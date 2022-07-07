AVEiNE智能醒酒器｜讓您品酒時彷彿坐入時光機，升級每一刻舌尖風味！

以往的醒酒器，都是透過倒入大瓶子，搖晃，來增加跟空氣接觸，縮短醒酒時間，然而這AVEiNE智能醒酒器，給了一個全新的選擇。融合大數據、科技、以及快速醒酒，產生出這款跨時代的產品。

AVEiNE 智能醒酒器，起源於2017年，耗時三年設計研發，聘請超過 20 位法國紅酒顧問，喝了一萬多支酒才把參數調到極致，讓每小時的風味變化可以非常細膩的展示出來。為何過去的醒酒器無法達到此效果？原因在於它使用微氧合技術來實現醒酒差異。此技術雖並非全新的技術，但卻能將它做到極致，透過專利的幫浦，完美模擬出每小時醒酒的效果。並且使用進氣量的控制，以及精準掌握打入酒體內的流速與流量，讓您一款酒，可以喝出多種迥異風味。特別是需要醒較久的酒款，能讓您免去等待時間，在僅經過 1 秒之後便能喝到 24 小時後的效果。然而，此醒酒器是在倒出的那一瞬間才有醒酒效果，換言之，酒瓶內的酒都是原本開瓶的風味，隨時都可以再回去品飲原酒的滋味，這也是為何有人說他是時光機，彷彿穿梭在任何你想要的時空之中，並在未來以及過去間來回穿梭。

此外，多酒款不是只有第一次醒酒就結束，透過 AVEiNE 您可以體會到眾多酒款，隨著醒酒時間不一樣，其實有第二次、第三次最佳適飲期。平常我們無法得知一款酒款要醒酒醒多久，只能透過時間等待或是透過 AVEiNE 加速才能知道效果，但今天 AVEiNE 智能醒酒器提供了專屬於它的APP，可以掃描酒標後，透過 AI 大數據做對比，分析這款酒最適合醒多久才能品味到它的最佳風味。但您可能也擔心世界上的酒款上萬種，如果沒被收錄的酒款怎麼辦呢？AVEiNE 也貼心支援手動輸入，只需要把年份、產區、葡萄品種、混釀比例等參數輸入，它即可分析出最佳醒酒時間。

在台灣一些高檔餐廳已經可以看到 AVEiNE 智能醒酒器，並由侍酒師在餐桌上使用，他們分享由於一般用餐時間約為 3 小時，餐廳許多酒款是需要 2~3 小時才醒開的，如果客人臨時點這款酒，往往餐點吃完時，酒都還沒有醒開，這樣就無法體會到最佳的餐酒感受。而透過 AVEiNE 智能醒酒器，不用等待醒酒時間，讓眾多消費者短時間即可體會到最美好的味道，對餐廳來說，也是形象跟體驗的加分。

AVEiNE智能醒酒器，體積做得非常小，並且全機防水，外出攜帶非常方便。除了家用、餐廳用之外，戶外露營、野餐、派對也都非常適合使用。此產品台灣第一次的公開活動是 2022 年第17屆台灣侍酒師國手選拔賽，擔任贊助商，讓許多侍酒師們驚豔，原來醒酒器已經做到融入科技、美學、大數據，並可以那麼精準的展現紅酒的風味，相當不容易。相信不久後在台灣餐廳用餐時，都可以使用 AVEiNE 智能醒酒器來提升我們用餐、品酒的享受過程。

AVEiNE除了葡萄酒外，白酒、氣泡酒、威士忌、高粱等酒款皆有醒酒效果喔！特別是越辣口（辛）的酒款都可以來試試看，經實測，辣感都大幅降低，口感表現更加柔順，整體平衡性提升。

現在 AVEiNE 智能醒酒器也與 PRESTIGE TAIWAN 的 P BOUTIQUE 品味選物店合作，以最優惠的價格提供給一直以來支持我們的讀者們。



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AVEiNE 智能醒酒器12大特點

1. 智慧判斷醒酒時間，首款大數據智能醒酒器

2. 一秒醒酒，1至24小時的風味任意調整

3. 法國設計，榮獲歐洲CES, A’s等大獎

4. 質感外型，細緻觸碰螢幕

5. 專利幫浦，精準控制醒酒時間

6. 全機防水，可直接沖水清洗

7. 台灣保固，安心有保障

8. 品味象徵，最高水準生活儀式

9. 體積小巧，可輕鬆攜帶

10. 時光回朔，無論喝到幾小時，都可回到最初滋味

11. 有了AVEiNE, 一千元的酒，喝出一萬的口感

12. 只需一支酒，透過時間調整，即可滿足所有人味蕾

品酒時，品味的象徵，無論何時，只要擁有它，襯托出非凡的您

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。