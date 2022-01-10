艾德多爾首次攜手台菜行家心潮飯店 打造 2022 年初最顛覆味蕾的微醺午茶體驗

By Ailing Tsai
10 Jan 2022
艾德多爾首次攜手台菜行家心潮飯店 打造 2022 年初最顛覆味蕾的微醺午茶體驗
Wine & Dine
艾德多爾首次攜手台菜行家心潮飯店 打造 2022 年初最顛覆味蕾的微醺午茶體驗

全蘇格蘭最袖珍的傳統酒廠－艾德多爾 （EDRADOUR），百年以來都堅守「三人行」釀酒的匠人精神，手工工藝保有更多的細膩感，深受威士忌饕客的青睞。今年年初，艾德多爾 （EDRADOUR）首度攜手台菜行家「心潮飯店」，量身定制出結合傳統與創新的《艾德多爾迷你微醺餐酒會》。消費者場次將於 1 月 22 日舉辦，名額僅限 30 位，可於 ACCUPASS 活動通報名。

堅守百年古老傳統 艾德多爾復刻維多利亞時期的威士忌製作過程

歷史悠久的艾德多爾 （EDRADOUR），一直以來都堅持小巧精簡的酒廠規模、保持 150 年前的傳統製酒工藝，完整呈現十九世紀蘇格蘭農莊型酒廠的獨特樣貌。廷漢企業執行長裴士誠 （Steven Parker）表示，艾德多爾 （EDRADOUR）在台灣深受威士忌消費者的喜愛，是非常具有潛力的威士忌品牌。雖然 2021 年威士忌市場受到疫情影響，但艾德多爾 （EDRADOUR）在廷漢企業加強通路銷售以及積極推動品牌行銷的策略下，核心酒款的銷售與去年同期相比成長了超過 50% ，相信新的一年，艾德多爾 （EDRADOUR）在台灣市場會有亮眼的表現。

艾德多爾 x 心潮飯店 打造以威士忌融合台菜的迷你微醺下午茶

本次《艾德多爾迷你微醺餐酒會》選用了四款艾德多爾 （EDRADOUR）的特色酒款，讓消費者一次享用波本、雪莉、泥煤、紅酒桶的風味。其中台灣市場首度推出的艾德多爾 21 年桶裝原酒－巴羅洛紅酒桶限量版，蒸餾於 1999 年，先在波本桶陳年 13 年，再入義大利頂級的巴羅洛紅酒桶中熟成 8 年的歲月。這款高年份原酒有著濃郁的太妃糖、蘋果、香草的香氣，及一絲絲老酒才有的獨特皂味，豐富層次與綿延不斷的尾韻，更是威士忌老饕心中的逸品。

為了滿足老饕們的味蕾，心潮飯店特別為艾德多爾 （EDRADOUR）搭配了四種不同味覺層次的台式佳餚：第一款為甘甜香醇的艾德多爾 10 年，搭配心潮飯店的冷前菜「紅糟肉銀芽沙拉」，帶出肉質的豐潤；而第二款艾德多爾 12 年，有著葡萄乾、無花果與蜂蜜三種平衡香氣，搭配「果香醋溜鮮魚」，酸甜醬汁的魚肉與濃郁果香的 12 年完美交融；接著，第三款是艾德多爾泥煤 10 年，優雅細膩的高地泥煤香氣，搭配「煙燻海大卷」，帶出迷人的煙燻味與海鮮的鮮甜感，深受女性消費者青睞；最後也是最精彩的一款，艾德多爾 21 年巴羅洛紅酒桶限量版，將搭配「阿薩姆巧克力捲」，頂級的紅酒桶威士忌巧妙融合了甜點中的茶香奶油，產生令人驚豔的變化。

廷漢企業品牌經理 Charlotte Lin 表示，除了 1 月 22 日舉辦的《艾德多爾迷你微醺餐酒會》，艾德多爾 （EDRADOUR）與心潮飯店接下來也將攜手推出「艾德多爾・微醺下午茶限定套餐」。透過艾德多爾 （EDRADOUR）的創意特調與心潮精選的下午茶點搭配，我們相信能為饕客帶來更精緻細膩的艾德多爾（EDRADOUR）餐酒體驗。更多的活動詳情，請見 Facebook 粉絲頁「廷漢－威士記事」與「心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe」。

艾德多爾 EDRADOUR 心潮飯店

Ailing Tsai
Digital editor   Email: [email protected]
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