首創！Waterford 第一款「生物動力法」月神威士忌問世！

沃特福威士忌榮獲全球第一家 Demeter 國際認證生物動力蒸餾廠殊榮，隆重鉅獻世界第一款生物動力法 Arcadian Biodynamic Luna 1.1 月神威士忌。全球知名威士忌網站 Whiskyfun 給予 90 分五顆星超高評價！

WATERFOR D愛爾蘭沃特福威士忌創始人 Mark Reynier，受到世界上偉大釀酒師們讚揚農業生物動力法的啟發，為探索威士忌最天然純粹的風味，首度將「生物動力法」引進威士忌產業，為全球第一家榮獲 Demeter 認證與世界最大規模的生物動力蒸餾廠，並隆重推出世界第一款生物動力法 Biodynamic Luna 1.1 月神威士忌，做為酒廠旗下桃花源系列獨一無二的最新代表作，遵循古老的傳統農作方式釀造而成的革命性威士忌新風味！新作登場旋即獲得全球知名威士忌網站 Whiskyfun 給予 90 分五顆星超高評價。

Biodynamic 生物動力法的起源

1924 年奧地利哲學家 Rudolf Steiner（魯道夫施泰納）為第一次世界大戰後的農民創建了一個農業系統：BIODYNAMIC 生物動力法。由於當時農民們擔心農業工業化、土地退化和數千年農業技術的喪失，而「生物（BIO）」則意味著生命與源源不絕的能量。三位愛爾蘭大麥種植者：Trevor Harris，John McDonnell 與 Alan Mooney，受到魯道夫復興農業的深刻影響，將 Demeter 國際認證的生物動力法栽培方式應用於他們的農場與種植大麥的挑戰：將填滿有機糞肥的牛角埋在地下「發酵」，創造簡單天然的堆肥來刺激微生物作用；一切都遵循宇宙動力的節奏，目的是生產充滿活力、無化學物質的土壤與大麥。這是沃特福探索風土，追求極致純淨的品質與濃郁風味的終極體現。

WATERFORD 沃特福酒廠總裁 Mark Reynier表示：「1980 年代，法國勃根地和阿爾薩斯的葡萄園中，在過去數十年大量使用農用化學肥料與追求產量勝於質量的風氣，我親自見證風土和現代釀酒產業的復興。因此，Biodynamic 生物動力法的蓬勃發展，一種乍看有點古怪的新興哲學，但只要品嚐過生物動力法威士忌之後，越能證明其非凡價值的存在。」

世界上許多偉大的葡萄酒莊都在採用這種方法來追求自然純淨與濃郁風味。如今，生物動力法站在再生農業的前端，有人說這是「超級有機農業」的至高表現方式。其中每個農場都是一個自我維持有機體，土壤、作物、動物、人與「產地精神」等各種元素都緊密關聯。生物動力法不僅僅只是一個自給自足的農業耕作系統，而是一個 16,000 多年來農業歷史裡反覆試驗的終極成就，更是在全球現代工業化變遷之前，防止土壤與環境衰竭而死的絕佳方法。沃特福總裁 Mark Reynier 最後補充：「在我的職業生涯中，我有幸品嚐世界上最頂級的葡萄酒，並看到越來越多酒莊採用生物動力法來尋找風味的強度和純度。如果都適用於葡萄，那為什麼不適用於大麥呢？對於沃特福來說，這是探索風土的完美體現。由於大麥本身的風味特色，促使威士忌成為世界上最複雜的烈酒，而生物動力法將可以協助創造更天然純淨且風味馥郁的威士忌。」