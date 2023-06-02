裸鑽雪莉 Naked Malt 帶你前進香港，享受三天兩夜專屬行程！

近年來在國際烈酒市場及多項全球性評比中屢創佳績的「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，不僅自 2021 年起即連續 6 年被選為世界及亞洲 50 最佳酒吧競賽官方合作夥伴，更成為指標性潮流威士忌品牌代表之一。

裸鑽雪莉宣佈為回饋長久以來支持品牌的消費愛好者，即日起至 6/30（五）止為期一個月，只要於指定店家購買裸鑽雪莉並上傳發票至官方 LINE 帳號活動頁面，即有多重好禮包含 Line Points 100點、即享券週週送及最大獎「亞洲 50 最佳酒吧」香港三天兩夜專屬行程（包含 7/17-7/19 香港雙人來回機票、住宿和亞洲 50 最佳酒吧體驗），要帶著信仰「裸活」精神的品牌愛好者，親身體驗 2023 年度裸鑽雪莉攜手「亞洲 50 最佳酒吧」的迷人裸調魅力！獲獎消費者們還可自行前往知名的維多利亞港沉醉於風情萬種海港風貌、或是去到太平山上享受二人的靜謐時光，或是依照官方建議行程，瀰漫在品牌初衷堅持的「自在裸活」之中。

「裸鑽雪莉（Naked Malt）」在釀酒勾兌熟成工序中，額外在初次（或稱裸桶）Oloroso 雪莉桶中熟成至少6個月，由於木桶並未裝填過威士忌，可賦予酒體最為純粹的風味和原木特性，激盪出全新獨特的口感，酒液散發淡淡的奶油太妃糖和甜香料氣息，帶有香草、水果和葡萄乾的細膩口感，並飄散濃郁的雪莉桶餘韻，其果香十足的特色，無論純飲、加冰塊或是作為調酒使用都極為合適，特別是最具經典的代表性裸調－裸鑽騷兒（Naked Sour），運用 Sour 在作法上單純、原粹的特性，能夠赤裸裸的呈現出裸鑽雪莉最原始風味，味蕾瞬間被黑巧克力的甘甜緊緊包覆，酸甜絲滑的口感刺激舌尖上每一吋細胞，充分帶出酒感的全面性，完美襯托威士忌品飲，滿足不同的個人口味，最終實現擺脫傳統束縛的裸活（Live Naked）態度。

這次「亞洲 50 最佳酒吧（Asia’s 50 Best Bars）」主題的回饋消費者活動，目的就是希望能讓幸運兒親自體驗環境最舒適、調酒最迷人的優質酒吧帶來的五感極致震撼，然而，即使消費者沒有中獎，「裸鑽雪莉（Naked Malt）」在台灣也有許多合作酒吧，且鼓勵消費者在家自己也可嘗試將裸鑽雪莉隨興搭配自己喜愛的材料，無論是下班後的 MeTime 或是放鬆時刻，都可以透過品質一流的酒液詮釋出專屬於自我的初次雪莉桶勾兌藝術，您也能成為最棒的調酒師！

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