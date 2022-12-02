秋風颯爽，用黃金玉液感受義式風情！

提到義大利，大家第一個想到的可能是與法國一同引領時尚的精品品牌，但在葡萄酒的世界裡，它的名氣也是可與法國葡萄酒相提並論的，義大利葡萄酒跟法國葡萄酒一樣有著悠久的歷史與傳統，加上擁有眾多原生葡萄品種，使得義大利的葡萄酒跟它的精品品牌相似地擁有熱情多變的樣貌。

在義大利眾多葡萄酒產區之中，托斯卡尼（Tuscany）是最為人所知的一區，區內有著最著名的義大利葡萄酒奇揚地（Chianti），但除此之外，超級托斯卡尼（Super Tuscan）葡萄酒的誕生地寶格麗區（Bolgheri）則是近年來更耀眼的存在。在崎嶇的地勢中離海不遠的寶格麗區，因有著與法國波爾多相似的風土條件，是人們普遍認為此區能以波爾多葡萄品種混釀出超級托斯卡尼的原因之一；帶著反骨的精神，打破義大利紅酒法規而創造出來的超級托斯卡尼將義大利葡萄酒帶往更極致卓越的境界，不僅轟動一時，更催生出與法國五大酒莊並駕齊驅的頂級精品酒莊。寶格麗區的葡萄酒風格強烈，充滿深色水果的風味（黑莓、深色櫻桃），尾韻帶有濃郁的橡木氣息，是酒體濃郁滑順且適合陳年的葡萄酒。

蟬聯4年，IWC 國際威士忌大賽「年度最佳首席調酒師」的女神級首席調酒師 Stephanie MacLeod，在這4年間每年為艾柏迪發行不同產區的紅酒桶過桶作品，從2019年的15年法國波爾多玻美侯區（Pomerol Bordeaux）紅酒桶、2020年的18年法國波爾多波雅客區（Pauillac Bordeaux）紅酒桶、到2021年的18年法國隆河羅第丘紅酒桶（Côte-Rôtie Rhône Valley），而2022年最新發表的作品，則移到了南歐，選用了義大利托斯卡尼最知名的寶格麗區（Bolgheri Tuscany）的紅酒桶過桶。

首席調酒師 Stephanie MacLeod 認為，威士忌的收尾技藝（The Finishing Touch）對調酒師來說是一門藝術，將大部分時間熟成於單一橡木桶的威士忌，移至另一種橡木桶中繼續熟成，可為酒液增添更多風味與層次；多次使用不同產區紅酒桶過桶的她，這次看上了風格熱情強烈的義大利葡萄酒，精準選用托斯卡尼寶格麗區的頂級紅酒桶過桶，在艾柏迪經典的蜂蜜香甜基調上，加上來自寶格麗區紅酒桶賦予的馥郁深色果香，酒體絲滑，複雜而不失平衡，帶出厚實的橡木尾韻，伴隨著輕柔的煙燻與辛香氣息，尾韻華麗悠長而綿延不絕。

艾柏迪紅酒桶過桶限量版第4版，「艾柏迪18年單一麥芽蘇格蘭威士忌托斯卡尼紅酒桶過桶熟成」台灣限量發售3,000瓶，將於2022年11月下旬起在全台主要菸酒專賣店限量販售，邀請你在颯爽的秋風中感受艾柏迪黃金玉液與托斯卡尼紅酒桶創造出的的義式風情！