今的台灣，也愈顯繽紛。

拜蘇格蘭威士忌的「強力放送」所致，台灣一直是烈酒集團兵家必爭的彈丸之地，除了蘇格蘭大廠力爭龍頭寶座之外，近年也有諸多小品牌仍然在市場成長動能衰退之時逆勢崛起，同時也不乏新興品牌。不論內需、外銷的潛力都不容小覷。

目前台灣的烈酒市場發展，呈現了幾個有趣的趨勢。

受到Covid-19疫情衝擊，台灣市場這幾年的威士忌進口量，呈現了雲霄飛車般的態勢，在2019年創下新高後，在2020年受到疫情衝擊大幅縮水，而2021年5月起雖因疫情升高導致即飲通路被迫停業了將近兩個月，但是在非即飲消費增多之下，全年進口量反而回升，根據IWSR在2022發表的台灣市場年度報告顯示，2021年台灣的威士忌進口量不僅沒有受到疫情影響而衰退，而且還有5.7%的小幅成長，雖然目前市場胃納量看似暫時趨近飽和，但是預估未來五年的整體市場發展仍將持續樂觀，來自各國的威士忌進口量也將持續小幅成長。

2022，有幾個趨勢可以關注，首先是台灣威士忌市場在近幾年雲霄飛車的態勢之下，大品牌也面臨銷量被零星品牌蠶食的現象，雖然2022單一麥芽威士忌蘇格登、格蘭利威、百富仍佔市場前三名，但整體蘇格蘭威士忌的進口量增長速度略微放緩，美國威士忌去年衰退12.5%，在所有進口威士忌來源國中呈現最大的負成長，但其實進口量仍比2016年的數量還高，預估未來仍會回歸既有的成長趨勢；至於愛爾蘭威士忌雖然市占率不高，不過進口量年增率高達41.3%，在所有進口國中成長幅度最大，預估未來的進口數量和能見度都會有所進步。日本威士忌隨著主要酒商與多家新興酒廠穩定投入市場，預期未來中高價品項仍是市場追逐的焦點。

這樣的態勢，讓品飲者客群的喜好逐漸「分眾」，而且在品飲需求上，品飲者更愛「有個性」的產品，尤其是「少量批次」、「非主流工藝技術」的個性化概念最受這些品飲者青睞。由於在資訊取得日趨便利下，諸多產業都遭遇客群破碎化，消費者有更多的機會接觸更多非主流的小品牌，小品牌有更多機會取得市占率。而這些喜歡「個性化飲酒體驗」的品飲者中，也逐漸與「文青」、「品味者」及「生活風格」掛勾。這些趨勢代表烈酒品牌必須主動出擊，找出自己的「個性」，建立個性化的品牌形象來建構自己的忠實粉絲，也就是說，過去是消費者找品牌，現在完全反其道而行，是品牌必須找出自己個性，甚至透過跨界行銷來建構形象，吸引品飲者「關愛眼神」的有趣現象。

人定勝天

在這樣的態勢之下，品牌的「個性化」讓它們得以另闢蹊徑，走出一條不一樣的觀點樣態。當然他們的思維可能不太一樣，但卻可以從中理出一條有趣的觀點，而最直接的面向，就是再強化「人」的形象。威士忌品牌透過將其首席釀酒師推上第一線，讓這些酒廠中技藝精湛的經典人物展示他們精準而更有品味的眼光，所以推出以首席釀酒師的「精選」或「調和」，可以說是另一種觀點的精彩做法。

說到首席調酒師，大概大家第一個想到的，就是百富的大衛史都華。17歲進入百富工作，到現在超過60年的服務經歷，可以說是威士忌產業中資歷最深的首席調酒師，百富拿他當重點「人形立牌（大誤）」似乎也實至名歸，像是2016年至2020年百富挑選出最具代表性的 25 桶優質原酒，打造的「百富首席調酒師典藏系列」，透過調酒師的觀點闡述大衛史都華超越半世紀的威士忌生涯，蘊藏著百富給他的重要致謝，或是向這位蘇格蘭威士忌產業的傳奇人物致敬的「百富60年首席調酒師六十周年典藏版」，都是以「人」的觀點致敬屬於蘇格蘭威士忌文化的記憶。

而延伸出來的作品，包括近幾年推出的「故事」系列更延續人物的觀點，討論酒廠中另外幾位重要的人士—製桶匠、酒廠經理、翻麥師與糖化師，從橡木桶、燃料（泥煤）到原料（深烘培大麥）所創造的不同思維，推出了包括12年糖心橡木單一麥芽威士忌、14年泥煤週單一麥芽威士忌與26年深烘焙單一麥芽威士忌三支不同於我們熟悉百富風格的有趣作品，雖然最近推出的「石楠蜜香19年」、「傾城玫瑰21年」和「濱海尋秘27年」轉而與百富本身的歷史對話，但這個百富持續在未來五年、十年推展的重點系列，無論是酒款本身的實驗性質與重要職人，抑或是背後傳唱的故事與歷史價值，這都是透過參與釀造威士忌的人事物，透過人文觀點來幫威士忌說故事，這樣的呈現，也相當精彩。

另外一個相當知名的威士忌首席調酒師觀點，大摩也是其中佼佼者之一。近幾年在威士忌業界，大摩應該算是「不斷進化」的其中標的之一，首席調酒師理查・派特森不但有「神之鼻」的稱號，而他在用桶、過桶與調和的技藝，總讓我覺得他總是在向威士忌的極限挑戰，這一次，大摩與 V & A 博物館的合創，可以說是經典再進化的展現；這一個跨界對話，由理查爺爺與日本經典建築師隈研吾一同展開，他們Oloroso雪莉桶 、Apostoles雪莉桶、年份波特桶、美國白橡木桶、蘇格蘭橡木桶（Tay Oak）與日本水楢桶進行對話，利用日本傳統工藝「金繼」製作的「金繼橡木桶」創造了「大摩築光大師系列 No.1 珍稀48年單一麥芽威士忌」，創造了相當有趣的文化觀點碰撞，雖然這支酒全世界只有三瓶，但融合的藝術、文化與傳統觀點的進化，其實無價，而且在跨界創作上，也是相當經典的案例。

品牌個性與實驗精神

從這個觀點延伸出來，另一個有趣的面向則是「品牌選桶」。它詮釋的是屬於品牌集團與品牌首席調酒師的觀點，而每年選出的年度限量選桶，一方面可以說是集團的「火力展現」，也是屬於品牌高度連結死忠品飲者的經典選項。像是自2001年起每年帝亞吉歐由首席調酒師從集團酒廠當中，挑選出最具有品牌特色及最高品質的酒廠，以限量的方式推出的「Special Releases年度限量臻選系列」，今年它們也延續2021年無盡傳說的神祕主題和酒廠特色包裝設計，由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手打造的全新篇章「Special Releases 2022年度限量臻選系列 無盡傳說2」，精選八支酒款囊括Talisker、The Singleton Of Glen Ord、Mortlach、Lagavulin、Oban、Cardhu、Clynelish，以及首次收藏於年度限量甄選系列的Cameronbridge，並且再次與Ken Taylor合作，運用藝術創作賦予酒款全新的奇幻故事，融合具神秘色彩的野生動物，引領威士忌迷一同探索傳奇酒廠的珍稀風味地圖，打造前所未有的視覺及味覺的極致饗宴，可以說是相當有個性的經典品項。

既然談到酒廠個性，跳出「人」的變數，強調「實驗性」的品牌，也頗受台灣品飲者的青睞。的確，單一麥芽威士忌在世界威士忌行業中確實可以說是「挑戰者」，因為相較於調和式威士忌的品牌觀點的「標準化」，單一麥芽威士忌的觀點其實可以說是「持續地創新」，這可以從單一麥芽威士忌的濫觴— Glenfiddich格蘭菲迪的品牌觀點中就可以看得出來，尤其是2016年開始推出「實驗室系列」展現的開創者思維，創造了屬於單一麥芽威士忌的獨特想像；六年後，「實驗室系列」迎來了它的第五個版本，這個可以屬於威士忌的「偏執狂」觀點，相較於格蘭傑的「科學家」的實驗思維，格蘭菲迪的「實驗」其實比較像是「探險」，它所期待的是一個「超越現況」的嘗試，而這樣的好奇心也讓格蘭菲迪展現了不一樣野心。格蘭菲迪在實驗室系列中，其實做了超過 200多個案子，目前確認可以「出現」的，只有少少的五套，從2017的「精釀啤酒 IPA 風味桶」、「20大師選」，到其後的「冰風暴」、「甘蔗烈火」到今年的「伊甸蘋果」，都可以說是在蘇格蘭威士忌調性中創造不一樣想像的精彩作品。

另一個經典的實驗品牌，則是長於討論所謂風土的艾雷島酒廠—布萊迪，而它最具實驗風格的品牌Octomore絕對是一個特立獨行的經典系列，這支酒來自於布萊迪酒廠深夜裡的「假設」—如果我們推翻傳統威士忌的釀造法則？如果我們釀造出世界上最重泥煤的威士忌？如果蒸餾後的酒液陳年的時間僅止有傳統習慣一半的時間，然後直接裝瓶？如果更專注於威士忌品質，而不是產量？當這些事情都發生的時候，會創造出什麼樣的ㄧ款威士忌？於是，自2008年推出Octomore 1.1開始，到今年Octomore 13系列的亮相，都以獨特個性、複雜豐富的感官體驗驚豔每一位威士忌愛好者。它的「數字標籤」的確也是一個經典系統，從「使用 100% 蘇格蘭本島麥芽蒸餾，全程陳放在『美國白橡木波本桶』中熟陳 5 年」的「Ｘ.1」、「陳放於歐洲橡木桶」的「Ｘ.2」，到「100% 來自艾雷島上的大麥蒸餾」的「Ｘ.3」、「陳放於Virgin Oak處女桶」的「Ｘ.4」與「熟陳雙倍時間」的「10年」，都是屬於Octomore從「疑問」中展現的個性，這是定期都會推出的系列選項，也是每年都值得期待的有趣品項。

的確，這些「哏」或許只是行銷手段，但這不但可以創造品牌價值與議題能見度，甚至退萬步言當你品酩佳釀時，有些好故事與意象可以跟你杯中物連結，作為配酒的「小點心」，其實真的蠻有意思的，這也是威士忌世界的共同觀點，每個人都可以找到自己喜歡的佳釀品項，豐儉由人，不是嗎？

＃未成年請勿飲酒