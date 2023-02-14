路易十三 THE DROP 珍萃裝限定快閃店｜情人節最佳獻禮

迎接嶄新的一年，有烈酒之王美名的路易十三，近日發表全新系列：路易十三珍萃裝，並將於2023 年 2 月 8 日 至 16 日，於寶麗廣場 BELLAVITA 一樓開設快閃店，期間亦展出路易十三全系列產品。

情人節至誠創意之禮

逢西洋情人節，送上好酒讓感情醇萃 。頂級干邑「路易十三」THE DROP 珍萃裝化身時尚配件：烈酒也能又潮又輕便情人節好好準備一瓶具有紀念意義的佳釀，也不失是一種浪漫的選項，最能夠突顯送禮人的獨特品味。尤其是法國頂級干邑路易十三，絕對是酒界的夢幻逸品，結合代代相傳的百年精萃、時尚高雅推陳出新的瓶身、跨越數百年的品牌精神，送給情人，表達深遠又濃烈的愛意。

永保赤子之心的百年工藝

值得一提的是，路易十三瓶身也不斷挑戰新的樣貌，最新推出的珍萃裝 THE DROP，針對年輕族群設計，加上皮套揹帶的設計，除了摩登時尚，更是在打高爾夫球、滑雪或登山時最佳良伴，更彰顯出青春冒險的挑戰精神。金、綠、紅、白、杏等鮮明優雅的瓶頭色彩，分別代表氣場非凡 Loud、光芒四射 Glow、大膽 Bold、圓潤 Smooth、耀眼清亮 Bright 這 5 種不同的意象，亦可解讀為東方金、木、水、火、土的哲學概念。可以隨著心情的變化或穿搭選擇不同的瓶身攜帶，不但輕便實用又美觀．即使經過歲月淬鍊，路易十三仍保有赤子之心，讓超過百年品牌煥然一新。

路易十三珍萃裝 THE DROP 快閃店

時間：2023.2.8-2.16（每日11:00-21:30）

地點：寶麗廣場 BELLAVITA 1F